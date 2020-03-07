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  3. Все грани Тулы за три часа

О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам

Александра
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Александра – ваш гид
Вы откроете самые яркие стороны тульской жизни, прославившие город.

Узнаете о великих мастерах кузнечного и оружейного дела, на бывших купеческих и мещанских улочках услышите о традициях чаепития с пряниками, познакомитесь с военной историей города-героя и откроете секреты дома с приведениями, а в конце прокатитесь на колесе обозрения.
4400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у музея Оружия
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У этой экскурсии1 отзыв
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Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа

Что вас ожидает

Город мастеров
Прогулка начнется в Кузнечной слободе, где вы увидите одну из главных достопримечательностей города — музей Оружия, выполненный в форме шлема русского воина. Узнаете о кузнечном и оружейном деле Тулы, об истоках производства металла и традиционной добыче руды, о казенных оружейниках, прославивших город на весь мир. А в историческом центре увидите памятник легендарному мастеру Левше и осмотрите единственный в Туле деревянный храм Святителя Владимира.

Старинные улочки — купеческие и мещанские
На пешеходной улице Металлистов — будущем музейном квартале — вы сможете сфотографироваться с Тулячком, оседлавшим подкову. Здесь мы поговорим о духе ушедшей эпохи: купеческой и мещанской жизни города. Вы узнаете о традициях чаепития из самовара с тульскими пряниками в 19 веке, о товарах, которыми торговали туляки, и месте, где подавали самый вкусный кофе. Будет и забавная история о напроказившем теленке. А в конце улицы вас «поприветствует» Тульский городовой, у которого, по обычаю, загадывают желания.

Военная история Тулы
Затем вы прогуляетесь по Казанской набережной, посмотрите на портал в Москву и разгадаете тайну Буквального коня. А в Кремлёвском саду познакомитесь с военной историей города, увидите его основных защитников и главного врага, и узнаете о том, как Тула получила гордое звание города-героя.

Городские секреты и колесо обозрения
Вы также увидите необычную «грибную поляну», на улице Менделеевской раскроете тайну дома с привидениями и услышите связанную с ним романтическую историю. Осмотрите памятник Успенскому и Тульский цирк. А в завершение прокатитесь на колесе обозрения, которое подарит прекрасный панорамный вид на город.

Организационные детали

  • В экскурсию не включены билеты на колесо обозрения — 250 руб./чел., дети ростом до 1 м 10 см идут бесплатно. Летом в кабинках работают кондиционеры, зимой — подогрев.
  • Прогулка подойдет детям старше 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или одна из моих коллег: Татьяна, Галина или Кристина.
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа
Все грани Тулы за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у музея Оружия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
Я влюбилась❤️️ Влюбилась в этот чудесный город благодаря Александре. Заказала экскурсию совершенно спонтанно. Три часа пролетели как один. Я и подумать не могла, что экскурсии могут быть ТАКИМИ! Такими зажигательными и в тоже время информативными.

Саша - лучший гид, которого я когда-либо встречала. С такой любовью о городе мне ещё никто не рассказывал. А сколько интересных фактов и увлекательных историй. Столько, что всех и не запомнить. Нагулявшись по городу мы завершили экскурсию на колесе обозрения! Был вечер, и Тула выглядела волшебно. Саша порекомендовала мне рестораны, один из которых я сразу же и посетила. Рассказала, где купить сувениры и самые свежие пряники.

Хочу ещё раз выразить благодарность. И однозначно советую выбирать этот маршрут. За три часа мы посмотрели, кажется, все и даже больше. И Оружейную слободу, и купеческие улочки, и набережную, и Кремлёвский сад! Я обязательно вернусь ещё. Спасибо! Успехов Вам!

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