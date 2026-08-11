Трёхчасовая обзорная экскурсия по Туле: история, пряники и самовары

Вы узнаете о роли Тульского кремля в защите южных рубежей государства и о старинной дороге Муравский шлях. Во время прогулки вы увидите древние храмы, Благовещенскую церковь и главные улицы города. Гид расскажет о развитии металлургии, оружейного дела и традиционных ремёсел. Экскурсия также затронет события Великой Отечественной войны и подвиг защитников Тулы.
Описание экскурсии
Тула — щит и арсенал России
Эта обзорная экскурсия позволит познакомиться с историей одного из старейших городов Центральной России. За три часа вы увидите главные достопримечательности Тулы и узнаете, почему город называют щитом и арсеналом страны. Прогулка поможет понять происхождение известных поговорок о Туле — о самоварах, пряниках, оружейниках и знаменитом тульском характере.
История крепости и обороны южных рубежей
Экскурсия начинается с рассказа о старинной дороге Муравский шлях, по которой столетиями проходили кочевые набеги на русские земли. Вы узнаете, почему крепость была построена именно в низине и какую роль в защите государства играл Тульский кремль. Мы поговорим о его строительстве в начале XVI века и о том, как крепость защищала южные рубежи Московского княжества.
Храмы и старинные улицы города
На маршруте вы увидите Благовещенскую церковь — самый старый каменный храм Тулы, построенный в XVII веке. Мы также познакомимся с другими храмами города и прогуляемся по Киевской улице, которая отражает разные исторические эпохи развития Тулы и хранит атмосферу старого купеческого города.
Тула в истории России
Во время экскурсии вы узнаете о развитии оружейного производства, самоварного дела и пряничных традиций, а также о том, почему Тулу называют родиной российской металлургии. Мы поговорим о событиях осени 1941 года и о подвиге защитников города, память о которых хранит памятник защитникам Тулы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Муравский шлях
- Место строительства крепости
- Тульский кремль
- Благовещенская церковь
- Другие знаковые храмы города
- Киевская улица
- Памятник подвигам защитников города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
- Личные расходы
- Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень интересная, познавательная, огромное спасибо экскурсоводу Инне, время пролетело не заметно, хочется еще вернуться
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