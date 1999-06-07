Что вы знаете о Туле? Знаете ли вы, например, как правильно назвать жителя Тулы или откуда пошло ее название? Я приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по старинному русскому городу, чтобы ответить на эти и другие вопросы.
Начнем экскурсию ⛳ у Тульского Кремля и прогуляемся по улице Киевской. Поговорим и о современной Туле, и о ее истории 📖. Выясним, чем Тульский Кремль отличается от всех остальных. Также разберемся, почему в Туле всего 4 подземных перехода, и почему эти переходы так любят местные жители.
На экскурсии 🧭 Вы:
Увидите памятник Прянику и площадь Ленина
Прогуляетесь по проспекту Ленина
Посмотрите дом Николая Белобородова, в котором родилась тульская хроматическая гармоника
Узнаете рецепт настоящего Тульского пряника
Вас ждут ответы на вопросы:
Чем уникальны тульские подземные переходы?
С кем разругался Салтыков-Щедрин?
Почему Толстого не пустили в Дворянское собрание?
Где стояла Киевская Застава и почему в Тулу было не легко въехать?
Откуда в городе памятник «Читающим детям»?
и многое другое...
Важно знать:
Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь. Мы будем много ходить.
Мы начнем нашу прогулку у музе Тульских самоваров на Менделеевской улице.
Что входит
Услуги гида
Хорошее настроение
Что не входит
Транспортные услуги
Сувениры
Начало
🚩 ул. Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 Пересечение пр-та Ленина с ул. Первомайской
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.