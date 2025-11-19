П Павел Отличный экскурсовод, увлекательно рассказывала, последовательно и интересно

Ю Юлия Интересная экскурсия, познавательная. Прекрасный гид -Елена. Прошли основные достопримечательности, всё как в описании. В конце порекомендовали, что посмотреть ещё, музеи, где поесть. Рекомендую 👍. Спасибо большое.

Д Дмитрий Очень интересная обзорная экскурсия с Елизаветой! Спасибо!

С Сергей Спасибо большое гиду Дмитрию за проведенную экскурсию! Все было замечательно! Даже прохладная ноябрьская погода не помешала нам обойти все главные достопримечательности Тулы и послушать о них. Все очень подробно, с дополнительными фотографиями, с интересными историческими фактами, чувством юмора, и, что главное - с большой любовью к собственному городу!

Ж Женя Экскурсовод Елена - приветливый человек и экспертный профессионал. Брали частную экскурсию на нашу компанию. Удобно, позволяет маневрировать. Экскурсия пешеходная включала обзор достопримечательностей центра самого центра. На будущее будем брать раньше по времени до наступления темноты.

Благодарим Елену за приятную и познавательную прогулку

М Мария Отличная экскурсия с гидом Татьяной! Она очень милая, приятная девушка.

Д Дмитренко Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию. Благодаря ей мы теперь влюблены в Тулу! Историю надо любить и ею жить. Как историк историку низкий поклон.

Е Екатерина За 2 часа с небольшим была проведена прекрасная экскурсия по центру Тулы. Софья разносторонне расширила знания не только о городе, его истории, но и о местных традициях

Е Екатерина Спасибо большое за экскурсию. Было интересно узнать про Тулу. В этом городе мы впервые. Но нам очень нравится здесь. Елена рассказывала очень интересно. Видно, что она очень много знает.

С Света Добрый вечер. Экскурсия была очень интересной выражаю благодарность Елене очень интересно и увлекательно рассказывает …. нам очень понравилось. Я в восторге!!!! Очень надеемся что она нам ещё проведёт экскурсию и не одну 🙏🙏🙏🙏 ни разу не пожалела что выбрала вас. Спасибо большое 🙏🙏🙏🙏🙏

А Александр Все прошло отлично. Дмитрию огромное спасибо за интересный рассказ и любовь к своему городу. Тула супер, приедем еще точно.

Н Надежда Было очень интересно, узнали много нового, и не только о Туле. Дмитрий очень спокойный и приятный человек. Двигался в нашем темпе, с нами был друг с переломом позвоночника, поэтому мы часто останавливались у скамеек и Дмитрий нам рассказывал про всякие интересные события и тд. Единственное, что мы могли бы посоветовать, чуть громче говорить. Спасибо, все прекрасно!!!

С Светлана Отличный гид София, показала центр Тулы и кремль, дала много полезной информации, помогла соорентироваться с транспортом, кафе и магазинами. Очень позитивная, доброжелательная и эрудированная.

Ч Чаукин Все было прекрасно. Очень грамотный гид, показал весь центр города, много исторических фактов приводил. Хорошие впечатления о Туле.