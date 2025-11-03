Вы получите авторские буклеты, которые нельзя купить в магазинах и сувенирных лавках, и отправитесь в путешествие по улицам Тулы. Задача — искать объекты, слушать интересные истории и заполнять карту яркими стикерами. В конце она превратится в красочный путеводитель по городу, а вы будете знать — кто же здесь всё-таки притулился.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите Музей самоваров с монументальными колоннами. Он прошёл большой путь от резиденции императора до самой большой коллекции тульских самоваров.

Погуляете по Кремлёвскому саду с широкими аллеями, который приютил множество скульптурных объектов. В них кроется тульская загадка, которую мы раскроем вместе!

Пройдётесь по Казанской набережной. В любой сезон она прекрасно гармонирует с крепостью 16 века.

Исследуете территорию кремля и Соборную площадь, а ещё рассмотрите архитектурную доминанту центра города — колокольню Успенского собора.

Прикоснётесь к многовековой истории Тулы в Музейном квартале, который в прошлом был уютной купеческой улицей Пятницкой.

И узнаете:

Почему тульский пряник знают во всей России и за её пределами

Правда ли, что промысел тульских рабочих не ограничивается одним оружием — они ещё и подковать блоху могут

Где в городе прячутся скульптуры желаний

Почему было столь ценным тульское железо в 16 веке

Кому будет интересно

Детям от 5 лет и их родителям. Тем, кто впервые в Туле, и тем, кто уже бывал здесь, но не обращал внимания на скрытые от глаз объекты с богатой историей.

Для детей 12+ мы разработали дополнение «Кто здесь притулился на Пятницкой!» — настоящее приключение в стиле 19 века.

Организационные детали