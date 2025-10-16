Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Необычная прогулка по Туле с ароматами и интерактивом. Узнайте о традициях, людях и ремёслах, вдохновляющих на каждом шагу
Эта экскурсия предлагает путешествие по Туле, насыщенное ароматами и историей. От легенд Тульского кремля до современных кофеен - каждый шаг раскрывает новые грани города. Участники узнают о купеческих чаепитиях, советской эпохе и современных мастерских. Завершает прогулку мастер-класс по ароматам, который позволяет глубже понять дух Тулы.
Экскурсия подходит для всех, кто хочет открыть для себя уникальные традиции и атмосферу этого города
Начнём с легенд Тульского кремля, где эпоха Средневековья смешивается с ароматом чая из самовара, напоминая о неспешных купеческих чаепитиях.
Пройдёмся по Казанской набережной — здесь на «парящих» мостах нам откроется вид сразу на три века тульской истории.
Окунёмся в эпоху советской Тулы — узнаем, каким было дыхание города в 20 веке: запах свежей выпечки, характерные ароматы старых газет, юности и первых духов…
На современной улице Металлистов вас встретят новые ароматы: бодрящий кофе крафтовых кофеен, свежесть садов сирени, вдохновляющие запахи мастерских и арт-пространств. Каждый уголок — новый штрих к портрету Тулы — такой живой, тёплой и настоящей.
А дополнит классическую экскурсию ароматный мастер-класс — он поможет ещё полнее раскрыть историю Тулы и её дух. Мастер-класс пройдёт в уютном шоуруме тульской косметики.
Организационные детали
В программу входит мастер-класс по ароматам и дегустация лимонада — если у вас есть аллергия, сообщите об этом заранее
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 461 туриста
Добрый день! Меня зовут Юлия, я аккредитованный гид по Туле. Родилась и выросла в городе-герое. Люблю историю и культуру своего города. Работаю с командой профессиональных гидов. В арсенале есть как классические, так и тематические программы. У нас уникальный формат и индивидуальное решение для каждой экскурсии.
Валерий
16 окт 2025
Первый раз бронировал программу через эту платформу, очень понравилось. Гид сразу подтвердил бронь и мы обсудили встречу. С погодой повезло, поэтому прогулка была приятной. Узнали с друзьями много нового о Туле, хотя сам уже бывал здесь проездом.
Елена
15 окт 2025
Экскурсия по Туле мне очень понравилась! Было приятно гулять по осеннему городу – золотые листья создавали особенную атмосферу. Я впервые попробовала тульскую пастилу и суворовские конфеты, даже не знала о читать дальше
таких раньше — оказалось очень вкусно! Большое спасибо нашему гиду, что предложил зайти в кофейню: на улице стало прохладно, а там мы согрелись и потом с удовольствием продолжили прогулку. В Туле очень уютно и красиво, с радостью вернусь сюда летом!
Елена
14 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии. Всё было организовано очень хорошо: маршрут продуман, атмосфера была приятной. Экскурсовод оказался очень интересным рассказчиком — информация подавалась доступно и увлекательно, узнавалось много нового. Было много интересных фактов. В конце экскурсии приняли участие в уникальном для нас арома квесте. Было весело и необычно!
Дмитрий
12 окт 2025
Экскурсию заказывал для дочери, договорился с организатором об увеличении времени прогулки, доплатил за это сверху. На выходе - те же полтора часа, что были изначально заявлены. Возможно, гид, которая проводила экскурсию, не получила необходимой информации от организатора, но это - точно не моя проблема. Не могу рекомендовать этого организатора и его команду. Первая одна звезда в моих отзывах)
Юлия
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарим вас за обратную связь и возможность стать лучше!
Гид действительно старался учесть ваши пожелания и специально начал экскурсию немного читать дальше
раньше, чтобы показать Анне как можно больше. Прогулка для нас тоже оставила тёплые впечатления, и мы были бы рады продолжить знакомство с городом, но, к сожалению, в выходные дни следующие экскурсии уже были заранее забронированы, и увеличить время программы больше чем на два часа не представлялось возможным.
Простите, если окончание экскурсии показалось вам слишком быстрым — этот момент не был продиктован равнодушием, скорее, желанием оставить позитивные эмоции.
Будем очень рады видеть вас снова в нашем городе! Приезжайте всей компанией — мы с удовольствием обсудим все пожелания за чашечкой чая из самовара, а к чаю я уже ставлю в печь свежий тульский пряник!
Ольга
16 сен 2025
Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.
Татьяна
8 сен 2025
Искали не очень продолжительную и увлекательную прогулку по историческому центру Тулы — наши ожидания полностью оправдались. В конце экскурсии зашли в шоурум местной косметики, где сыграли в ароматическую викторину, а победители в подарок получили возможность сделать автоматические саше. Каждая участница получила в подарок по розе
Алена
2 авг 2025
Долго искала локацию для проведения дня рождения, и выбор этой экскурсии стал лучшим решением. Юлия - идеальный экскурсовод, очень доброжелательная и приятная девушка. Интересное повествование, не отвлекаешься, потому что хочется слушать) Финал читать дальше
экскурсии - посещение парфюмерной студии на ул Металлистов. Я даже не ожидала что будет так интересно. Все активности были душевные и уютные, угадывали ароматы Тулы, отправляли почтовые открытки, дегустировали лимонад. Эмоции от мероприятия - самые положительные. Обязательно вернемся к вам за новой порцией впечатлений! Спасибо!
Виктория
16 июл 2025
Экскурсия стала для меня настоящим открытием! Узнала о необычных тульских ароматах, а на мастер-классе своими руками создала соль для ванн — пахнет потрясающе! Великолепная атмосфера, доброжелательный и увлечённый мастер, море вдохновения и приятных впечатлений. Ушла с уникальным сувениром и улыбкой. Очень рекомендую — замечательный опыт для души!
Мария
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид встретил меня прямо у музея оружия и построил маршрут так, как мне хотелось. Всё было понятно, интересно и удобно. Спасибо за такую заботу и внимание! Рекомендую!
Инна
13 июн 2025
Замечательный гид Юлия. Все понравилось, время пролетело незаметно. Интересная подача материала, грамотный и интересный рассказ. Мне кажется, что гид Юлия любую экскурсию проведет на отлично!