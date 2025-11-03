Мои заказы

Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+)

В окрестностях кремля найти 10 сокровищ и узнать историю города мастеров
Вы получите авторские буклеты, которые нельзя купить в магазинах и сувенирных лавках, и отправитесь в путешествие по улицам Тулы. Задача — искать объекты, слушать интересные истории и заполнять карту яркими стикерами.

В конце она превратится в красочный путеводитель по городу, а вы будете знать — кто же здесь всё-таки притулился.
4.9
36 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Вы увидите Музей самоваров с монументальными колоннами. Он прошёл большой путь от резиденции императора до самой большой коллекции тульских самоваров.

Погуляете по Кремлёвскому саду с широкими аллеями, который приютил множество скульптурных объектов. В них кроется тульская загадка, которую мы раскроем вместе!

Пройдётесь по Казанской набережной. В любой сезон она прекрасно гармонирует с крепостью 16 века.

Исследуете территорию кремля и Соборную площадь, а ещё рассмотрите архитектурную доминанту центра города — колокольню Успенского собора.

Прикоснётесь к многовековой истории Тулы в Музейном квартале, который в прошлом был уютной купеческой улицей Пятницкой.

И узнаете:

  • Почему тульский пряник знают во всей России и за её пределами
  • Правда ли, что промысел тульских рабочих не ограничивается одним оружием — они ещё и подковать блоху могут
  • Где в городе прячутся скульптуры желаний
  • Почему было столь ценным тульское железо в 16 веке

Кому будет интересно

Детям от 5 лет и их родителям. Тем, кто впервые в Туле, и тем, кто уже бывал здесь, но не обращал внимания на скрытые от глаз объекты с богатой историей.

Для детей 12+ мы разработали дополнение «Кто здесь притулился на Пятницкой!» — настоящее приключение в стиле 19 века.

Организационные детали

  • Осенью и весной захватите на экскурсию дождевик или зонт. Летом пригодится шляпка от солнца или другой головной убор по вашему вкусу. Зимой обязательно берите варежки (на резинке или без), в конце программы будем согреваться горячим чаем
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Менделеевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 461 туриста
Добрый день! Меня зовут Юлия, я аккредитованный гид по Туле. Родилась и выросла в городе-герое. Люблю историю и культуру своего города. Работаю с командой профессиональных гидов. В арсенале есть как классические, так и тематические программы. У нас уникальный формат и индивидуальное решение для каждой экскурсии.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Mitya)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Mitya)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Julia)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Julia)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Julia)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Julia)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Julia)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Ошкина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Ошкина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Таисия)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Таисия)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Чернышева)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Чернышева)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Чернышева)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Мария)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Мария)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Галина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Галина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Галина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Марина)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Евгения)Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+) (Евгения)
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Экскурсию нам проводила Анастасия - прекрасная девушка и отличный экскурсовод! Легко нашла общий язык с детьми. Очень интересно рассказывала. Порекомендовала, куда еще сходить. Экскурсия понравилась не только детям, но и взрослые слушали, открыв рты.
Mitya
Mitya
6 окт 2025
Все прошло отлично! Спасибо!
J
Julia
19 сен 2025
Большое спасибо за экскурсию. Было познавательно и интересно. Идея с наклейками просто класс!
С
Сергей
18 сен 2025
Приятная и не утомительная прогулка вокруг кремля. Интересные факты и доступный для детей рассказ, позволяет погрузиться в историю города.
В
Виктория
27 авг 2025
С гидом Верой экскурсия была увлекательной и интересной. Понравилось детям и взрослым. Путеводитель с наклейками - отличная идея для детей. Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
Анна
Анна
7 авг 2025
Отличный экскурсовод Владислав!
Спасибо огромное!
Ф
Фёдорова
6 авг 2025
Замечательная экскурсия, замечательный гид! Детям было очень интересно и взрослым тоже. Очень емко, не затянуто.
Ошкина
Ошкина
29 июл 2025
У нас был гид Сергей! Супер профи! На 200 процентов владеет информацией! Ни одного слова « паразита» (ну это, эээ, да, и т. д.). История льется как песня, без запинки. На вопросы отвечает. Истрию города преподнес с большой любовью. Абсолютно в теме. Большое спасибо!
Лидия
Лидия
28 июл 2025
Была на экскурсии с детьми 11 и 13 лет. Экскурсовод Вера очень доступно и интересно вела рассказ. Всем понравилось. Рекомендую.
К
Каретина
24 июл 2025
Все понравилось, увлекательно и доступно для детей. Обратимся к Юле еще)
Юлия
Юлия
21 июл 2025
Были на экскурсии 19 июля в 13.00 с экскурсоводом Владиславом. Ставим одну звезду за то, что говорил, и вторую, за то, что вобщем-то, по теме)) Все остальное было не очень.
Экскурсия, которая позиционируется как детская, была довольно скучной. Вся "детскость" заключалась в том, что детям раздали буклеты и наклейки, которые надо было туда клеить под проливным дождем.
Заявленные в описании моменты про то, что гиды знают, где укрыться от дождя и что делать, если он зарядит надолго - тоже мимо: дождь явно поставил Владислава в тупик, и он не знал, как быть.
Кругозор нашего гида тоже оставлял желать лучшего: на все дополнительные вопросы он отвечал так, что хотелось сразу полезть в интернет и проверить. И конечно же, интернет тут же опровергал поданную им инфу.
Я, конечно, понимаю: высокий сезон, большой наплыв туристов, поэтому, видимо, и попался нам совсем неопытный стажер. Но дорогое турагенство! С детьми работать не проще, а сложнее, кроме того у них есть родители. Неужели сложно было найти в своих рядах человека, который может работать с детской аудиторией не только посредством выдачи наклеек? Мы после этого побывали еще на двух экскурсиях - но это же небо и земля! Вобщем, очень не советую данную программу от данного турагенства "Юлия"

