Что вас ждет Вы познакомитесь с историческими и природными достопримечательностями в непосредственной близости от дома художника Василия Дмитриевича Поленова:

ближайшее село Страхово с ц. Знамения Господня и школой, построенной семьей Поленовых • усадебный дом князей Абамелек-Лазаревых • река Скнижка • подвесной мост в усадьбе Поленово и тропа в деревню Бехово • деревня Бехово с Троицким храмом, спроектированным и построенным В. Д. Поленовым • знаменитый вид на Оку и много других видовых точек. Экскурсия в самой усадьбе гидом не проводится. Вы добираетесь до Поленово самостоятельно. По окрестностям вы с гидом передвигаетесь на вашем авто, либо на автомобиле гида (+500 руб). Важная информация:.

ближайшее село Страхово с ц. Знамения Господня и школой, построенной семьей Поленовых • усадебный дом князей Абамелек-Лазаревых • река Скнижка • подвесной мост в усадьбе Поленово и тропа в деревню Бехово • деревня Бехово с Троицким храмом, спроектированным и построенным В. Д. Поленовым • знаменитый вид на Оку и много других видовых точек. Экскурсия в самой усадьбе гидом не проводится. Вы добираетесь до Поленово самостоятельно. По окрестностям вы с гидом передвигаетесь на вашем авто, либо на автомобиле гида (+500 руб). Важная информация:.

• ближайшее село Страхово с ц. Знамения Господня и школой, построенной семьей Поленовых • усадебный дом князей Абамелек-Лазаревых • река Скнижка • подвесной мост в усадьбе Поленово и тропа в деревню Бехово • деревня Бехово с Троицким храмом, спроектированным и построенным В. Д. Поленовым • знаменитый вид на Оку и много других видовых точек. Экскурсия в самой усадьбе гидом не проводится. Вы добираетесь до Поленово самостоятельно. По окрестностям вы с гидом передвигаетесь на вашем авто, либо на автомобиле гида (+500 руб). Важная информация: