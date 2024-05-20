Насладитесь уникальной возможностью погрузиться в мир великого писателя Льва Толстого.
Путешествие по Толстовским местам в Туле включает посещение его родового имения, некрополя семьи и исторических ж/д станций.
Узнайте о жизни и философии Толстого, посетите места, связанные с его последними днями, и прикоснитесь к истории на экскурсии «Из Тулы - по Толстовским местам»
Путешествие по Толстовским местам в Туле включает посещение его родового имения, некрополя семьи и исторических ж/д станций.
Узнайте о жизни и философии Толстого, посетите места, связанные с его последними днями, и прикоснитесь к истории на экскурсии «Из Тулы - по Толстовским местам»
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни и философии Льва Толстого
- 🏛 Посетить родовое имение писателя
- 🚂 Увидеть станции, связанные с его жизнью и смертью
- 🕊 Погрузиться в атмосферу 19 века
- 🌳 Прогуляться по живописным местам Ясной Поляны
Что можно увидеть
- Станция Ясенки
- Некрополь Толстых
- Станция Козлова Засека
- Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Станция Ясенки. Именно с неё Толстой навсегда уехал из дома. Вы посетите ретро-вагон, увидите рукописи и фото писателя. А также инсталляции на основе его произведений.
Некрополь Толстых. Он расположен на территории старинного храма 17 века. Здесь покоится семья писателя: его родители, жена и дети.
Станция Козлова Засека. Сюда прибыл траурный поезд с гробом Толстого, здесь же началась похоронная процессия. Вы рассмотрите подлинные вещи железнодорожной культуры 19 века и посетите зал ожидания в стиле того времени.
Музей-усадьба «Ясная Поляна». Вы увидите родовое имение писателя. Побываете на его могиле, посидите на его любимой лавочке, пройдёте по берёзовой роще и полюбуетесь яблоневыми садами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле LADA Largus. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Ясенки — 100 руб. /чел., Козлова Засека — 100 руб. /чел., Ясная Поляна 100 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Евгения, я лицензированный гид с большим опытом работы. С радостью покажу вам главные достопримечательности Тульской области и поделюсь интересными историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 мая 2024
Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью
Валентин
2 мая 2024
Экскурсия удалась! Наш гид Евгения проявила себя отличным знатоком темы, великолепным рассказчиком. Она человек глубоко погруженный в тему, абсолютно не равнодушный и старающийся заинтересовать каждого слушателя. Считаю, что гид и должен быть таким, зажигающим слушателей и заставляющим их сопереживать теме повествования. Остались абсолютно довольны проведенным временем!
А
Алеся
29 апр 2024
Евгения очень грамотный гид. Хорошо рассказывала и отвечала на вопросы. Всё очень доходчиво и интересно. Она сама очень интересный человек. Видно, что много изучает материалов. Просто великолепно провели время. Спасибо огромное!!!
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