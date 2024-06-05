Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс

Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Тула - город мастеров и купцов.

На прогулке по старинным улочкам вы узнаете о династиях Демидовых, Ливенцовых, Гречихиных и других, их роли в истории города. Прогулка включает посещение особняков купцов-пряничников и памятника Тулячку.

После экскурсии можно принять участие в мастер-классе по росписи филимоновской игрушки или выпечке тульского пряника. Завершить день можно чаепитием с тульскими сладостями и посещением музея Гармони деда Филимона
4.75
108 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  1. 🕰 Погружение в историю купечества
  2. 🏛 Посещение старинных особняков
  3. 🍪 Мастер-класс по выпечке пряника
  4. 🎨 Роспись филимоновской игрушки
  5. 🍵 Чаепитие с тульскими сладостями
  6. 🎶 Интерактивная программа в музее Гармони

Что можно увидеть

  • Тульский кремль
  • Особняки купцов-пряничников
  • Памятник Тулячку
  • Музей Гармони деда Филимона
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

О купцах-туляках — и не только

На прогулке по купеческим улочкам мы погрузимся в тульский колорит и обсудим, как формировались прославленные местные династии купцов: Демидовы, Ливенцовы, Гречихины, Баташевы, Добрынины и многие другие. Вы узнаете, какую роль в жизни Тулы играло купечество, какие привилегии и традиции были у этого сословия и как простой оружейник получил дворянство из рук самого ПетраI. Мы посмотрим на особняки купцов-пряничников Гречихина и Белолипецкого. Разберемся, кто сделал первый самовар в Туле и какое отношение имеет купец Н. И. Белобородов к созданию первой хроматической гармони. И, конечно, загадаем желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Испить чая «внакладку» и испечь тульский пряник

После погружения в историю купечества по желанию вы сможете и сами попрактиковаться в традиционных тульских ремеслах на мастер-классах (между экскурсией и мастер-классом может быть перерыв): расписать филимоновскую игрушку или испечь печатный тульский пряник по старинному рецепту, устроить чаепитие с тульскими сладостями, а заодно узнать, что значит пить чай «внакладку», «вприкуску», «вприглядку» и «враскрутку». В завершение дополнительно мы можем посетить музей Гармони деда Филимона с интерактивной программой, во время которой ноги сами идут в пляс!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Время экскурсии включает в себя прогулку по городу. Экскурсия заканчивается у Музея Международного Пряника, где вы сможете посетить мастер-класс (оплачивается дополнительно). Между экскурсионной частью и мастер-классом может быть продолжительная пауза (это зависит от графика работы и наличия свободных мест на мастер-класс в музее) — уточняйте этот момент в переписке с гидом.
  • Посещение музея Гармони бронируется заранее и оплачивается дополнительно
  • При выборе нескольких мастер-классов и посещении музеев время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно
  • Группа может быть увеличена до 10 человек (с дополнительной оплатой)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Кремль: 700 руб. за группу до 5 человек, если группа от 6 человек, то 250 руб. /взрослый, 150 руб. /школьный
  • Участие в мастер-классе в музее Пряника (по желанию): 1000 руб. /чел.
  • Мастер-класс по росписи филимоновской игрушки (по желанию): 450 руб. /чел.
  • Входные билеты в музей Гармони деда Филимона (по желанию): 450 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Самоваров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 108 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Ирина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Айна)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Александра)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Александра)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Александра)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Александра)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Александра)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Инна)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Инна)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Инна)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Инна)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Инна)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Марина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Марина)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Мария)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Елена)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Елена)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Елена)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Елена)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Елена)Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс (Елена)
Ирина
5 июня 2024
С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
Н
18 мая 2024
Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
А
6 мая 2024
Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень
А
27 апр 2024
Были на экскурсии с детьми, экскурсовод подстроилась под нас и смогла провести интересно рассказать об истории города для всех)
Были на экскурсии с детьми, экскурсовод подстроилась под нас и смогла провести интересно рассказать об истории города для всех)Были на экскурсии с детьми, экскурсовод подстроилась под нас и смогла провести интересно рассказать об истории города для всех)Были на экскурсии с детьми, экскурсовод подстроилась под нас и смогла провести интересно рассказать об истории города для всех)Были на экскурсии с детьми, экскурсовод подстроилась под нас и смогла провести интересно рассказать об истории города для всех)Были на экскурсии с детьми, экскурсовод подстроилась под нас и смогла провести интересно рассказать об истории города для всех)
О
26 апр 2024
Отлично! Нам очень понравилось.
И
7 мар 2024
Спасибо больше Алле за увлекательную экскурсию и рассказ.
В
2 мар 2024
Приятная прогулка
Сергей
11 фев 2024
У Ольги глубочайшие знания по теме.
Интересно, как она может, продолжая свой рассказ, отвечать на вопрос, углубляясь в его в тему настолько глубоко, насколько этого хватит задавшему, и органично выруливать обратно в тему экскурсии. Поразительно!
Обязательно будем советовать этого года.
А
15 янв 2024
Отличная экскурсия, отличный гид! Даже морозы нас не испугали, все было прекрасно! Спасибо!
т
15 янв 2024
Экскурсия по Туле была не заезжаннаЯ. Были интересные факты из города, его памятниках и архитектуре. Вадим экскурсовод понравился детям, тк отвечал на их вопросы, не торопил нас. И рассказал и показал все самое интересное. Не все успели, так что обязательно вернемся в этот город
Д
11 янв 2024
Все отлично!
Инна
8 янв 2024
Замечательная Тула, влюбилась в нее, и отчасти благодаря экскурсоводу Ольге! Очень интересно, познавательно, увлекла и нас родителей и детей (дети от 8 до 16 лет). Не смотря на мороз -25,
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всю программу выполнила полностью. Мастер класс по изготовлению пряника интересен, мастерица рассказывает о истории тульского пряника, обычаях и современной его жизни. И роспись филимоновской игрушки с экскурсией не оставили равнодушными. Спасибо огромное! А пока мы лепили и расписывали, Ольга посоветовала нашим мужчинам-папам экскурсию в музей архиологии, забронировала экскурсию, от которой ребята тоже в восторге. Вся группа в 12 человек передают слова благодарности Ольге и желают здоровья и процветания.

Замечательная Тула, влюбилась в нее, и отчасти благодаря экскурсоводу Ольге! Очень интересно, познавательно, увлекла и насЗамечательная Тула, влюбилась в нее, и отчасти благодаря экскурсоводу Ольге! Очень интересно, познавательно, увлекла и насЗамечательная Тула, влюбилась в нее, и отчасти благодаря экскурсоводу Ольге! Очень интересно, познавательно, увлекла и насЗамечательная Тула, влюбилась в нее, и отчасти благодаря экскурсоводу Ольге! Очень интересно, познавательно, увлекла и насЗамечательная Тула, влюбилась в нее, и отчасти благодаря экскурсоводу Ольге! Очень интересно, познавательно, увлекла и нас
Т
7 янв 2024
Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Вере. Рекомендую.
Наталья
4 янв 2024
Очень понравилась экскурсия и организация. Все четко и компетентном! Заранее было оговорено место встречи и контакт с экскурсоводом! Организатор отвечала на все вопросы, порекомендовала рестораны. Экскурсовод - Антон рассказывал четко и интересно! Сориентировал по городу и достопримечательностям, проводил до ресторана! Спасибо вам большое!!!
Т
12 дек 2023
Очень понравилась экскурсия. Лариса увлекательно рассказывает про купеческую Тулу. Много нового и необычного узнали.

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