Посетим все достопримечательности, связанные с художником Василием Дмитриевичем Поленовым, рядом с его усадьбой. Узнаем о жизни семьи в этих краях, познакомимся с семейными традициями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Вы познакомитесь с историческими и природными достопримечательностями в непосредственной близости от дома художника Василия Дмитриевича Поленова:
ближайшее село Страхово с ц. Знамения Господня и школой, построенной семьей Поленовых • усадебный дом князей Абамелек-Лазаревых • река Скнижка • подвесной мост в усадьбе Поленово и тропа в деревню Бехово • деревня Бехово с Троицким храмом, спроектированным и построенным В. Д. Поленовым • знаменитый вид на Оку и много других видовых точек. Экскурсия в самой усадьбе гидом не проводится. Вы добираетесь до Поленово самостоятельно. По окрестностям вы с гидом передвигаетесь на вашем авто, либо на автомобиле гида (+500 руб). Важная информация:.
ближайшее село Страхово с ц. Знамения Господня и школой, построенной семьей Поленовых • усадебный дом князей Абамелек-Лазаревых • река Скнижка • подвесной мост в усадьбе Поленово и тропа в деревню Бехово • деревня Бехово с Троицким храмом, спроектированным и построенным В. Д. Поленовым • знаменитый вид на Оку и много других видовых точек. Экскурсия в самой усадьбе гидом не проводится. Вы добираетесь до Поленово самостоятельно. По окрестностям вы с гидом передвигаетесь на вашем авто, либо на автомобиле гида (+500 руб). Важная информация:.
• ближайшее село Страхово с ц. Знамения Господня и школой, построенной семьей Поленовых • усадебный дом князей Абамелек-Лазаревых • река Скнижка • подвесной мост в усадьбе Поленово и тропа в деревню Бехово • деревня Бехово с Троицким храмом, спроектированным и построенным В. Д. Поленовым • знаменитый вид на Оку и много других видовых точек. Экскурсия в самой усадьбе гидом не проводится. Вы добираетесь до Поленово самостоятельно. По окрестностям вы с гидом передвигаетесь на вашем авто, либо на автомобиле гида (+500 руб). Важная информация:
- Одежда по погоде, обувь удобная для сельской местности.
- Экскурсия в самой усадьбе гидомне проводится. Если вы хотите посетить музейные объекты, то необходимо заранее купить билеты на сайте музея-заповедника или в кассе. Гид подстроит расписание под вас. Музей работает с 11 до 17, выходные - пн, вт.
- Организация автомобиля по запросу — 500 руб. Максимум 4 человека. Можно с детьми. Для маленьких туристов есть бустер (от 3-х лет).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт (организация по запросу + 500 р.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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