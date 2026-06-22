Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Вы познакомитесь с уютным и атмосферным городом — ровесником Куликовской битвы и защитником древнерусских границ. Осмотрите усадьбу участника войны 1812 года. Разберетесь в истории двух местных символов — слона и Кузькиной матери. А при желании посетите замечательные музеи Филимоновской игрушки и выставку авторского кружева народного мастера России.

Описание экскурсии

История старинного Одоева

На Соборной горе, где когда-то стояла крепость, защищавшая рубежи Руси от врага, вы узнаете о важной пограничной роли города, входившего в Большую засечную черту, и о самых его истоках, ведь именно с этого «места силы» наших предков он начал разрастаться и развиваться. Здесь вы откроете потрясающие виды окрестностей и древний белоснежный Анастасов монастырь. Поговорим о временах, когда Одоев входил в Великое княжество Литовское, о более поздних периодах, когда город принадлежал разным губерниям, и о 20 веке, в течение которого он трижды сменил статус.

Купеческое наследие

Гуляя по улочкам ныне рабочего поселка, вы узнаете о периоде развития Одоева как купеческого города. Рассмотрите образцы застройки 19 века, интересные своей архитектурой каменные одноэтажные и двухэтажные дома, фрагменты усадеб с торговыми лавками, старинные административные учреждения и церкви. А также увидите неравнодушное отношение местных жителей, которые ценят наследие прошлого и размещают возле памятников интересные архивные фотографии.

Одоевские памятники и символы

Ироническая крылатая фраза «Россия — родина слонов» имеет прямое отношение к Одоеву, и я объясню, почему. Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века. В соседнем селе Николо-Жупань я познакомлю вас с интерьерами усадьбы участника Отечественной войны 1812 года, генерала Александра Мирковича. Кроме того, в программу можно включить чудесный музей Филимоновской игрушки, ведь неподалеку находится родина этого яркого вида тульского ремесла. А в музее Одоевского кружева вы рассмотрите дивные работы народного мастера.

Организационные детали

Поездка пройдет на автомобиле Renault Arkana

Начало и конец экскурсии — в центре Тулы

За дополнительную плату мы можем забрать вас из гостиницы — 350 ₽ за группу