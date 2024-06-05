Авторские экскурсии от местных гидов Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Туле, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Не забывай те грозные года…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Не забывай те грозные года…
Начало: По договорённости
«Авторская историческая экскурсия, посвященная участию Тулы в Великой Отечественной Войне»
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 13:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
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    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • А
    Алексанова
    19 мая 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Здравствуйте! Экскурсия познавательная, неутомительная, прошла на одном дыхании. Гид-экскурсовод Марина была внимательна, отвечала на вопросы, давала рекомендации, что еще и где можно посмотреть на определенные тематики. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
  • А
    Алена
    3 мая 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    1 мая прошла очень познавательная экскурсия по историческому центру Тулы. Экскурсовод Марина сумела заинтересовать своим рассказом не только меня, но
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    и двух дочерей (студентку и старшеклассницу). Экскурсия прошла на одном дыхании, все остались под приятным впечатлением от города, с удовольствием вернемся еще раз.

  • и
    ирина
    30 апреля 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Наше знакомство с Тулой,благодаря Марине,стало познавательным и интересным. Гид таким образом построила экскурсию знакомство с городом,что три часа пролетели незаметно. Благодаря Марине мы знали много нового и интересного. Советуем всем познакомиться с этим городом
    Наше знакомство с Тулой,благодаря Марине,стало познавательным и интересным. Гид таким образом построила экскурсию знакомство с городом,чтоНаше знакомство с Тулой,благодаря Марине,стало познавательным и интересным. Гид таким образом построила экскурсию знакомство с городом,что
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Ночная Тула
    Спасибо году Елене за увлекательное путешествие по истории Тулы! Рекомендую
  • Н
    Николай
    8 января 2024
    Ночная Тула
    Очень хороший гид Софья, увлечены своим делом, все доступно и понятно, несмотря на погоду экскурсия прошла на одном дыхании!
  • P
    Promo555
    16 сентября 2023
    Ночная Тула
    Экскурсию проводила Екатерина. Мастер своего дела. Познавательно и информативно. Время пролетело, не заметил)))
  • И
    Ирина
    13 июня 2023
    По святым местам Тулы
    Отличная 4-х часовая пешеходно/автомобильная экскурсия по храмам и монастырям. Познопательно, интересная подача материала. Квалифицированный и заинтересованный гид Валентина. Рекомендую!
  • А
    Анна
    4 января 2023
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
  • И
    Ирина
    31 октября 2022
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Все хорошо, экскурсовод Светлана - очень харизматична и дружелюбна.))) НО заканчиваться экскурсия должна была в музее В. Вересаева. Однако организаторы с
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    музеем почему-то не договорились и нас там никто не ждал (((все закончилось хорошо, экскурсовод уговорила музейных работников не уходить домой (был конец рабочего дня), а все-таки провести для нас замечательную экскурсию все-таки. Но было неприятно ((((

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
  2. Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
  3. Не забывай те грозные года…
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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