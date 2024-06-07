1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
«Откроете секреты печатного пряника и самовара, найдете купеческие усадьбы 19 века и услышите истории Города Мастеров»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
«Усадьба Ясная Поляна: экскурсия по территории и Дому-музею Толстого с музейным гидом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
«На прогулке по окрестностям усадьбы мы насладимся красотой тех же волшебных панорам, которые вдохновляли великих живописцев»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
«А еще увидите возрожденные усадьбы и посетите удивительный Покровский собор, приход которого формировался еще в 16 веке»
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«В соседнем селе Николо-Жупань я познакомлю вас с интерьерами усадьбы участника Отечественной войны 1812 года, генерала Александра Мирковича»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
«Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККлименко7 июня 2024Спасибо за организацию поездки в Поленово. Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
- ммихаил6 июня 2024Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- нниколай23 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
- ННаталья20 мая 2024Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
- ЛЛариса19 мая 2024Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
- ННаталья18 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
- ИИрина12 мая 2024Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
- ЕЕлена12 мая 2024Нашим экскурсоводом была Анастасия. Очень приятный человек и прекрасный рассказчик. Хорошо владеет любым материалом. Даже отступления на другие исторические темы легко подхватывала и широко освещала. Для нее главное, чтобы гости получили максимум удовольствия и уехали довольными.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Усадьбы и дворцы»
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