1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
«И чуть позже посетите музейный квартал — современную улицу Металлистов, где речь пойдет о тульских купцах и их товарах, традициях чаепития из самовара в 19 веке, а еще о Тулячке, оседлавшем молоток»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
«Проспект Ленина — прокатимся по главной улице Тулы и обсудим, как она менялась с годами»
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
«Я расскажу, как местный оружейник получил дворянский титул из рук царя, и помогу вам «собрать ружье» из названий тульских улиц»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«На пешеходной улице Металлистов — будущем музейном квартале — вы сможете сфотографироваться с Тулячком, оседлавшим подкову»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
«церквями и улицами старого купеческого города XVIII-XIX столетий»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
«Вы посетите кремль, погуляете по старинным улицам и увидите колоритные площади, дома и дворики»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«Поймете, кто такие «казюки» и как из названий улиц можно ружье собрать»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«Вы пройдете по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Кроме того, прогуляетесь по Казанской набережной, отыщете портал в Москву, увидите местную улицу Красных фонарей и раскроете, что такое Золотой Гамаюн»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Путешествие во времени превратит проспект Ленина в улицу Киевскую»
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
«На пересечении улиц Пушкинской и проспекта Ленина вы обнаружите сразу несколько исторических мест, связанных с классиками русской литературы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
«В завершение раскроете секреты названия улиц Дульная, Ствольная и Арсенальная и узнаете, почему у реки Упы два русла»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
«Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров — как только ни назывался проспект Ленина в разные периоды истории»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
«Мы рассмотрим уникальные деревянные постройки и расшифруем названия улиц, поговорим о зарождении в Туле оружейного ремесла и заказах русских воевод»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
«На бывшей улице Киевской объясню, что значит «заглянуть на огонёк» и откуда Лев Николаевич взял это выражение»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Казанская набережная и улица Металлистов»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
«О Киевской улице:• упоминал в своих дневниках В»
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ммихаил6 июня 2024Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
- ТТатьяна6 июня 2024Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- AAlla3 июня 2024Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
- ннаталья3 июня 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ЮЮлия31 мая 2024Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Туле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 550 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1517 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тулы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод