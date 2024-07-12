Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Ясная Поляна — родовое имение Льва Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен. Здесь был его любимый дом, гнездо его семьи и рода.
На экскурсии вы узнаете, читать дальше
как события, окружение, природа Тульского края отражались на станицах произведений писателя.
Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя.
А расположенная в 5 км от усадьбы железнодорожная станция Козлова Засека дополнит образ жизни начала XXвека.
4.93
29 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Экскурсия длительностью 5 часов состоит из 3 частей:
Экскурсия по усадьбе (дом писателя, литературный музей, прогулка к могиле писателя в лесу Старый заказ)
Экскурсия на железнодорожной станции Козлова Засека или станции Ясенки, связанными с жизнью писателя
Экскурсия в Николо-Кочаковском некрополе (семейное кладбище Толстых)
История жизни и творчества Толстого
Толстой — великий русский писатель и мыслитель, но он прежде всего человек, который был окружен родственниками, природой, книгами, событиями. В родовом имении вы посетите дома Льва Николаевича, познакомитесь с его личной историей, режимом дня, образом жизни. Это поможет вам не только разобраться в сложном литературном мире и философии Толстого, но и взглянуть на него с обычной, человеческой стороны. Вы также узнаете о его знаменитых предках и многопоколенную историю великого рода Толстых.
Погружение в мир России второй половины 19 — начала 20 века
События последних 400 лет тесно переплетены с Ясной Поляной: создание тульской засечной черты 16 века на южной окраине, Отечественная война с Наполеоном, Крымская война, отмена крепостного права, великие реформы второй половины 19 века. На этом фоне герои романов Толстого выступают реальными людьми с их чаяниями и надеждами. Вы сможете почувствовать себя сопричастными событиям из далекого прошлого и осознать истинный патриотизм русского человека. Во время экскурсии вас ждут не только рассказы, но и увлекательные викторины, так что скучать точно не придется!
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и детям (школьникам с 6 класса)
Организационные детали
Возможность индивидуального обслуживания в доме писателя обсуждается индивидуально и по возможности
Дополнительно можно заказать обед по предварительной заявке (стоимость и варианты меню обсуждаются в индивидуальном порядке)
Рекомендуем одеваться по погоде и в удобную обувь: прогулка будет на открытом воздухе
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Встречаемся у въездных башен усадьбы «Ясная Поляна»
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды. Представление о Толстом будет складываться не только из рассказов гида, но и повествований научных сотрудников Государственного музея-заповедника «Ясная Поляна», что позволит каждому путешественнику глубже познать жизнь и творчество Льва Николаевича
Для перемещения между объектами программы потребуется транспорт: личный или такси. Общественный транспорт ограничит программу до посещения 2 объектов: усадьбы и семейного некрополя
Дополнительные расходы:
Входные билеты на музейные объекты оплачиваются дополнительно. После бронирования экскурсии деньги на билеты нужно будет перевести гиду, так как они выкупаются заранее
Музей-усадьба Ясная Поляна: — Полный билет в «Заповедник-Дом Толстого» — 650 руб. /человека для всех категорий за участие в групповой экскурсии до 15 человек — Экскурсия по заповеднику без посещения мемориальных зданий (250 руб. /человека)
Кочаковский некрополь (150 руб.)
Козлова Засека (3000 руб. за группу)
Историко-культурный комплекс Ясенки (жд станция Щекино): — вход (50 руб.) — по желанию экскурсия в выставочном зале (группа до 5 чел. — 400 руб.) — по желанию экскурсия в вагоне XIX века — 80 руб. (группа до 5 чел. — 400 руб.) — по желанию тематический моноспектакль — группа до 8 чел. — 2500 руб.)
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 6316 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, читать дальше
также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Людмила
12 июл 2024
С нами была Юля! Она сразу смогла нас расположить к себе, экскурсия прошла в форме беседы давно знакомых людей. Все очень хорошо организовано. По окончании нашего путешествия по Ясной Поляне читать дальше
мы зашли в кафе "Прешпект" и купили фирменный сок "Ясная Поляна" и анковский пирог, говорят, что его готовят по рецепту жены Л. Н. Толстого. И то и другое очень вкусное! Жаль, что сейчас этой экскурсии нет.
М
Марина
11 мая 2024
Очень хорошо организована экскурсия хорошо иметь дело с профессионалами. Даже обед смогли организовать в Поляне по старинным рецептам!!! Гид Татьяна провела экскурсию на отлично. Очень много знает по Толстому так что вопросов больше не осталось 😅только знания!!! Спасибо большое ☺️
Е
Елена
3 мая 2024
Большое спасибо гиду Елизавете за замечательную экскурсию в Ясную Поляну. Понравилось все! Только положительные эмоции и прекрасное настроение - всем рекомендуем!
Татьяна
10 авг 2023
Прекрасный гид Татьяна, интересная и содержательная поездка. Понравилось все:) однозначно лучшая экскурсия из тех, что мы заказывали в Туле.
Ирина
12 июл 2023
Чудесное путешествие в Ясную поляну. Наш маршрут: Некрополь, ж/д станция, прогулка по Ясной поляне, могила Толстого. Это все мы посетили с Валентиной. Потрясающий экскурсовод, который мастерски владеет материалом. А по читать дальше
дому Толстого и музею мы уже ходили с Яснополянским экскурсоводом. Могли бы еще погулять, но устали и замерли(оделись не по погоде). Есть повод туда вернуться. На это ушло 5,5 часов. Обязательно зайдите кафе «Прошпект»- булочки фирменные и Анковский пирог съели там и купили с собой! Пряники яснополянские!
Екатерина провела шикарную экскурсию в Ясную Поляну, мы в полном восторге! Прекрасно организовано с комфортом, удобством, отличный минивэн, спокойная вождение водителя. Потрясающе эрудированная и влюбленная в творчество Льва Толстого Екатерина читать дальше
дала нам очень интересную информацию. Чудная погода и атмосфера мест, связанных с жизнью семьи Толстых, полностью околдовала нас. Очень захотелось перечитать шедевры Льва Толстого и дневники его и Софьи Андреевны! Очень рекомендуем. Гости из Карелии
Анастасия
5 мая 2022
Огромное спасибо Татьяне за волшебное «Большое путешествие в Ясную Поляну»! Время пролетело незаметно! Получили большое количество новой информации, развеяны мифы и клише! Татьяна - большой профессионал своего дела, любовь к писателю - не поддельная 😆После экскурсии побежали покупать Книги Толстого и начали читать 😆👍
М
Мария
2 окт 2021
Незабываемое путешествие в Ясную Поляну. Роскошная,богатая красками осень. Потрясающие,профессиональные гиды,будто потомки Л. Н. Толстого,с такой любовью и блеском в глазах погружали нас в пространство Л. Н.Толстого. ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ-Екатерине(организация маршрута-безупречная,всё продумано до мелочей). Татьяна Геннадьевна -алмаз,филигранной огранки. Всей команде-большое спасибо. В таких путешествиях проникаешься особым патриотизмом за историю нашей страны и встречаешь современных самородков, сохраняющих с трепетом нашу историю.
Ю
Юлия
28 авг 2021
Самые теплые благодарственные слова Татьяне Геннадьевне (именно с отчеством, как принято в русской культуре) - замечательному гиду, рассказчику, интереснейшему собеседнику за прекрасный день в Ясной Поляне. Экскурсия превзошла все наши ожидания. Это было познавательно каждую минуту путешествия. Это экскурсия с послевкусием, останется еще над чем поразмышлять….
Дарья
20 июл 2021
Отличная объемная экскурсия с полным погружением в жизнь Льва Толстого и семьи Толстых. Спасибо гиду Татьяне за приятную экскурсию, большой объём информации и приятную компанию. Отдельное спасибо за терпение и читать дальше
понимание неожиданно возникших трудностей с транспортом.
Я бы рекомендовала заказать трансфер у организаторов или приезжать на своей машине. мы решили воспользоваться такси и это оказалось достаточно проблематично, я бы рекомендовала не повторять наш эксперимент и обеспечить себя транспортом заранее.
А
Алёна
21 июн 2021
Мы провели чудесный день в Ясной Поляне вместе с гидом Юлией. Нам было очень интересно и приятно слушать её, она легко подавала информацию. Во время экскурсии чувствовалась её забота и читать дальше
внимание к каждому участнику группы. С нами был ребёнок 6 лет, с которым она с лёгкостью нашла общий язык и заинтересовала его.
Программа экскурсии интересная и насыщенная. Все перемещения хорошо продуманы и организованы. Мы посетили все важные места в Ясной Поляне, которые связаны с жизнью Л. Н. Толстого и прониклись удивительной атмосферой усадьбы. От всей души благодарим Екатерину и Юлию за организацию и проведение экскурсии!
Г
Галина
26 апр 2021
В основном экскурсия насыщенная и интересная. Но дороговато.
Екатерина
Ответ организатора:
Наша экскурсионная программа позволяет рассказывать о Льве Николаевиче как о человеке, педагоге, писателе, философе. Поэтому она включает в себя: экскурсии читать дальше
по усадьбе, дому писателя, по территории усадьбы, на железнодорожной станции, в Николо-Кочаковском некрополе. Индивидуальный формат обслуживания, адаптация его под ваши интересы и запросы, большой объем музейных объектов и билетов влияет на стоимость. О всех организационных вопросах, условиях проведения и расходах по экскурсионной программе мы предупреждаем заранее, до момента внесения на сайте предоплаты.
Александр
25 апр 2021
Экскурсия - это замечательная возможность увидеть живого человека за хрестоматийным образом великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Совместный рассказ нашего экскурсовода и музейных работников прекрасно дополняют друг друга. Несмотря на камерность музея на железнодорожной станции, экскурсия по ней прекрасно дополняет визит в само имение. Большое спасибо за прекрасную организацию и интересный душевный рассказ.