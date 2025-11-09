Мои заказы

Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»

Погрузитесь в атмосферу «Ясной Поляны», посетив родовое имение Толстых, где рождались великие произведения
Экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну» предлагает уникальную возможность посетить родовое имение Толстого и станцию Козлова Засека. Путешествие включает прогулку по дому писателя, посещение могилы и музейно-вокзального комплекса. Узнайте о судьбах местного дворянства и влиянии Толстого на мир. Трансфер и входные билеты включены, экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в мир Толстого
  • 🏡 Посещение родового имения
  • 🚂 История железной дороги
  • 🎨 Мастер-класс по запряжке
  • 📸 Атмосферные фото
Что можно увидеть

  • Ясная Поляна
  • Станция Козлова Засека

Описание экскурсии

Из Тулы в «Ясную Поляну»

Мы отправимся к родовому имению Волконских-Толстых — туда, где рождались «Война и мир» и «Анна Каренина». В дороге обсудим историю этих мест — от Тульских Засек до дворянских усадеб, поговорим о судьбах местного дворянства и связи Толстого с городом оружейников

В музее-заповеднике «Ясная Поляна»

Вы сможете выбрать один из вариантов:

  • экскурсия по дому Толстого с музейным гидом
  • прогулка к могиле писателя через лес Старый заказ с размышлениями о его жизни, семейном счастье, наследии и потомках
  • экскурсия по яснополянской конюшне, мастер-класс по запряжке лошади и поездка верхом, чаепитие в кучерской избе

От «Ясной Поляны» к станции Козлова Засека

Проедем под сенью лесов с вековыми дубами и историей, уходящей в 16 век. В формате путевой автомобильной экскурсии обсудим появление железной дороги вблизи «Ясной Поляны».

На станции Козлова Засека

Вы посетите музейно-вокзальный комплекс в сопровождении местного гида. Узнаете об истории полустанка и трагедии последних дней Толстого. Примерите дорожный костюм для атмосферных фото или отправите открытку с почтовым штампом «Ясная Поляна».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен трансфер на автомобиле Kia Ceed, а также входные билеты во все объекты на маршруте и авторский подарок от гида
  • По маршруту не предусмотрено затрат
  • Можно провести экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость обсудим в личной переписке
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Елена — давайте познакомимся! Я аккредитованный гид с высшим профессиональным образованием. Ясная Поляна — моя малая Родина. С тех пор, как я себя помню, с удовольствием созерцаю эти
читать дальше

места. В них легко влюбиться! Занимаюсь изучением биографии Льва Николаевича, членов его семьи, соратников и деятелей эпохи 19 века. Имею внушительную мемуарную и редкую библиографическую библиотеку. С увлечением посещаю все современные лектории и события, связанные с Л. Н. Толстым и его имением. Усадебный мир и герои знаменитых романов остаются в моих живописных работах, а открытки с изображениями я приготовила в подарок каждому путешественнику. Люблю размеренные беседы и неторопливые экскурсии, ценю комфорт. «Путешествия вдохновляют» — не раз говорил Толстой. «Везде все новое, стоит только глаза открыть». Последуем его мудрому совету!

Отзывы и рейтинг

Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

А
Анна
9 ноя 2025
Елена - неравнодушный и глубоко погруженный в историю семьи Толстых рассказчик. Мы провели потрясающе интересный день и обязательно вернемся сюда снова!
А
Алла
5 ноя 2025
Очень понравилось.
Алена
Алена
31 окт 2025
Под сильным впечатлением от экскурсии в Ясную поляну. Елена очень интересно ведет экскурсию, много библиографической информации из первоисточников о жизни, семье, творчестве, любви гениального русского писателя. При этом рассказывается все доступно, очень интересно было и сыну 14 лет.
Елена
Елена
27 окт 2025
С первых минут нашего путешествия мы погрузились в рассказ Елены про Л. Н. Толстого о его жизненном пути, событиях вокруг него и его семью. Было интересно всем 3м поколениям нашей
читать дальше

семьи.
Очень комфортно с Еленой, обязательно закажите чаепитие с десертом по рецепту супруги Толстого и отправьте открытку с со ст. Козлова Засека!
и конечно обязательно неспешно прогуляйтесь по парку имения, до края оврага, где похоронен писатель, под редчайшие факты из последних лет жизни Толстого. После проведенного дня с Еленой захотелось не только перечитать некоторые произведения Л. Н. Толстого, но и прочитать книги, написанные его детьми или современниками о том времени! Спасибо, Елена!

М
Мария
13 окт 2025
Благодарны Елене за чудесную экскурсию, помощь с билетами в дом-музей и вкуснейшие десерты по фирменному рецепту Софьи Андреевны!
Е
Елена
8 окт 2025
Экскурсия в Ясную поляну прошла прекрасно! Елена поразила своей любовью и знанием этого волшебного места- Места Силы! Мы выпали на один день из привычного ритма и погрузились в мир и
читать дальше

жизнь человека, который близок каждому русскому! Всё этому способствовало: и прекрасная природа этого места, и прекрасный человек, знающий всё о жизни и творчестве великого писателя, который провёл нас по всем заповедным тропам Ясной поляны! ❤️

Светлана
Светлана
29 сен 2025
Это - восторг! Я давно мечтала попасть в Поляну осенью, а Елена привнесла всю душевную любовь к этому месту. Мы съездили на станцию, погуляли в тишине, отправили открытки родным. Пообедали
читать дальше

в чудесном месте. Вернувшись в Поляну, посетили конюшню. Особое удовольствие- прокатиться на лошадях по толстовским маршрутам. Елена была как ангел-хранитель- с дождевиками, шарфами, билетами везде где хочется. Чудесный день, лучший гид. Поляна ❤️ Спасибо!

