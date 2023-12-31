Новый год в Туле

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Встретьте запоминающийся, искрящийся эмоциями Новый год в Туле! Вас ждут прогулки по заснеженному городу, посещение музея пряника и оружейного завода, а также праздничные инсталляции и новогодняя программа.
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Вкусная экскурсия
Вкусная экскурсия
Полакомимся свежеиспечёнными тульскими пряниками с ароматным чаем в музее пряника
Новогодние гуляния
Новогодние гуляния
Весело проведём время, отправившись на новогодний банкет или уличные гуляния на площади
Музыкальный интерактив
Музыкальный интерактив
Станем участниками мини-концерта в музее гармони «Деда Филимона» с волшебными гостями

Программа тура по дням

1 день

Самовары и гармонь - лучшее в Туле

Прибытие в Тулу самостоятельно.

Можно вещи отвезти в гостиницу в камеру хранения.

11:45 Встреча группы в Туле с экскурсоводом в центре города у памятника Ленину.

Музей самоваров-экскурсия.

Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.

Обед в трапезной.

Музей гармони деда Филимона.

Подарим себе прилив хорошего настроения. В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.

Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Новогодняя программа. В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» и его новогодних гостей деда Мороза и Снегурочки вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов. Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини-оркестр!

16:00 Окончание программы.

За доп. плату мы приглашаем в наш клуб «Тулячок» на мастер-класс: 17:00-18:00 «Новый год у Тулячка» Роспись новогоднего шара.

Самовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в ТулеСамовары и гармонь - лучшее в Туле
2 день

Канун Нового года

Завтрак.

Нас ждет вкусная и ароматная программа «История Тульского пряника».

Сегодня вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы и, конечно же, полакомитесь настоящими свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!

В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!

Мастер-класс по росписи пряника. Чаепитие.

Новогодняя обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля.

Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!

Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.

Обед.

16:00 Окончание программы. Подготовка к новогоднему банкету.

Размещение в гостинице после 14:00 самостоятельно.

Банкет за доп. плату — от 5000 руб. до 15 000 руб.

Прогулка по новогоднему праздничному городу, участие в новогодних гуляниях.

Обращаем ваше внимание: вы можете встретить Новый год на площади, на набережной или заказать банкет в ресторане (трансфер не предоставляется).

На площади Ленина в новогоднюю ночь на видеоэкране пройдет трансляция поздравления президента.

Отдых, прогулки по городу, посещение праздничных мероприятий в Туле.

Канун Нового годаКанун Нового годаКанун Нового годаКанун Нового годаКанун Нового годаКанун Нового года
3 день

С Новым годом

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

За доп. плату мы приглашаем на новогодние программы для детей и взрослых:

  • 12:00-13:00 Интерактивная Новогодняя программа «Филимоновское чудо» с мастер-классом по росписи Филимоновской игрушки.

ИЛИ

  • 14:00-16:00 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями нашего города. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+

ИЛИ

  • 17:00-19:00 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер-классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…
С Новым годомС Новым годом
4 день

Тула оружейная

Встреча у памятника Демидову в Заречье.

Начало обзорной экскурсии «Тула оружейная».

Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.

Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.

Экскурсия в музей оружия.

Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок. В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.

Обед в ресторане.

Продолжение обзорной экскурсии. Посещение нового городского пространства «Искра».

Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.

Новогодняя кулинарная программа с дегустацией праздничных блюд в Пространстве «Археология». Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории.

Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки? Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».

Попробуете вкус Рождества: на столе – «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».

17:00 Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Объект размещенияВзрослый
Европейский 3*12800
Подворье 2*13450
Профит 4*14500
Черниковский 3*14600
Ключи 3*14900
София 4* 14950
Тульский Левша 3*15850
Азимут 4*16700
+ 900 завтрак

SK Royal 5*

Тургенев 5*

Златинские лавки 5* апарт

Дворянское собрание

под запрос

Скидка детям до 14 лет:

  • на основном месте — 500 руб.;
  • на дополнительном месте — 1000 руб.

Доплата за одноместное размещение — под запрос.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Европейский»

2 ночи

Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.

Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»

Гостиница «Подворье»

2 ночи

Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Отель «Черниковский»

2 ночи

Исторический центр у Кремля.

Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»

Отель «Тульский Левша»

2 ночи

Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.

По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.

В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.

Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.

Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»

Гостиница «София»

2 ночи

Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.

Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).

Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»

Отель «Профит»

2 ночи

Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.

Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.

В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.

Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.

Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»

Отель «Азимут»

2 ночи

Отель «AZIMUT Тула» расположен в Туле, в 600 метрах от Тульского кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены кондиционером, желающие могут забронировать семейные номера.

При отеле работают ресторан и бар. Предусмотрена доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере обустроена собственная ванная комната. В числе прочих удобств — рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «AZIMUT Тула» для гостей накрывают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Поблизости находятся Тульский академический театр драмы, музей «Тульские самовары» и Свято-Успенский собор.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 2 ночи в гостинице
  • Питание (2 завтрака, 1 обед 2.01.2021)
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Услуги гида на 2 дня
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
  • Доп. питание
  • Другие расходы — при желании:сувенирыдоплата за одноместное размещениеновогодний банкет — 5000-10000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Тула
Что ещё мне нужно знать о туре?

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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