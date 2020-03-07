Что вас ожидает

Город мастеров

Прогулка начнется в Кузнечной слободе, где вы увидите одну из главных достопримечательностей города — музей Оружия, выполненный в форме шлема русского воина. Узнаете о кузнечном и оружейном деле Тулы, об истоках производства металла и традиционной добыче руды, о казенных оружейниках, прославивших город на весь мир. А в историческом центре увидите памятник легендарному мастеру Левше и осмотрите единственный в Туле деревянный храм Святителя Владимира.

Старинные улочки — купеческие и мещанские

На пешеходной улице Металлистов — будущем музейном квартале — вы сможете сфотографироваться с Тулячком, оседлавшим подкову. Здесь мы поговорим о духе ушедшей эпохи: купеческой и мещанской жизни города. Вы узнаете о традициях чаепития из самовара с тульскими пряниками в 19 веке, о товарах, которыми торговали туляки, и месте, где подавали самый вкусный кофе. Будет и забавная история о напроказившем теленке. А в конце улицы вас «поприветствует» Тульский городовой, у которого, по обычаю, загадывают желания.

Военная история Тулы

Затем вы прогуляетесь по Казанской набережной, посмотрите на портал в Москву и разгадаете тайну Буквального коня. А в Кремлёвском саду познакомитесь с военной историей города, увидите его основных защитников и главного врага, и узнаете о том, как Тула получила гордое звание города-героя.

Городские секреты и колесо обозрения

Вы также увидите необычную «грибную поляну», на улице Менделеевской раскроете тайну дома с привидениями и услышите связанную с ним романтическую историю. Осмотрите памятник Успенскому и Тульский цирк. А в завершение прокатитесь на колесе обозрения, которое подарит прекрасный панорамный вид на город.