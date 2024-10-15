Улица, пережившая целые эпохи Приглашаем вас прогуляться по самой значимой улице Тулы! О Киевской улице писал в своих дневниках В. А. Жуковский, по ней ходили Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов и другие известные люди. Вы увидите административные здания, учебные заведения и учреждения культуры современной Тулы. А еще узнаете, чем уникальны тульские подземные переходы и где стояла Киевская Застава. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь. Мы будем много ходить.