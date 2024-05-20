Насладитесь уникальной возможностью погрузиться в мир великого писателя Льва Толстого. Путешествие по Толстовским местам в Туле включает посещение его родового имения, некрополя семьи и исторических ж/д станций. Узнайте о жизни и философии Толстого, посетите места, связанные с его последними днями, и прикоснитесь к истории на экскурсии «Из Тулы - по Толстовским местам»

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Станция Ясенки. Именно с неё Толстой навсегда уехал из дома. Вы посетите ретро-вагон, увидите рукописи и фото писателя. А также инсталляции на основе его произведений.

Некрополь Толстых. Он расположен на территории старинного храма 17 века. Здесь покоится семья писателя: его родители, жена и дети.

Станция Козлова Засека. Сюда прибыл траурный поезд с гробом Толстого, здесь же началась похоронная процессия. Вы рассмотрите подлинные вещи железнодорожной культуры 19 века и посетите зал ожидания в стиле того времени.

Музей-усадьба «Ясная Поляна». Вы увидите родовое имение писателя. Побываете на его могиле, посидите на его любимой лавочке, пройдёте по берёзовой роще и полюбуетесь яблоневыми садами.

Организационные детали