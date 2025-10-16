Мои заказы

Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов

Необычная прогулка по Туле с ароматами и интерактивом. Узнайте о традициях, людях и ремёслах, вдохновляющих на каждом шагу
Эта экскурсия предлагает путешествие по Туле, насыщенное ароматами и историей. От легенд Тульского кремля до современных кофеен - каждый шаг раскрывает новые грани города. Участники узнают о купеческих чаепитиях, советской эпохе и современных мастерских. Завершает прогулку мастер-класс по ароматам, который позволяет глубже понять дух Тулы.

Экскурсия подходит для всех, кто хочет открыть для себя уникальные традиции и атмосферу этого города
4.6
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Индивидуальный подход
  • 🗺️ Уникальные маршруты
  • ☕ Ароматный мастер-класс
  • 📜 Исторические легенды
  • 🏛️ Посещение Тульского кремля
  • 🎨 Вдохновляющие арт-пространства
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов© Юлия
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов© Юлия
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов© Юлия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Тульский кремль
  • Старинные улочки
  • Улица Металлистов

Описание экскурсии

Начнём с легенд Тульского кремля, где эпоха Средневековья смешивается с ароматом чая из самовара, напоминая о неспешных купеческих чаепитиях.

Пройдёмся по Казанской набережной — здесь на «парящих» мостах нам откроется вид сразу на три века тульской истории.

Окунёмся в эпоху советской Тулы — узнаем, каким было дыхание города в 20 веке: запах свежей выпечки, характерные ароматы старых газет, юности и первых духов…

На современной улице Металлистов вас встретят новые ароматы: бодрящий кофе крафтовых кофеен, свежесть садов сирени, вдохновляющие запахи мастерских и арт-пространств. Каждый уголок — новый штрих к портрету Тулы — такой живой, тёплой и настоящей.

А дополнит классическую экскурсию ароматный мастер-класс — он поможет ещё полнее раскрыть историю Тулы и её дух. Мастер-класс пройдёт в уютном шоуруме тульской косметики.

Организационные детали

  • В программу входит мастер-класс по ароматам и дегустация лимонада — если у вас есть аллергия, сообщите об этом заранее
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Менделеевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 461 туриста
Добрый день! Меня зовут Юлия, я аккредитованный гид по Туле. Родилась и выросла в городе-герое. Люблю историю и культуру своего города. Работаю с командой профессиональных гидов. В арсенале есть как классические, так и тематические программы. У нас уникальный формат и индивидуальное решение для каждой экскурсии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
В
Валерий
16 окт 2025
Первый раз бронировал программу через эту платформу, очень понравилось. Гид сразу подтвердил бронь и мы обсудили встречу. С погодой повезло, поэтому прогулка была приятной. Узнали с друзьями много нового о Туле, хотя сам уже бывал здесь проездом.
Первый раз бронировал программу через эту платформу, очень понравилось. Гид сразу подтвердил бронь и мы обсудилиПервый раз бронировал программу через эту платформу, очень понравилось. Гид сразу подтвердил бронь и мы обсудилиПервый раз бронировал программу через эту платформу, очень понравилось. Гид сразу подтвердил бронь и мы обсудили
Е
Елена
15 окт 2025
Экскурсия по Туле мне очень понравилась! Было приятно гулять по осеннему городу – золотые листья создавали особенную атмосферу. Я впервые попробовала тульскую пастилу и суворовские конфеты, даже не знала о
читать дальше

таких раньше — оказалось очень вкусно! Большое спасибо нашему гиду, что предложил зайти в кофейню: на улице стало прохладно, а там мы согрелись и потом с удовольствием продолжили прогулку. В Туле очень уютно и красиво, с радостью вернусь сюда летом!

Экскурсия по Туле мне очень понравилась! Было приятно гулять по осеннему городу – золотые листья создавалиЭкскурсия по Туле мне очень понравилась! Было приятно гулять по осеннему городу – золотые листья создавали
Е
Елена
14 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии. Всё было организовано очень хорошо: маршрут продуман, атмосфера была приятной. Экскурсовод оказался очень интересным рассказчиком — информация подавалась доступно и увлекательно, узнавалось много нового. Было много интересных фактов. В конце экскурсии приняли участие в уникальном для нас арома квесте. Было весело и необычно!
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии. Всё было организовано очень хорошо: маршрут продуман, атмосфера была приятной.Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии. Всё было организовано очень хорошо: маршрут продуман, атмосфера была приятной.Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии. Всё было организовано очень хорошо: маршрут продуман, атмосфера была приятной.
Дмитрий
Дмитрий
12 окт 2025
Экскурсию заказывал для дочери, договорился с организатором об увеличении времени прогулки, доплатил за это сверху.
На выходе - те же полтора часа, что были изначально заявлены.
Возможно, гид, которая проводила экскурсию, не получила необходимой информации от организатора, но это - точно не моя проблема.
Не могу рекомендовать этого организатора и его команду.
Первая одна звезда в моих отзывах)
Экскурсию заказывал для дочери, договорился с организатором об увеличении времени прогулки, доплатил за это сверху.Экскурсию заказывал для дочери, договорился с организатором об увеличении времени прогулки, доплатил за это сверху.Экскурсию заказывал для дочери, договорился с организатором об увеличении времени прогулки, доплатил за это сверху.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарим вас за обратную связь и возможность стать лучше!

