Эта экскурсия предлагает путешествие по Туле, насыщенное ароматами и историей. От легенд Тульского кремля до современных кофеен - каждый шаг раскрывает новые грани города. Участники узнают о купеческих чаепитиях, советской эпохе и современных мастерских. Завершает прогулку мастер-класс по ароматам, который позволяет глубже понять дух Тулы. Экскурсия подходит для всех, кто хочет открыть для себя уникальные традиции и атмосферу этого города

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Начнём с легенд Тульского кремля, где эпоха Средневековья смешивается с ароматом чая из самовара, напоминая о неспешных купеческих чаепитиях.

Пройдёмся по Казанской набережной — здесь на «парящих» мостах нам откроется вид сразу на три века тульской истории.

Окунёмся в эпоху советской Тулы — узнаем, каким было дыхание города в 20 веке: запах свежей выпечки, характерные ароматы старых газет, юности и первых духов…

На современной улице Металлистов вас встретят новые ароматы: бодрящий кофе крафтовых кофеен, свежесть садов сирени, вдохновляющие запахи мастерских и арт-пространств. Каждый уголок — новый штрих к портрету Тулы — такой живой, тёплой и настоящей.

А дополнит классическую экскурсию ароматный мастер-класс — он поможет ещё полнее раскрыть историю Тулы и её дух. Мастер-класс пройдёт в уютном шоуруме тульской косметики.

Организационные детали