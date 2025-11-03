В конце она превратится в красочный путеводитель по городу, а вы будете знать — кто же здесь всё-таки притулился.
Описание экскурсии
Вы увидите Музей самоваров с монументальными колоннами. Он прошёл большой путь от резиденции императора до самой большой коллекции тульских самоваров.
Погуляете по Кремлёвскому саду с широкими аллеями, который приютил множество скульптурных объектов. В них кроется тульская загадка, которую мы раскроем вместе!
Пройдётесь по Казанской набережной. В любой сезон она прекрасно гармонирует с крепостью 16 века.
Исследуете территорию кремля и Соборную площадь, а ещё рассмотрите архитектурную доминанту центра города — колокольню Успенского собора.
Прикоснётесь к многовековой истории Тулы в Музейном квартале, который в прошлом был уютной купеческой улицей Пятницкой.
И узнаете:
- Почему тульский пряник знают во всей России и за её пределами
- Правда ли, что промысел тульских рабочих не ограничивается одним оружием — они ещё и подковать блоху могут
- Где в городе прячутся скульптуры желаний
- Почему было столь ценным тульское железо в 16 веке
Кому будет интересно
Детям от 5 лет и их родителям. Тем, кто впервые в Туле, и тем, кто уже бывал здесь, но не обращал внимания на скрытые от глаз объекты с богатой историей.
Для детей 12+ мы разработали дополнение «Кто здесь притулился на Пятницкой!» — настоящее приключение в стиле 19 века.
Организационные детали
- Осенью и весной захватите на экскурсию дождевик или зонт. Летом пригодится шляпка от солнца или другой головной убор по вашему вкусу. Зимой обязательно берите варежки (на резинке или без), в конце программы будем согреваться горячим чаем
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Спасибо огромное!