  1. Россия
  2. Экскурсии

«Не забывай те грозные года... »

Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Авторская историческая экскурсия ⛳, посвященная участию Тулы в Великой Отечественной Войне.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Не забывай те грозные года... »
«Не забывай те грозные года... »

Что вы увидите

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 "Тульский Рабочий"»
  • Музей военной истории Тульского края
  • Государственный музей оружия
Город-герой
Тула — один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, который отбил все атаки противника и остался непокорённым. Население Тулы и Тульской области внесло весомый вклад в успешное завершение Московской битвы 1941-1942 гг.
Высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоена городу Туле в 1976 году за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне.
Организационные детали
В программу может быть включено: посещение военно-мемориального комплекса «Бронепоезд №13 "Тульский Рабочий"», музея военной истории 📖 Тульского края, Государственного музея оружия.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
«Не забывай те грозные года... »
«Не забывай те грозные года... »
«Не забывай те грозные года... »
«Не забывай те грозные года... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Екатерина Д. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Туле
3 700
3 часа
Обзорная экскурсия по Туле
19 отзывов
По святым местам Тулы
5 000
5 часов
По святым местам Тулы
15 отзывов
Ночная Тула
3 000
2 часа
Ночная Тула
14 отзывов
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
3 375
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
13 отзывов
Велопрогулка по Туле
3 750
3 часа
Велопрогулка по Туле
2 отзыва
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
1 875
1 час
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Туле

Тула для всей семьи!
2 990
2 часа
Тула для всей семьи!
136 отзывов
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Тула — город героев и мастеров
3 300
2.5 часа
Тула — город героев и мастеров
130 отзывов
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
650
2 часа
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
37 отзывов
Тула со всех сторон
4 200
3 часа
Тула со всех сторон
20 отзывов
Тула: вдоль по Киевской
3 000
2 часа
Тула: вдоль по Киевской
16 отзывов
Тула — первое знакомство
3 700
2.5 часа
Тула — первое знакомство
16 отзывов