Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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Из Тулы в Одоев — на родину слонов!

Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов

Наталья
Наталья – представитель из Тулы
Вы познакомитесь с уютным и атмосферным городом — ровесником Куликовской битвы и защитником древнерусских границ.

Осмотрите усадьбу участника войны 1812 года.

Разберетесь в истории 📖 двух местных символов — слона и Кузькиной матери.

А при желании посетите замечательные музеи 🖼 Филимоновской игрушки и выставку авторского кружева народного мастера России.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!

Что вас ожидает

История старинного Одоева
На Соборной горе, где когда-то стояла крепость, защищавшая рубежи Руси от врага, вы узнаете о важной пограничной роли города, входившего в Большую засечную черту, и о самых его истоках, ведь именно с этого «места силы» наших предков он начал разрастаться и развиваться. Здесь вы откроете потрясающие виды окрестностей и древний белоснежный Анастасов монастырь. Поговорим о временах, когда Одоев входил в Великое княжество Литовское, о более поздних периодах, когда город 🏙️ принадлежал разным губерниям, и о 20 веке, в течение которого он трижды сменил статус.

Купеческое наследие
Гуляя по улочкам ныне рабочего поселка, вы узнаете о периоде развития Одоева как купеческого города. Рассмотрите образцы застройки 19 века, интересные своей архитектурой каменные одноэтажные и двухэтажные дома, фрагменты усадеб с торговыми лавками, старинные административные учреждения и церкви. А также увидите неравнодушное отношение местных жителей, которые ценят наследие прошлого и размещают возле памятников интересные архивные фотографии 📸.

Одоевские памятники и символы
Ироническая крылатая фраза «Россия — родина слонов» имеет прямое отношение к Одоеву, и я объясню, почему. Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века. В соседнем селе Николо-Жупань я познакомлю вас с интерьерами усадьбы участника Отечественной войны 1812 года, генерала Александра Мирковича. Кроме того, в программу можно включить чудесный музей 🖼 Филимоновской игрушки, ведь неподалеку находится родина этого яркого вида тульского ремесла. А в музее Одоевского кружева вы рассмотрите дивные работы народного мастера.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на автомобиле 🚘 Renault Arkana
  • Начало и конец экскурсии 🧭 — в центре Тулы
  • Дополнительно можно посетить музей Филимоновской игрушки — 250 руб. /человека; мастер-класс по лепке — 300 руб. /человека (с росписью — 400 руб. ); музей Одоевского кружева — 200 руб. /человека.
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!
Из Тулы в Одоев — на родину слонов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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