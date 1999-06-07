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Тула: вдоль по Киевской

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16 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Вы можете оказаться в городе оружейников и мастеров, прогуляться 👣 вместе со мной по главной площади, полюбоваться памятником прянику и пройтись по бывшей улице Киевской — главной транспортной артерии Тулы.

Мы узнаем, чем город 🏙️ гордится, откуда у нас Киевская улица, и, как она называется сегодня, кто жил на ней и чем прославил город, почему наши подземные переходы привлекают внимание, и, что в Туле делал Салтыков-Щедрин?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Тула: вдоль по Киевской
Тула: вдоль по Киевской

Что вы увидите

  • Памятник Прянику
  • Площадь и проспект Ленина
  • Дом Николая Белобородова
  • Памятник «Читающим детям»
  • Тульский Кремль
  • Улица Киевская
  • и др.
Загадочная и старинная Тула
Что вы знаете о Туле? Знаете ли вы, например, как правильно назвать жителя Тулы или откуда пошло ее название? Я приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по старинному русскому городу, чтобы ответить на эти и другие вопросы.
Начнем экскурсию ⛳ у Тульского Кремля и прогуляемся по улице Киевской. Поговорим и о современной Туле, и о ее истории 📖. Выясним, чем Тульский Кремль отличается от всех остальных. Также разберемся, почему в Туле всего 4 подземных перехода, и почему эти переходы так любят местные жители.

На экскурсии 🧭 Вы:

  • Увидите памятник Прянику и площадь Ленина
  • Прогуляетесь по проспекту Ленина
  • Посмотрите дом Николая Белобородова, в котором родилась тульская хроматическая гармоника
  • Узнаете рецепт настоящего Тульского пряника

Вас ждут ответы на вопросы:

  • Чем уникальны тульские подземные переходы?
  • С кем разругался Салтыков-Щедрин?
  • Почему Толстого не пустили в Дворянское собрание?
  • Где стояла Киевская Застава и почему в Тулу было не легко въехать?
  • Откуда в городе памятник «Читающим детям»?
  • и многое другое...

Важно знать:

  • Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь. Мы будем много ходить.
  • Мы начнем нашу прогулку у музе Тульских самоваров на Менделеевской улице.
Что входит
  • Услуги гида
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Сувениры
Начало
🚩 ул. Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 Пересечение пр-та Ленина с ул. Первомайской
Тула: вдоль по Киевской
Тула: вдоль по Киевской
Тула: вдоль по Киевской
Тула: вдоль по Киевской
Тула: вдоль по Киевской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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16 отзывов оставили туристы

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