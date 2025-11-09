Экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну» предлагает уникальную возможность посетить родовое имение Толстого и станцию Козлова Засека. Путешествие включает прогулку по дому писателя, посещение могилы и музейно-вокзального комплекса. Узнайте о судьбах местного дворянства и влиянии Толстого на мир. Трансфер и входные билеты включены, экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет
Что можно увидеть
- Ясная Поляна
- Станция Козлова Засека
Описание экскурсии
Из Тулы в «Ясную Поляну»
Мы отправимся к родовому имению Волконских-Толстых — туда, где рождались «Война и мир» и «Анна Каренина». В дороге обсудим историю этих мест — от Тульских Засек до дворянских усадеб, поговорим о судьбах местного дворянства и связи Толстого с городом оружейников
В музее-заповеднике «Ясная Поляна»
Вы сможете выбрать один из вариантов:
- экскурсия по дому Толстого с музейным гидом
- прогулка к могиле писателя через лес Старый заказ с размышлениями о его жизни, семейном счастье, наследии и потомках
- экскурсия по яснополянской конюшне, мастер-класс по запряжке лошади и поездка верхом, чаепитие в кучерской избе
От «Ясной Поляны» к станции Козлова Засека
Проедем под сенью лесов с вековыми дубами и историей, уходящей в 16 век. В формате путевой автомобильной экскурсии обсудим появление железной дороги вблизи «Ясной Поляны».
На станции Козлова Засека
Вы посетите музейно-вокзальный комплекс в сопровождении местного гида. Узнаете об истории полустанка и трагедии последних дней Толстого. Примерите дорожный костюм для атмосферных фото или отправите открытку с почтовым штампом «Ясная Поляна».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включен трансфер на автомобиле Kia Ceed, а также входные билеты во все объекты на маршруте и авторский подарок от гида
- По маршруту не предусмотрено затрат
- Можно провести экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость обсудим в личной переписке
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
Елена — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Елена — давайте познакомимся! Я аккредитованный гид с высшим профессиональным образованием. Ясная Поляна — моя малая Родина. С тех пор, как я себя помню, с удовольствием созерцаю эти
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
А
Анна
9 ноя 2025
Елена - неравнодушный и глубоко погруженный в историю семьи Толстых рассказчик. Мы провели потрясающе интересный день и обязательно вернемся сюда снова!
А
Алла
5 ноя 2025
Очень понравилось.
Алена
31 окт 2025
Под сильным впечатлением от экскурсии в Ясную поляну. Елена очень интересно ведет экскурсию, много библиографической информации из первоисточников о жизни, семье, творчестве, любви гениального русского писателя. При этом рассказывается все доступно, очень интересно было и сыну 14 лет.
Елена
27 окт 2025
С первых минут нашего путешествия мы погрузились в рассказ Елены про Л. Н. Толстого о его жизненном пути, событиях вокруг него и его семью. Было интересно всем 3м поколениям нашей
М
Мария
13 окт 2025
Благодарны Елене за чудесную экскурсию, помощь с билетами в дом-музей и вкуснейшие десерты по фирменному рецепту Софьи Андреевны!
Е
Елена
8 окт 2025
Экскурсия в Ясную поляну прошла прекрасно! Елена поразила своей любовью и знанием этого волшебного места- Места Силы! Мы выпали на один день из привычного ритма и погрузились в мир и
Светлана
29 сен 2025
Это - восторг! Я давно мечтала попасть в Поляну осенью, а Елена привнесла всю душевную любовь к этому месту. Мы съездили на станцию, погуляли в тишине, отправили открытки родным. Пообедали
А
Анна
28 авг 2025
До сих пор под впечатлением от потрясающей экскурсии Елены.
Очень комфортная поездка даже для маленького ребёнка. Елена предусмотрела все в мельчайших деталях: прекрасная организация. Необыкновенная судьба необыкновенной семьи рассказана нам чудесным языком, рассказ Елены дополняет и объединяет 2 небольшие экскурсии в памятных местах. Огромная благодарность Елене от всей нашей семьи!
Е
Евгения
17 авг 2025
Я долго собиралась посетить Ясную Поляну, но обстоятельства складывались так что не получалось. Но такого стоило подождать. Елена - прекрасный рассказчик, обладающая знаниями, терпением, вниманием к своим клиентам. Скорее она
И
Ирина
15 авг 2025
Добрый вечер! Экскурсия в Ясную Поляну прекрасная! Не менее прекрасна гид, Елена. Было очень интересно побывать в таком значимом историческом месте и пообщаться с таким замечательным, знающим и доброжелательным человеком,
И
Игорь
10 авг 2025
Елена прекрасный организатор и рассказчик!
Великолепные знания и подача материала!
Экскурсия была просто необыкновенна!
Елена заранее уточнила все детали, учла наши пожелания и предложила варианты проведения экскурсии с учетом времени перерыва на обед.
О
Ольга
2 авг 2025
Вчера побывали на необыкновенной, восхитительной экскурсии у Елены "Здесь продолжается Толстой" Профессионализм на высшем уровне, превосходный рассказчик, доступное изложение материала, а с какой любовью, уважением и почитанием к великому писателю
И
Ирина
1 авг 2025
Искренняя благодарность Елене за незабываемую экскурсию! Подготовка к ней началась заблаговременно. Елена уточнила удобное время проведения экскурсии, состав группы, предложила различные варианты для перерыва на обед. Внимательно учитывая все наши
С
Светлана
15 июл 2025
Елена организовала чудесную поездку в Ясную Поляну. Я просто кайфовала все 4 с небольшим часа. Место с необыкновенной атмосферой, которое стоило посетить. По дому писателя была экскурсия с музейным гидом
О
Ольга
14 июл 2025
Если собираетесь в Ясную поляну смело выбирайте Елену!!! Это одна из лучших экскурсий, проведенных профессионалом, который угодит всем, независимо от возраста и интересов! Очень душевно, познавательно! Рассказами Елены на прекрасном
