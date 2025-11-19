Вы знаете, как пряник и самовар связаны друг с другом? Это главные символы города Тулы! Я предлагаю вам прогуляться по центральным улочкам города и познакомиться с историей Тулы.
Вы узнаете о строительстве тульского кремля, заглянете в старейшую Благовещенскую церковь и переместитесь во времени на Киевской улице. Экскурсия проходит в удобном для вас формате: днем или ночью.
Описание экскурсииЧто вас ждет на экскурсии: - Вы узнаете, где проходил Крымский и Изюмский шлях, зачем в XVI веке каменную крепость построили в низине на болоте и какие героические события с ней связаны. - Познакомитесь с тульским посадом, старым городом XVI и XVII века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года. - Откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии. - Поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна». - Побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице. - Проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда». Организационные моменты - Экскурсию проводят гиды нашей профессиональной команды - Экскурсия может быть пешеходной или комбинированной (пешком + на транспорте заказчика). Возможно привлечение для перемещения по городу такси за продолжительную плату по счетчику. - Во время путешествий и экскурсии по городу просьба одеваться по погоде. Комфортная одежда и обувь — залог удачной прогулки, хорошего самочувствия и настроения! - Посещение музеев города в программу не включено, но возможно за дополнительную плату по предварительной заявке. Важная информация:
По запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башни и стены кремля и первый тульский парк (Городской кремлевский сад)
- Уютные уголки Казанской набережной и Городского кремлевского садика
- Пешеходная улица Металлистов, или «Тульский Арбат»
- Памятник тульскому прянику и Тулячку
- Скульптура «Тульская азбука»
- Купеческие и дворянские усадьбы, особняки XVIII - ХХ веков
- Церкви и соборы XVII - ХХI веков
- Улицы и усадьбы Тульской Оружейной (Кузнецкой) слободы
- Памятники Петру I, Левше, Никите Демидову
- Выставка военной техники «Стальные стражи»
- Аллея славы тульских оружейников
- Здание музея оружия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия по территории Тульского кремля: до 5 человек - 900 руб/группа, свыше 5 человек - по 400 руб. /взр, 300 руб. /шк.
- Транспорт (экскурсия может быть пешеходной или комбинированной - пешком + на транспорте заказчика)
- Личные расходы (питание, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тула, Крестовоздвиженская площадь, дом 1, Сбербанк, 📍 https://yandex. ru/maps/-/CCU9e6rTcA
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 159 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
19 ноя 2025
Отличный экскурсовод, увлекательно рассказывала, последовательно и интересно
Ю
Юлия
15 ноя 2025
Интересная экскурсия, познавательная. Прекрасный гид -Елена. Прошли основные достопримечательности, всё как в описании. В конце порекомендовали, что посмотреть ещё, музеи, где поесть. Рекомендую 👍. Спасибо большое.
Д
Дмитрий
5 ноя 2025
Очень интересная обзорная экскурсия с Елизаветой! Спасибо!
С
Сергей
4 ноя 2025
Спасибо большое гиду Дмитрию за проведенную экскурсию! Все было замечательно! Даже прохладная ноябрьская погода не помешала нам обойти все главные достопримечательности Тулы и послушать о них. Все очень подробно, с дополнительными фотографиями, с интересными историческими фактами, чувством юмора, и, что главное - с большой любовью к собственному городу!
Ж
Женя
4 ноя 2025
Экскурсовод Елена - приветливый человек и экспертный профессионал. Брали частную экскурсию на нашу компанию. Удобно, позволяет маневрировать. Экскурсия пешеходная включала обзор достопримечательностей центра самого центра. На будущее будем брать раньше по времени до наступления темноты.
Благодарим Елену за приятную и познавательную прогулку
М
Мария
13 окт 2025
Отличная экскурсия с гидом Татьяной! Она очень милая, приятная девушка.
Д
Дмитренко
30 сен 2025
Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию. Благодаря ей мы теперь влюблены в Тулу! Историю надо любить и ею жить. Как историк историку низкий поклон.
Е
Екатерина
28 сен 2025
За 2 часа с небольшим была проведена прекрасная экскурсия по центру Тулы. Софья разносторонне расширила знания не только о городе, его истории, но и о местных традициях
Е
Екатерина
11 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию. Было интересно узнать про Тулу. В этом городе мы впервые. Но нам очень нравится здесь. Елена рассказывала очень интересно. Видно, что она очень много знает.
С
Света
5 сен 2025
Добрый вечер. Экскурсия была очень интересной выражаю благодарность Елене очень интересно и увлекательно рассказывает …. нам очень понравилось. Я в восторге!!!! Очень надеемся что она нам ещё проведёт экскурсию и не одну 🙏🙏🙏🙏 ни разу не пожалела что выбрала вас. Спасибо большое 🙏🙏🙏🙏🙏
А
Александр
2 сен 2025
Все прошло отлично. Дмитрию огромное спасибо за интересный рассказ и любовь к своему городу. Тула супер, приедем еще точно.
Н
Надежда
31 авг 2025
Было очень интересно, узнали много нового, и не только о Туле. Дмитрий очень спокойный и приятный человек. Двигался в нашем темпе, с нами был друг с переломом позвоночника, поэтому мы часто останавливались у скамеек и Дмитрий нам рассказывал про всякие интересные события и тд. Единственное, что мы могли бы посоветовать, чуть громче говорить. Спасибо, все прекрасно!!!
С
Светлана
24 авг 2025
Отличный гид София, показала центр Тулы и кремль, дала много полезной информации, помогла соорентироваться с транспортом, кафе и магазинами. Очень позитивная, доброжелательная и эрудированная.
Ч
Чаукин
23 авг 2025
Все было прекрасно. Очень грамотный гид, показал весь центр города, много исторических фактов приводил. Хорошие впечатления о Туле.
О
Ольга
15 авг 2025
Приветствую!
Нам Ваш подход к организации и проведению очень понравился.
Мне заранее позвонила организатор Екатерина, все тонкости проговорила, обо всем предупредила, еще дополнительно выслала информацию, чтобы нам ничего не забыть.
Экскурсовод Елена, увлекательно,
