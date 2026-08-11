Трёхчасовая обзорная экскурсия по Туле: история, пряники и самовары

Тула — щит и арсенал России

Эта обзорная экскурсия позволит познакомиться с историей одного из старейших городов Центральной России. За три часа вы увидите главные достопримечательности Тулы и узнаете, почему город называют щитом и арсеналом страны. Прогулка поможет понять происхождение известных поговорок о Туле — о самоварах, пряниках, оружейниках и знаменитом тульском характере.

История крепости и обороны южных рубежей

Экскурсия начинается с рассказа о старинной дороге Муравский шлях, по которой столетиями проходили кочевые набеги на русские земли. Вы узнаете, почему крепость была построена именно в низине и какую роль в защите государства играл Тульский кремль. Мы поговорим о его строительстве в начале XVI века и о том, как крепость защищала южные рубежи Московского княжества.

Храмы и старинные улицы города

На маршруте вы увидите Благовещенскую церковь — самый старый каменный храм Тулы, построенный в XVII веке. Мы также познакомимся с другими храмами города и прогуляемся по Киевской улице, которая отражает разные исторические эпохи развития Тулы и хранит атмосферу старого купеческого города.

Тула в истории России

Во время экскурсии вы узнаете о развитии оружейного производства, самоварного дела и пряничных традиций, а также о том, почему Тулу называют родиной российской металлургии. Мы поговорим о событиях осени 1941 года и о подвиге защитников города, память о которых хранит памятник защитникам Тулы.