1 день

Самовары и гармонь - лучшее в Туле

Прибытие в Тулу самостоятельно.

Можно вещи отвезти в гостиницу в камеру хранения.

11:45 Встреча группы в Туле с экскурсоводом в центре города у памятника Ленину.

Музей самоваров-экскурсия.

Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.

Обед в трапезной.

Музей гармони деда Филимона.

Подарим себе прилив хорошего настроения. В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.

Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Новогодняя программа. В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» и его новогодних гостей деда Мороза и Снегурочки вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов. Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини-оркестр!

16:00 Окончание программы.

За доп. плату мы приглашаем в наш клуб «Тулячок» на мастер-класс: 17:00-18:00 «Новый год у Тулячка» Роспись новогоднего шара.