Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Тулы

Найдено 17 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
«И чуть позже посетите музейный квартал — современную улицу Металлистов, где речь пойдет о тульских купцах и их товарах, традициях чаепития из самовара в 19 веке, а еще о Тулячке, оседлавшем молоток»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
93 отзыва
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
«Проспект Ленина — прокатимся по главной улице Тулы и обсудим, как она менялась с годами»
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
«Я расскажу, как местный оружейник получил дворянский титул из рук царя, и помогу вам «собрать ружье» из названий тульских улиц»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«На пешеходной улице Металлистов — будущем музейном квартале — вы сможете сфотографироваться с Тулячком, оседлавшим подкову»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
«церквями и улицами старого купеческого города XVIII-XIX столетий»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
«Вы посетите кремль, погуляете по старинным улицам и увидите колоритные площади, дома и дворики»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«Поймете, кто такие «казюки» и как из названий улиц можно ружье собрать»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«Вы пройдете по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Кроме того, прогуляетесь по Казанской набережной, отыщете портал в Москву, увидите местную улицу Красных фонарей и раскроете, что такое Золотой Гамаюн»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Путешествие во времени превратит проспект Ленина в улицу Киевскую»
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
«На пересечении улиц Пушкинской и проспекта Ленина вы обнаружите сразу несколько исторических мест, связанных с классиками русской литературы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
«В завершение раскроете секреты названия улиц Дульная, Ствольная и Арсенальная и узнаете, почему у реки Упы два русла»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
«Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров — как только ни назывался проспект Ленина в разные периоды истории»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
«Мы рассмотрим уникальные деревянные постройки и расшифруем названия улиц, поговорим о зарождении в Туле оружейного ремесла и заказах русских воевод»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
«На бывшей улице Киевской объясню, что значит «заглянуть на огонёк» и откуда Лев Николаевич взял это выражение»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Казанская набережная и улица Металлистов»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
«О Киевской улице:• упоминал в своих дневниках В»
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • м
    михаил
    6 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
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    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
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    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
    Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
  • н
    наталья
    3 июня 2024
    Тула - город героев и мастеров
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
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    интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо!

  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Тула - первое знакомство
    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
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    взрослым и сыну 9 лет, интересные истории из жизни города и его жителей. Единственный момент, при планировании покупок сувениров и пряников во время прогулки учитывайте время работы магазинчиков на территории Кремля. На неделе в 19ч все закрываются, а некоторые и в 18ч. Мы этот момент не учли, во время экскурсии не пошли, а потом уже не успели. Это нас не расстроило, нашли другие места на улице Металлистов. Рекомендую самостоятельно посетить музей Оружия, а потом от улицы Металлистов планировать прогулку, там много кафе и ресторанчиков. Очень приятное место для отдыха: чисто, уютно, спокойно. Спасибо Игорю за знакомство с историей и современностью Тулы!

    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
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  5. Тула - город героев и мастеров
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 550 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1517 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тулы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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