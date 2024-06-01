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Авторский тур
4 дня
Новый год в Туле
Начало: Россия, Тула
«В Туле на Новый год все ярко и красочно»
28 дек в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
«плата): 17:00-19:00 Приглашаем детей и их родителей на интерактивную познавательную «Новогоднюю программу» Новый год у Тулячка» 4+»
31 дек в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
«17:00-18:30 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями»
3 янв в 10:00
от 14 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
- ААнна17 января 2024Все хорошо, спасибо.
- ААнна17 января 2024Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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