дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Самовары и гармонь - лучшее в Туле
Прибытие в Тулу самостоятельно.
Можно вещи отвезти в гостиницу в камеру хранения.
11:45 Встреча группы в Туле с экскурсоводом в центре города у памятника Ленину.
Музей самоваров-экскурсия.
Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.
В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.
Обед в трапезной.
Музей гармони деда Филимона.
Подарим себе прилив хорошего настроения. В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.
Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.
Новогодняя программа. В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» и его новогодних гостей деда Мороза и Снегурочки вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов. Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини-оркестр!
16:00 Окончание программы.
За доп. плату мы приглашаем в наш клуб «Тулячок» на мастер-класс: 17:00-18:00 «Новый год у Тулячка» Роспись новогоднего шара.
Канун Нового года
Завтрак.
Нас ждет вкусная и ароматная программа «История Тульского пряника».
Сегодня вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы и, конечно же, полакомитесь настоящими свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!
В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!
Мастер-класс по росписи пряника. Чаепитие.
Новогодняя обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля.
Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!
Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.
Обед.
16:00 Окончание программы. Подготовка к новогоднему банкету.
Размещение в гостинице после 14:00 самостоятельно.
Банкет за доп. плату — от 5000 руб. до 15 000 руб.
Прогулка по новогоднему праздничному городу, участие в новогодних гуляниях.
Обращаем ваше внимание: вы можете встретить Новый год на площади, на набережной или заказать банкет в ресторане (трансфер не предоставляется).
На площади Ленина в новогоднюю ночь на видеоэкране пройдет трансляция поздравления президента.
Отдых, прогулки по городу, посещение праздничных мероприятий в Туле.
С Новым годом
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
За доп. плату мы приглашаем на новогодние программы для детей и взрослых:
- 12:00-13:00 Интерактивная Новогодняя программа «Филимоновское чудо» с мастер-классом по росписи Филимоновской игрушки.
ИЛИ
- 14:00-16:00 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями нашего города. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+
ИЛИ
- 17:00-19:00 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер-классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…
Тула оружейная
Встреча у памятника Демидову в Заречье.
Начало обзорной экскурсии «Тула оружейная».
Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.
Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.
Экскурсия в музей оружия.
Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок. В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.
Обед в ресторане.
Продолжение обзорной экскурсии. Посещение нового городского пространства «Искра».
Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.
Новогодняя кулинарная программа с дегустацией праздничных блюд в Пространстве «Археология». Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории.
Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки? Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».
Попробуете вкус Рождества: на столе – «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».
17:00 Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Объект размещения
|Взрослый
|Европейский 3*
|12800
|Подворье 2*
|13450
|Профит 4*
|14500
|Черниковский 3*
|14600
|Ключи 3*
|14900
|София 4*
|14950
|Тульский Левша 3*
|15850
|Азимут 4*
|16700
+ 900 завтрак
SK Royal 5*
Тургенев 5*
Златинские лавки 5* апарт
Дворянское собрание
|под запрос
Скидка детям до 14 лет:
- на основном месте — 500 руб.;
- на дополнительном месте — 1000 руб.
Доплата за одноместное размещение — под запрос.
Варианты проживания
Отель «Европейский»
Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.
Гостиница «Подворье»
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.
Отель «Черниковский»
Исторический центр у Кремля.
Отель «Тульский Левша»
Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.
По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.
В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.
Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.
Гостиница «София»
Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.
Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).
Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.
Отель «Профит»
Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.
Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.
В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.
Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.
Отель «Азимут»
Отель «AZIMUT Тула» расположен в Туле, в 600 метрах от Тульского кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены кондиционером, желающие могут забронировать семейные номера.
При отеле работают ресторан и бар. Предусмотрена доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере обустроена собственная ванная комната. В числе прочих удобств — рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «AZIMUT Тула» для гостей накрывают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Поблизости находятся Тульский академический театр драмы, музей «Тульские самовары» и Свято-Успенский собор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание 2 ночи в гостинице
- Питание (2 завтрака, 1 обед 2.01.2021)
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Услуги гида на 2 дня
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
- Доп. питание
- Другие расходы — при желании:сувенирыдоплата за одноместное размещениеновогодний банкет — 5000-10000 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Тула
- Что ещё мне нужно знать о туре?
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору