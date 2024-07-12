Ясная Поляна — родовое имение Льва Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен. Здесь был его любимый дом, гнездо его семьи и рода.На экскурсии вы узнаете,

как события, окружение, природа Тульского края отражались на станицах произведений писателя. Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя. А расположенная в 5 км от усадьбы железнодорожная станция Козлова Засека дополнит образ жизни начала XXвека.

Описание экскурсии

Экскурсия длительностью 5 часов состоит из 3 частей:

Экскурсия по усадьбе (дом писателя, литературный музей, прогулка к могиле писателя в лесу Старый заказ)

Экскурсия на железнодорожной станции Козлова Засека или станции Ясенки, связанными с жизнью писателя

Экскурсия в Николо-Кочаковском некрополе (семейное кладбище Толстых)

История жизни и творчества Толстого

Толстой — великий русский писатель и мыслитель, но он прежде всего человек, который был окружен родственниками, природой, книгами, событиями. В родовом имении вы посетите дома Льва Николаевича, познакомитесь с его личной историей, режимом дня, образом жизни. Это поможет вам не только разобраться в сложном литературном мире и философии Толстого, но и взглянуть на него с обычной, человеческой стороны. Вы также узнаете о его знаменитых предках и многопоколенную историю великого рода Толстых.

Погружение в мир России второй половины 19 — начала 20 века

События последних 400 лет тесно переплетены с Ясной Поляной: создание тульской засечной черты 16 века на южной окраине, Отечественная война с Наполеоном, Крымская война, отмена крепостного права, великие реформы второй половины 19 века. На этом фоне герои романов Толстого выступают реальными людьми с их чаяниями и надеждами. Вы сможете почувствовать себя сопричастными событиям из далекого прошлого и осознать истинный патриотизм русского человека.

Во время экскурсии вас ждут не только рассказы, но и увлекательные викторины, так что скучать точно не придется!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям (школьникам с 6 класса)

Организационные детали

Возможность индивидуального обслуживания в доме писателя обсуждается индивидуально и по возможности

Дополнительно можно заказать обед по предварительной заявке (стоимость и варианты меню обсуждаются в индивидуальном порядке)

Рекомендуем одеваться по погоде и в удобную обувь: прогулка будет на открытом воздухе

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида

Встречаемся у въездных башен усадьбы «Ясная Поляна»

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды. Представление о Толстом будет складываться не только из рассказов гида, но и повествований научных сотрудников Государственного музея-заповедника «Ясная Поляна», что позволит каждому путешественнику глубже познать жизнь и творчество Льва Николаевича

Для перемещения между объектами программы потребуется транспорт: личный или такси. Общественный транспорт ограничит программу до посещения 2 объектов: усадьбы и семейного некрополя

Дополнительные расходы:

Входные билеты на музейные объекты оплачиваются дополнительно. После бронирования экскурсии деньги на билеты нужно будет перевести гиду, так как они выкупаются заранее