Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

История старинного Одоева

На Соборной горе, где когда-то стояла крепость, защищавшая рубежи Руси от врага, вы узнаете о важной пограничной роли города, входившего в Большую засечную черту, и о самых его истоках, ведь именно с этого «места силы» наших предков он начал разрастаться и развиваться. Здесь вы откроете потрясающие виды окрестностей и древний белоснежный Анастасов монастырь. Поговорим о временах, когда Одоев входил в Великое княжество Литовское, о более поздних периодах, когда город 🏙️ принадлежал разным губерниям, и о 20 веке, в течение которого он трижды сменил статус.

Купеческое наследие

Гуляя по улочкам ныне рабочего поселка, вы узнаете о периоде развития Одоева как купеческого города. Рассмотрите образцы застройки 19 века, интересные своей архитектурой каменные одноэтажные и двухэтажные дома, фрагменты усадеб с торговыми лавками, старинные административные учреждения и церкви. А также увидите неравнодушное отношение местных жителей, которые ценят наследие прошлого и размещают возле памятников интересные архивные фотографии 📸.

Одоевские памятники и символы

Ироническая крылатая фраза «Россия — родина слонов» имеет прямое отношение к Одоеву, и я объясню, почему. Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века. В соседнем селе Николо-Жупань я познакомлю вас с интерьерами усадьбы участника Отечественной войны 1812 года, генерала Александра Мирковича. Кроме того, в программу можно включить чудесный музей 🖼 Филимоновской игрушки, ведь неподалеку находится родина этого яркого вида тульского ремесла. А в музее Одоевского кружева вы рассмотрите дивные работы народного мастера.

Организационные детали