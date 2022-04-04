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История людей в Дубинском районе

Дубинский район Тульской области богат своей историей, с которой мы поделимся с вами. Расскажем о судьбах конкретных людей и их деятельности и как они повлияли на историю России. Всего в 1км от фермы Kulakovo находиться известная Усадьба Голицыных 19 века, где жили родственники cамого Льва Голицына (родоначальника и основателя виноделия в дореволюционной России), в 3км находиться старинный посёлок Новопавшино, где сохранилась часовня 18го века и по преданию родился отец легендарного рода Демидовых и в 10км находиться недавно отреставрированная усадьба Мосоловых с музеем и рестораном в небольшом провинциальном городке Дубна (крупные сталелитейщики с сетью заводов в России до революции 1917г.)

Живописная природа

Дубинский район — самый экологически чистый в Тульской области. Здесь практически нет заводов или каких то крупных промышленных центров. Девственная природа. Здесь на ферме можно встретить косуль, лосей, бобров, зайцев, летающих копчиков, сов и орлов. Ферме окружена с одной стороны лесным массивом с глубоким красивым оврагом, а другой — российской долиной с полями и засеками. Здесь очень уютно, тихо и спокойно. На ферме вы знакомитесь с нашими питомцами: домашними кроликами (можно потрогать) и цесарками (африканские куры) Это будет особенно интересно семьям с детьми!

Оказаться среди виноградников

Мы прогуляемся на уникальном северном винограднике, аналогов которого вообще нет в центральной части России. Теперь нет необходимости ехать на юг России. Все стало близко! 2 часа езды от Москвы или около 30 минут езды на машины от Тулы или Калуги. Здесь вы увидите потрясающую панораму виноградной северной плантации, раскинувшиеся на 1 Гектаре земли на фоне бескрайних полей, лесных массивов и безоблачного неба. Прочувствуете местный терруар со своей уникальной климатической зоной, погодными условиями и химическим составом почвы. Увидите, как ухаживают за виноградниками. По индивидуальной договорённости можно поучаствовать в сборе винограда или понаблюдать за этим процессом! Спешите! Виноград с множеством гроздьев можно увидеть до начала осени. Потом будет сбор урожая! Осталось мало времени!

Уникальная фотосессия

На винограднике мы специально подготовили для вас несколько точек для фотосессии. Все они бесплатные. Вы можете сфотографироваться на фоне длинных рядов винограда внутри плантации на деревянном настиле, старинных бочек, сундука и цветов. В центре фермы есть несколько уникальных ART объектов: деревянный настил с объёмным грибом, сделанный из кладки уральского камня и настоящего дерева, связанное все веревкой, а сверху на шляпке закреплён спрессованное сено. Рядом размещены 2 больших стога сена на фоне коротко постриженной травы, от которого ощущается деревенский запах скошенной травы. От входной группы тянется необычный забор, полностью изготовленный из русской березы (в стиле country) Есть кладка из березовых заготовок в виде колодцев! Для любителей Instagram все фото будут уникальными на русский виноградной ферме!

Тропа Голицыных

Мы выйдем за территорию виноградника и немного прогуляемся по тропе, ведущая вглубь красивого леса с опушкой и поляны. Есть предположение, что именно здесь недалеко от Усадьбы Голицыных прогуливались сам Лев Голицын со своими родственниками. По пути мы встретим следы животных (кабаны, лиса, лось или косуля) и их лежанки. Часто через тропу пробегает лесной ежик или пролетает сова.

Чаепитие в березовой роще (только по Билету №2)

В конце мы прогуляемся и остановимся на чаепитие в уютной берёзой роще в самом центре фермы. На ровной открытой площадке открывается потрясающий вид на сам виноградник через березовый забор. Мы отдохнем после прогулки на красивой благоустроенной площадке. Угостим всех желающих бесплатно: Иван Чаем ручной сборки в местных полях и домашним вареньем. Еще раз обсудим вместе впечатления путешествия на виноградную усадьбу и спросим мнение каждого участника за общим столом.

Организационные детали