Загадочная и старинная Тула

Что вы знаете о Туле? Знаете ли вы, например, как правильно назвать жителя Тулы или откуда пошло ее название? Я приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по старинному русскому городу, чтобы ответить на эти и другие вопросы.

Начнем экскурсию ⛳ у Тульского Кремля и прогуляемся по улице Киевской. Поговорим и о современной Туле, и о ее истории 📖. Выясним, чем Тульский Кремль отличается от всех остальных. Также разберемся, почему в Туле всего 4 подземных перехода, и почему эти переходы так любят местные жители.

На экскурсии 🧭 Вы:

Увидите памятник Прянику и площадь Ленина

Прогуляетесь по проспекту Ленина

Посмотрите дом Николая Белобородова, в котором родилась тульская хроматическая гармоника

Узнаете рецепт настоящего Тульского пряника

Вас ждут ответы на вопросы:

Чем уникальны тульские подземные переходы?

С кем разругался Салтыков-Щедрин?

Почему Толстого не пустили в Дворянское собрание?

Где стояла Киевская Застава и почему в Тулу было не легко въехать?

Откуда в городе памятник «Читающим детям»?

и многое другое...

Важно знать: