Тула - город мастеров и купцов. На прогулке по старинным улочкам вы узнаете о династиях Демидовых, Ливенцовых, Гречихиных и других, их роли в истории города. Прогулка включает посещение особняков купцов-пряничников и памятника Тулячку. После экскурсии можно принять участие в мастер-классе по росписи филимоновской игрушки или выпечке тульского пряника. Завершить день можно чаепитием с тульскими сладостями и посещением музея Гармони деда Филимона

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

О купцах-туляках — и не только

На прогулке по купеческим улочкам мы погрузимся в тульский колорит и обсудим, как формировались прославленные местные династии купцов: Демидовы, Ливенцовы, Гречихины, Баташевы, Добрынины и многие другие. Вы узнаете, какую роль в жизни Тулы играло купечество, какие привилегии и традиции были у этого сословия и как простой оружейник получил дворянство из рук самого ПетраI. Мы посмотрим на особняки купцов-пряничников Гречихина и Белолипецкого. Разберемся, кто сделал первый самовар в Туле и какое отношение имеет купец Н. И. Белобородов к созданию первой хроматической гармони. И, конечно, загадаем желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Испить чая «внакладку» и испечь тульский пряник

После погружения в историю купечества по желанию вы сможете и сами попрактиковаться в традиционных тульских ремеслах на мастер-классах (между экскурсией и мастер-классом может быть перерыв): расписать филимоновскую игрушку или испечь печатный тульский пряник по старинному рецепту, устроить чаепитие с тульскими сладостями, а заодно узнать, что значит пить чай «внакладку», «вприкуску», «вприглядку» и «враскрутку». В завершение дополнительно мы можем посетить музей Гармони деда Филимона с интерактивной программой, во время которой ноги сами идут в пляс!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Время экскурсии включает в себя прогулку по городу. Экскурсия заканчивается у Музея Международного Пряника, где вы сможете посетить мастер-класс (оплачивается дополнительно). Между экскурсионной частью и мастер-классом может быть продолжительная пауза (это зависит от графика работы и наличия свободных мест на мастер-класс в музее) — уточняйте этот момент в переписке с гидом.

Посещение музея Гармони бронируется заранее и оплачивается дополнительно

При выборе нескольких мастер-классов и посещении музеев время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно

Группа может быть увеличена до 10 человек (с дополнительной оплатой)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы