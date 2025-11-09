Экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну» предлагает уникальную возможность посетить родовое имение Толстого и станцию Козлова Засека. Путешествие включает прогулку по дому писателя, посещение могилы и музейно-вокзального комплекса. Узнайте о судьбах местного дворянства и влиянии Толстого на мир. Трансфер и входные билеты включены, экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет

Описание экскурсии

Из Тулы в «Ясную Поляну»

Мы отправимся к родовому имению Волконских-Толстых — туда, где рождались «Война и мир» и «Анна Каренина». В дороге обсудим историю этих мест — от Тульских Засек до дворянских усадеб, поговорим о судьбах местного дворянства и связи Толстого с городом оружейников

В музее-заповеднике «Ясная Поляна»

Вы сможете выбрать один из вариантов:

экскурсия по дому Толстого с музейным гидом

прогулка к могиле писателя через лес Старый заказ с размышлениями о его жизни, семейном счастье, наследии и потомках

экскурсия по яснополянской конюшне, мастер-класс по запряжке лошади и поездка верхом, чаепитие в кучерской избе

От «Ясной Поляны» к станции Козлова Засека

Проедем под сенью лесов с вековыми дубами и историей, уходящей в 16 век. В формате путевой автомобильной экскурсии обсудим появление железной дороги вблизи «Ясной Поляны».

На станции Козлова Засека

Вы посетите музейно-вокзальный комплекс в сопровождении местного гида. Узнаете об истории полустанка и трагедии последних дней Толстого. Примерите дорожный костюм для атмосферных фото или отправите открытку с почтовым штампом «Ясная Поляна».

