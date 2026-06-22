Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
Вы познакомитесь с уютным и атмосферным городом — ровесником Куликовской битвы и защитником древнерусских границ. Осмотрите усадьбу участника войны 1812 года. Разберетесь в истории двух местных символов — слона и Кузькиной матери.
А при желании посетите замечательные музеи Филимоновской игрушки и выставку авторского кружева народного мастера России.
На Соборной горе, где когда-то стояла крепость, защищавшая рубежи Руси от врага, вы узнаете о важной пограничной роли города, входившего в Большую засечную черту, и о самых его истоках, ведь именно с этого «места силы» наших предков он начал разрастаться и развиваться. Здесь вы откроете потрясающие виды окрестностей и древний белоснежный Анастасов монастырь. Поговорим о временах, когда Одоев входил в Великое княжество Литовское, о более поздних периодах, когда город принадлежал разным губерниям, и о 20 веке, в течение которого он трижды сменил статус.
Купеческое наследие
Гуляя по улочкам ныне рабочего поселка, вы узнаете о периоде развития Одоева как купеческого города. Рассмотрите образцы застройки 19 века, интересные своей архитектурой каменные одноэтажные и двухэтажные дома, фрагменты усадеб с торговыми лавками, старинные административные учреждения и церкви. А также увидите неравнодушное отношение местных жителей, которые ценят наследие прошлого и размещают возле памятников интересные архивные фотографии.
Одоевские памятники и символы
Ироническая крылатая фраза «Россия — родина слонов» имеет прямое отношение к Одоеву, и я объясню, почему. Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века. В соседнем селе Николо-Жупань я познакомлю вас с интерьерами усадьбы участника Отечественной войны 1812 года, генерала Александра Мирковича. Кроме того, в программу можно включить чудесный музей Филимоновской игрушки, ведь неподалеку находится родина этого яркого вида тульского ремесла. А в музее Одоевского кружева вы рассмотрите дивные работы народного мастера.
Организационные детали
Поездка пройдет на автомобиле Renault Arkana
Начало и конец экскурсии — в центре Тулы
За дополнительную плату мы можем забрать вас из гостиницы — 350 ₽ за группу
Дополнительно можно посетить: — музей Филимоновской игрушки — 450 ₽ за чел. — мастер-класс по лепке — 660 ₽ за чел. (с росписью — 400 ₽) — музей Одоевского кружева — 600 ₽ за чел. — музей им. А. И. Чирикова в Лужном — 1000 ₽ за группу + 100 ₽ за чел. входные билеты — музей «Промышленная усадьба дворян Мосоловых» — 1000 ₽ за группу + 550 ₽ за чел. входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5875 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Отличная экскурсия, всё понравилось, особенно мастер-классы. Много интересной информации узнали. Очень хорошо спланирована экскурсия. Получили массу впечатлений и удовольствия
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Галина
Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная обзорная экскурсия и отличный гид, очень интересно рассказывала! Вкусная еда. Очень красиво! Рекомендую предварительно читать дальшеуменьшить
выбрать дополнительные музеи, так как не везде можно успеть взять экскурсию. Мы посетили музей кружев, и музей Мирковича (там кстати проводят чаепития - предварительное бронирование с великолепным видом на реку Упу и заливные луга! Оба музея посетили с экскурсиями, очень увлекательно и познавательно!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️
+2
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась! Хотя мы и из Тулы, но хотели поехать в Одоев именно с экскурсией. Гид Сергей много рассказывал об Одоеве и вообще о разных интересных местах нашей области. читать дальшеуменьшить
Все прошло четко, были договоренности с музеем Одоевского княжества (экскурсовод Михаил очень интересно рассказывал, видео, что человек любит свой город), музеем Филимоновскрй игрушки и музеем кружева. Путешествие в Одоев получилось интересное и не напряжное, к вечеру были дома, полные впечатлений. Спасибо организаторам!
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Анастасия
Отличная организация, дети, да и я в восторге от музея советской игрушки.
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Виктор
Всё просто отлично 👌
+2
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И
Ирина
Одна из самых лучших экскурсий. Красивый городок, очень интересные музеи Филимоновской игрушки и Советских игрушек. У нас был гид Сергей - профессионал своего дела! Узнали много нового и интересного. Когда в следующий раз соберёмся в Тулу, будем стараться записаться на экскурсию именно к Сергею. Спасибо за насыщенный и запоминающийся день и до новых встреч! С уважением, Ирина.
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