А
Анна
28 авг 2025
До сих пор под впечатлением от потрясающей экскурсии Елены.
Очень комфортная поездка даже для маленького ребёнка. Елена предусмотрела все в мельчайших деталях: прекрасная организация. Необыкновенная судьба необыкновенной семьи рассказана нам чудесным языком, рассказ Елены дополняет и объединяет 2 небольшие экскурсии в памятных местах. Огромная благодарность Елене от всей нашей семьи!
Е
Евгения
17 авг 2025
Я долго собиралась посетить Ясную Поляну, но обстоятельства складывались так что не получалось. Но такого стоило подождать. Елена - прекрасный рассказчик, обладающая знаниями, терпением, вниманием к своим клиентам. Скорее она
читать дальше

отнеслась к нам как к своим гостям. Интересное место, многое узнали о Льве Николаевиче, посмотрели и на его произведения и на его жизнь с другой стороны, не так как нас учили в школе 😊. Возникло сильное желание приехать сюда ещё может даже и не один раз. Елена - спасибо вам за замечательную поездку!

И
Ирина
15 авг 2025
Добрый вечер! Экскурсия в Ясную Поляну прекрасная! Не менее прекрасна гид, Елена. Было очень интересно побывать в таком значимом историческом месте и пообщаться с таким замечательным, знающим и доброжелательным человеком,
читать дальше

как Елена. Понравились рассказы и других гидов, которые были на станции Козлова Засека, на которую мы вряд ли бы попали самостоятельно, и в самой усадьбе Ясная Поляна. Спасибо всем за отлично организованную экскурсию!!!

И
Игорь
10 авг 2025
Елена прекрасный организатор и рассказчик!
Великолепные знания и подача материала!
Экскурсия была просто необыкновенна!
Елена заранее уточнила все детали, учла наши пожелания и предложила варианты проведения экскурсии с учетом времени перерыва на обед.
Билеты
читать дальше

на экскурсию с музейным гидом в дом Льва Толстого также были заранее выкуплены.
Елена исключительно увлечена историей родного края, любит дело, которым занимается, искренне восхищается личностью великого писателя, сопереживает его семье и умеет передать эти эмоции своим слушателям.
Много неизвестных нам ранее, познавательных и занимательных фактов биографии Льва Николаевича было записано в нашу базу знаний.
Огромное спасибо Елене за полученные знания и пережитые эмоции!
Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым, лучшего гида по Туле и Ясной Поляне найти будет просто невозможно!

О
Ольга
2 авг 2025
Вчера побывали на необыкновенной, восхитительной экскурсии у Елены "Здесь продолжается Толстой" Профессионализм на высшем уровне, превосходный рассказчик, доступное изложение материала, а с какой любовью, уважением и почитанием к великому писателю
читать дальше

и мыслителю сама Елена относится и это сразу передается нам, ее слушателям. Очень много нового и познавательного мы почерпнули!!! Еще Елена очень душевный и внимательный человек, за что отдельное спасибо,мы так были окружены ее теплой заботой и радением!!! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. С огромной благодарностью и с любовью в сердце, девушки серебряного возраста из московсковского долголетия, Ольга, Людмила, Татьяна, Галина

И
Ирина
1 авг 2025
Искренняя благодарность Елене за незабываемую экскурсию! Подготовка к ней началась заблаговременно. Елена уточнила удобное время проведения экскурсии, состав группы, предложила различные варианты для перерыва на обед. Внимательно учитывая все наши
читать дальше

пожелания, составила и прислала за неделю до срока оптимальный план экскурсии, а также приобрела билеты на экскурсию в музей-усадьбу «Ясная поляна».
Рассказ Елены о жизни Льва Николаевича, Софьи Андреевны, их детей, раскрывающий многогранность и человеческую сущность писателя, получился увлекательным и познавательным не только благодаря её глубоким знаниям в области краеведения, истории и литературы, но и благодаря эмоциональному восхищению и сопереживанию Елены семье писателя.
Благодарим за общение, теплую обстановку, подаренные эмоции и бесподобные рисунки, за вдохновение на прочтение и перечитывание произведений и просмотр кинофильмов.
P.S. Отдельное спасибо за своевременные зонт и дождевик!

С
Светлана
15 июл 2025
Елена организовала чудесную поездку в Ясную Поляну. Я просто кайфовала все 4 с небольшим часа. Место с необыкновенной атмосферой, которое стоило посетить. По дому писателя была экскурсия с музейным гидом
читать дальше

(просто потрясающе), билеты купила также Елена (а это тот еще квест, как оказалось). Если планируете приехать в Ясную Поляну, то от души рекомендую Елену, от самостоятельного посещения вы таких впечатлений и знаний, скорее всего, не получите. В нашем случае все прошло идеально: четко, комфортно, увлекательно, с ощущением большой любви к людям, жившим в усадьбе, и,конечно, к нынешним гостям.

О
Ольга
14 июл 2025
Если собираетесь в Ясную поляну смело выбирайте Елену!!! Это одна из лучших экскурсий, проведенных профессионалом, который угодит всем, независимо от возраста и интересов! Очень душевно, познавательно! Рассказами Елены на прекрасном
читать дальше

литературном языке можно заслушаться!!! Она заботлива и внимательна ко всем запросам ещё с момента бронирования!!! Настоятельно рекомендую! Моя семья после встречи с Еленой буквально влюбилась и в Ясную
Поляну и в Тулу! Большое спасибо!!!