Гид действительно старался учесть ваши пожелания и специально начал экскурсию немного
читать дальше

раньше, чтобы показать Анне как можно больше. Прогулка для нас тоже оставила тёплые впечатления, и мы были бы рады продолжить знакомство с городом, но, к сожалению, в выходные дни следующие экскурсии уже были заранее забронированы, и увеличить время программы больше чем на два часа не представлялось возможным.

Простите, если окончание экскурсии показалось вам слишком быстрым — этот момент не был продиктован равнодушием, скорее, желанием оставить позитивные эмоции.

Будем очень рады видеть вас снова в нашем городе! Приезжайте всей компанией — мы с удовольствием обсудим все пожелания за чашечкой чая из самовара, а к чаю я уже ставлю в печь свежий тульский пряник!

Ольга
Ольга
16 сен 2025
Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.
Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.Экскурсия прошла классно! Маршрут и программа были скорректированы под наш запрос.
Татьяна
Татьяна
8 сен 2025
Искали не очень продолжительную и увлекательную прогулку по историческому центру Тулы — наши ожидания полностью оправдались. В конце экскурсии зашли в шоурум местной косметики, где сыграли в ароматическую викторину, а победители в подарок получили возможность сделать автоматические саше. Каждая участница получила в подарок по розе
Алена
Алена
2 авг 2025
Долго искала локацию для проведения дня рождения, и выбор этой экскурсии стал лучшим решением.
Юлия - идеальный экскурсовод, очень доброжелательная и приятная девушка. Интересное повествование, не отвлекаешься, потому что хочется слушать)
Финал
читать дальше

экскурсии - посещение парфюмерной студии на ул Металлистов. Я даже не ожидала что будет так интересно. Все активности были душевные и уютные, угадывали ароматы Тулы, отправляли почтовые открытки, дегустировали лимонад.
Эмоции от мероприятия - самые положительные. Обязательно вернемся к вам за новой порцией впечатлений! Спасибо!

Долго искала локацию для проведения дня рождения, и выбор этой экскурсии стал лучшим решением.Долго искала локацию для проведения дня рождения, и выбор этой экскурсии стал лучшим решением.
В
Виктория
16 июл 2025
Экскурсия стала для меня настоящим открытием! Узнала о необычных тульских ароматах, а на мастер-классе своими руками создала соль для ванн — пахнет потрясающе! Великолепная атмосфера, доброжелательный и увлечённый мастер, море вдохновения и приятных впечатлений. Ушла с уникальным сувениром и улыбкой. Очень рекомендую — замечательный опыт для души!
Экскурсия стала для меня настоящим открытием! Узнала о необычных тульских ароматах, а на мастер-классе своими рукамиЭкскурсия стала для меня настоящим открытием! Узнала о необычных тульских ароматах, а на мастер-классе своими руками
М
Мария
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид встретил меня прямо у музея оружия и построил маршрут так, как мне хотелось. Всё было понятно, интересно и удобно. Спасибо за такую заботу и внимание! Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия! Гид встретил меня прямо у музея оружия и построил маршрут так, как мнеОчень понравилась экскурсия! Гид встретил меня прямо у музея оружия и построил маршрут так, как мнеОчень понравилась экскурсия! Гид встретил меня прямо у музея оружия и построил маршрут так, как мне
И
Инна
13 июн 2025
Замечательный гид Юлия. Все понравилось, время пролетело незаметно. Интересная подача материала, грамотный и интересный рассказ. Мне кажется, что гид Юлия любую экскурсию проведет на отлично!

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии из Тулы

Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
-
20%
33 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
22 ноя в 14:00
29 ноя в 14:00
1600 ₽2000 ₽ за человека
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Пешая
5.5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, узнайте историю пряников, самоваров и гармони. Прогулка по старинным улицам и посещение уникальных музеев ждут вас
Начало: В историческом центре Тулы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле