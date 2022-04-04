Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу

Мы прогуляемся по винограднику, раскинувшегося на 1 Гектаре земли, где вы увидите потрясающую панораму виноградной

Индивидуальная
Мы прогуляемся по винограднику, раскинувшегося на 1 Гектаре земли, где вы увидите потрясающую панораму виноградной северной плантации на фоне бескрайних полей, лесных массивов и безоблачного неба.

Понаблюдаете как ухаживают за виноградниками.

По индивидуальной договорённости можно поучаствовать в сборе винограда или понаблюдать за этим процессом! На ферме 2 типа экскурсий: №1 — только прогулка и №2 — прогулка + чаепитие + отдых.
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу
Из Тулы: на первую северную виноградную усадьбу

Что вас ожидает 🤩

  • Уникальную виноградную плантацию на 1 гектаре земли, не имеющая аналогов в центральной части России
  • Уникальные ART объекты на территории виноградника (забор в стиле Country, гриб из особого уральского камня, деревенские стога сена в необычной закрученной форме, колодцы из декоративных березовых стволов деревья, сочетание глинных горшков и старинных сундуков)
Что вас ожидает

История людей в Дубинском районе

Дубинский район Тульской области богат своей историей, с которой мы поделимся с вами. Расскажем о судьбах конкретных людей и их деятельности и как они повлияли на историю России. Всего в 1км от фермы Kulakovo находиться известная Усадьба Голицыных 19 века, где жили родственники cамого Льва Голицына (родоначальника и основателя виноделия в дореволюционной России), в 3км находиться старинный посёлок Новопавшино, где сохранилась часовня 18го века и по преданию родился отец легендарного рода Демидовых и в 10км находиться недавно отреставрированная усадьба Мосоловых с музеем и рестораном в небольшом провинциальном городке Дубна (крупные сталелитейщики с сетью заводов в России до революции 1917г.)

Живописная природа

Дубинский район — самый экологически чистый в Тульской области. Здесь практически нет заводов или каких то крупных промышленных центров. Девственная природа. Здесь на ферме можно встретить косуль, лосей, бобров, зайцев, летающих копчиков, сов и орлов. Ферме окружена с одной стороны лесным массивом с глубоким красивым оврагом, а другой — российской долиной с полями и засеками. Здесь очень уютно, тихо и спокойно. На ферме вы знакомитесь с нашими питомцами: домашними кроликами (можно потрогать) и цесарками (африканские куры) Это будет особенно интересно семьям с детьми!

Оказаться среди виноградников

Мы прогуляемся на уникальном северном винограднике, аналогов которого вообще нет в центральной части России. Теперь нет необходимости ехать на юг России. Все стало близко! 2 часа езды от Москвы или около 30 минут езды на машины от Тулы или Калуги. Здесь вы увидите потрясающую панораму виноградной северной плантации, раскинувшиеся на 1 Гектаре земли на фоне бескрайних полей, лесных массивов и безоблачного неба. Прочувствуете местный терруар со своей уникальной климатической зоной, погодными условиями и химическим составом почвы. Увидите, как ухаживают за виноградниками. По индивидуальной договорённости можно поучаствовать в сборе винограда или понаблюдать за этим процессом! Спешите! Виноград с множеством гроздьев можно увидеть до начала осени. Потом будет сбор урожая! Осталось мало времени!

Уникальная фотосессия

На винограднике мы специально подготовили для вас несколько точек для фотосессии. Все они бесплатные. Вы можете сфотографироваться на фоне длинных рядов винограда внутри плантации на деревянном настиле, старинных бочек, сундука и цветов. В центре фермы есть несколько уникальных ART объектов: деревянный настил с объёмным грибом, сделанный из кладки уральского камня и настоящего дерева, связанное все веревкой, а сверху на шляпке закреплён спрессованное сено. Рядом размещены 2 больших стога сена на фоне коротко постриженной травы, от которого ощущается деревенский запах скошенной травы. От входной группы тянется необычный забор, полностью изготовленный из русской березы (в стиле country) Есть кладка из березовых заготовок в виде колодцев! Для любителей Instagram все фото будут уникальными на русский виноградной ферме!

Тропа Голицыных

Мы выйдем за территорию виноградника и немного прогуляемся по тропе, ведущая вглубь красивого леса с опушкой и поляны. Есть предположение, что именно здесь недалеко от Усадьбы Голицыных прогуливались сам Лев Голицын со своими родственниками. По пути мы встретим следы животных (кабаны, лиса, лось или косуля) и их лежанки. Часто через тропу пробегает лесной ежик или пролетает сова.
Чаепитие в березовой роще (только по Билету №2)
В конце мы прогуляемся и остановимся на чаепитие в уютной берёзой роще в самом центре фермы. На ровной открытой площадке открывается потрясающий вид на сам виноградник через березовый забор. Мы отдохнем после прогулки на красивой благоустроенной площадке. Угостим всех желающих бесплатно: Иван Чаем ручной сборки в местных полях и домашним вареньем. Еще раз обсудим вместе впечатления путешествия на виноградную усадьбу и спросим мнение каждого участника за общим столом.

