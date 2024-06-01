Встречаем Новый Год 2024 в Туле

Найдено 3 тура в категории «Новогодние 2024» в Туле, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Туле
Начало: Россия, Тула
«В Туле на Новый год все ярко и красочно»
28 дек в 10:00
от 16 500 за человека
Новогодние праздники в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
«плата): 17:00-19:00 Приглашаем детей и их родителей на интерактивную познавательную «Новогоднюю программу» Новый год у Тулячка» 4+»
31 дек в 10:00
от 12 500 за человека
Семейные праздники в новогодней Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
«17:00-18:30 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями»
3 янв в 10:00
от 14 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Новый год в Туле
    Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новый год в Туле
    Все хорошо, спасибо.
    Все хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибо
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
    читать дальше

    вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.

    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год в Туле
  2. Новогодние праздники в Туле
  3. Семейные праздники в новогодней Туле
Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Туле? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Тулы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам