Авторская историческая экскурсия, посвященная участию Тулы в Великой Отечественной Войне
Описание экскурсии
Город-геройТула — один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, который отбил все атаки противника и остался непокорённым. Население Тулы и Тульской области внесло весомый вклад в успешное завершение Московской битвы 1941-1942 гг. Высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоена городу Туле в 1976 году за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне.
Среда-суббота по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал «Защитникам неба»
- Монумент 156 Полку НКВД
- Памятник «Подвиг врачей и медсестер в годы ВОВ»
- Сквер 80-летия обороны Тулы
- «Три штыка» на площади Победы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в военно-мемориальный комплекс"Бронепоезд №13 "Тульский Рабочий"
- Билеты в Музей Обороны Тулы в центре «Патриот» (Тула)
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Среда-суббота по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тулы
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