Организационные детали

  • Желательно при себе иметь комфортную обувь (небольшая прогулка по лесу) и заранее учитывать погодные условия на день посещения фермы.
  • На ферме есть современный туалет с водой и всеми необходимыми средствами для дезинфекции (меры по борьбе с COVID)
  • При въезде на ферму есть бесплатная парковка (для легковых машин и мини автобусов) Въезд машин или автобусов на территорию фермы – запрещен!
  • Мы имеем право изменить место проведения чаепития с открытой площадки на застекленный навес в случае дождя или резкого изменения погодных условий (ухудшение погодных условий не является основанием для отмены экскурсии)
  • Вас будет сопровождать один из представителей нашей фермы.
  • На ферме 2 типа экскурсий: №1 — только прогулка (включает просто прогулку по ферме с рассказом. Длительность до 30-40минут) и №2 — прогулка+чаепитие+отдых (добавляется еще чаепитие в уникальной березовой роще с уникальными ART объектами с видом на виноградник и отдых за комфортным столом. Длительность — до 50-60мин)
  • Выбирайте правильный тип билета для посещения фермы. Люди, купившие Билет №1 не будут допущены до чаепития в березовой роще!
  • Не допускается свободная прогулка по ферме (включая все технические зоны для обслуживания фермы) самостоятельно внутри виноградника. Все экскурсии строго проводятся только с представителем фермы. В свободное время (по Билету №2) во время отдыха можно перемещаться в допустимой зоне внутри березовой роще с видом на виноградник! Свободная прогулка допускается только за территорией виноградной усадьбы.
  • Познавательные экскурсии может проводить сам собственник фермы или его представители.
  • Уведомляем, что на ферме 24/7 видеонаблюдение. Во время экскурсий возможна видеосъёмка в целях безопасности.
  • После 20% оплаты нужно сразу сообщить и переслать контакты основного представителя мини группы представителю фермы.
  • Оставшиеся оплата (80%) должна быть переведена на карту представителя фермы за 24 часа до начала проведения экскурсии.
  • При входе на ферму обязательно показывать купленный билет в электронном или бумажном варианте представителю усадьбы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Прогулка по ферме с экскурсией (показываем виноградник, техническую зону)
  • Прогулка по тропе Голицыных (выкошенная тропинка за территорией виноградника, ведущая в красивый лес с оврагом и поляной поблизости)
  • Чаепитие (Иван чай, местное варенье, тульские пряники)
  • Точки фотосессий на винограднике и ART объекты
  • Посещение современного туалета на ферме
  • Бесплатная неограниченная прогулка вокруг виноградника (за его территорией) после экскурсии
Что не входит
  • Трансфер до виноградника
  • Питание
Место начала и завершения?
около поселка Якшино, Тульская область, Россия
Когда и сколько длится
Когда: С понедельника по воскресенье, круглогодично
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Желательно при себе иметь комфортную обувь (небольшая прогулка по лесу) и заранее учитывать погодные условия на день посещения фермы.
  • На ферме есть современный туалет с водой и всеми необходимыми средствами для дезинфекции (меры по борьбе с COVID)
  • При въезде на ферму есть бесплатная парковка (для легковых машин и мини автобусов) Въезд машин или автобусов на территорию фермы – запрещен!
  • Мы имеем право изменить место проведения чаепития с открытой площадки на застекленный навес в случае дождя или резкого изменения погодных условий (ухудшение погодных условий не является основанием для отмены экскурсии)
  • Вас будет сопровождать один из представителей нашей фермы.
  • На ферме 2 типа экскурсий: 1 — только прогулка (включает просто прогулку по ферме с рассказом. Длительность до 30-40минут) и 2 — прогулка+чаепитие+отдых (добавляется еще чаепитие в уникальной березовой роще с уникальными ART обьектами с видом на виноградник и отдых за комфортным столом. Длительность — до 50-60мин) ВАЖНО! Выбирайте правильный тип билета для посещения фермы. Люди, купившие Билет №1 не будут допущены до чаепития в березовой роще!
  • ВАЖНО! Не допускается свободная прогулка по ферме (включая все технические зоны для обслуживания фермы) самостоятельно внутри виноградника. Все экскурсии строго проводятся только с представителем фермы. В свободное время (по Билету №2) во время отдыха можно перемещаться в допустимой зоне внутри березовой роще с видом на виноградник! (туалет находиться поблизости около входной группы) Свободная прогулка допускается только за территорией виноградной усадьбы.
  • Познавательные экскурсии может проводить сам собственник фермы или его представители.
  • Уведомляем, что на ферме 24/7 видеонаблюдение. Во время экскурсий возможна видеосъёмка в целях безопасности.
  • В связи с большим интересом к виноградной усадьбе в пик сезона просьба планировать время посещения фермы заранее. Чем больше людей в мини группе, тем ниже стоимость билета! Посещение фермы происходит только по предоплате.
  • ВАЖНО! оставшиеся оплата (80%) должна быть переведена на карту представителя фермы за 24 часа до начала проведения экскурсии.
  • ВАЖНО! При входе на ферму обязательно показывать купленный билет в электронном или бумажном варианте представителю усадьбы.
  • ВАЖНО! после 20% оплаты нужно сразу сообщить и переслать контакты основного представителя мини группы представителю фермы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С понедельника по воскресенье, круглогодично

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