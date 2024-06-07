Экскурсии по усадьбам и дворцам Тулы

Найдено 9 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Туле, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
«Откроете секреты печатного пряника и самовара, найдете купеческие усадьбы 19 века и услышите истории Города Мастеров»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
«Усадьба Ясная Поляна: экскурсия по территории и Дому-музею Толстого с музейным гидом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
«На прогулке по окрестностям усадьбы мы насладимся красотой тех же волшебных панорам, которые вдохновляли великих живописцев»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
«А еще увидите возрожденные усадьбы и посетите удивительный Покровский собор, приход которого формировался еще в 16 веке»
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«В соседнем селе Николо-Жупань я познакомлю вас с интерьерами усадьбы участника Отечественной войны 1812 года, генерала Александра Мирковича»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
«Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клименко
    7 июня 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Спасибо за организацию поездки в Поленово. Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
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    организации экскурсии и создании комфорта в пути. Поленово — чудесный музей. Отдельное спасибо Сергею за дополнительную путевую информацию, которая сделала более полным общее впечатление от поездки.

    Спасибо за организацию поездки в Поленово
  • м
    михаил
    6 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
    Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
  • н
    николай
    23 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
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    от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.

  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Нашим экскурсоводом была Анастасия. Очень приятный человек и прекрасный рассказчик. Хорошо владеет любым материалом. Даже отступления на другие исторические темы легко подхватывала и широко освещала. Для нее главное, чтобы гости получили максимум удовольствия и уехали довольными.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  2. Хороша ты, Тульская земля
  3. Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
  4. Из Тулы - по Толстовским местам
  5. Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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