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за отзыв и за то, что поделились своим мнением! Нам действительно жаль, что экскурсия «Кто здесь притулился»
оставила у вас не самые приятные впечатления — и тульский дождь, и отдельные моменты программы вас огорчили. Очень этого не хотели!
Мы всегда прислушиваемся к мнению наших гостей и обязательно учтём ваши замечания, чтобы сделать наши экскурсии ещё интереснее и комфортнее для всех.
Желаем вам только приятных впечатлений в следующих путешествиях и хорошей погоды на новых маршрутах!

Е
Елена
19 июл 2025
Спасибо большое экскурсоводу Вере за интересную прогулку и рассказ, который был адаптирован под ребенка (4,5 года). Новые факты, любопытные вопросы, наклейки в путеводитель (отличная идея!), лёгкость подачи и хорошая энергетика) Спасибо
Т
Таисия
17 июл 2025
Хочу оставить благодарность гиду Владиславу за замечательную экскурсию по Туле! Владислав — профессиональный историк с глубокими знаниями и отличным умением доносить информацию. Экскурсия была познавательной и очень увлекательной: благодаря Владиславу
город действительно ожил на наших глазах. Он с лёгкостью отвечал на любые вопросы, делился интересными деталями по всему маршруту и вовлекал в атмосферу настоящей Тулы. Очень рекомендую экскурсии с Владиславом — это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю и жизнь города!

К
Кузнецова
14 июл 2025
Нашим экскурсовожом был Владислав. Хорошо структурировнный материал, интересное изложение и маршрут. Рады, что взяли экскурсию. Ребенок 9 лет легко выдержал 1.5 часа. Сложилась картинка города. Рекомендую
Ч
Чернышева
7 июл 2025
Заказывала экскурсию с учетом того, что дети 13 и 14 лет были с нами. Очень понравился экскурсовод Юлия, она настолько красочно, доступно, интересно и ярко рассказывала, что наши девочки были в восторге. Надеюсь информацию запомнят. Экскурсия по времени комфортная и для восприятия информации то что нужно Спасибо ОГРОМНОЕ.
