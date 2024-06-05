1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не забывай те грозные года…
Начало: По договорённости
«Авторская историческая экскурсия, посвященная участию Тулы в Великой Отечественной Войне»
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 13:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- ААлексанова19 мая 2024Здравствуйте! Экскурсия познавательная, неутомительная, прошла на одном дыхании. Гид-экскурсовод Марина была внимательна, отвечала на вопросы, давала рекомендации, что еще и где можно посмотреть на определенные тематики. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
- ААлена3 мая 20241 мая прошла очень познавательная экскурсия по историческому центру Тулы. Экскурсовод Марина сумела заинтересовать своим рассказом не только меня, но
- иирина30 апреля 2024Наше знакомство с Тулой,благодаря Марине,стало познавательным и интересным. Гид таким образом построила экскурсию знакомство с городом,что три часа пролетели незаметно. Благодаря Марине мы знали много нового и интересного. Советуем всем познакомиться с этим городом
- ТТатьяна23 марта 2024Ночная ТулаСпасибо году Елене за увлекательное путешествие по истории Тулы! Рекомендую
- ННиколай8 января 2024Ночная ТулаОчень хороший гид Софья, увлечены своим делом, все доступно и понятно, несмотря на погоду экскурсия прошла на одном дыхании!
- PPromo55516 сентября 2023Ночная ТулаЭкскурсию проводила Екатерина. Мастер своего дела. Познавательно и информативно. Время пролетело, не заметил)))
- ИИрина13 июня 2023По святым местам ТулыОтличная 4-х часовая пешеходно/автомобильная экскурсия по храмам и монастырям. Познопательно, интересная подача материала. Квалифицированный и заинтересованный гид Валентина. Рекомендую!
- ААнна4 января 2023Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
- ИИрина31 октября 2022Все хорошо, экскурсовод Светлана - очень харизматична и дружелюбна.))) НО заканчиваться экскурсия должна была в музее В. Вересаева. Однако организаторы с
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Авторские»
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