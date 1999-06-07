Город-герой

Тула — один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, который отбил все атаки противника и остался непокорённым. Население Тулы и Тульской области внесло весомый вклад в успешное завершение Московской битвы 1941-1942 гг.

Высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоена городу Туле в 1976 году за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне.

Организационные детали

В программу может быть включено: посещение военно-мемориального комплекса «Бронепоезд №13 "Тульский Рабочий"», музея военной истории 📖 Тульского края, Государственного музея оружия.