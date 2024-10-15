Проспект Ленина, он же Киевская улица, — это одна из наиболее красивых и значительных улиц нашего славного Города-героя, где постройки пестрят современной монументальностью и старинной оригинальностью.
Каждый квартал улицы имеет свой образ, свое историческое лицо: торговля, гостиничное дело, отдых, кинематографические заведения, концертные залы и театры.
Каждый квартал улицы имеет свой образ, свое историческое лицо: торговля, гостиничное дело, отдых, кинематографические заведения, концертные залы и театры.
Описание экскурсии
Улица, пережившая целые эпохи Приглашаем вас прогуляться по самой значимой улице Тулы! О Киевской улице писал в своих дневниках В. А. Жуковский, по ней ходили Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов и другие известные люди. Вы увидите административные здания, учебные заведения и учреждения культуры современной Тулы. А еще узнаете, чем уникальны тульские подземные переходы и где стояла Киевская Застава. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь. Мы будем много ходить.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Завершение: Пересечение пр-та Ленина с ул. Первомайской
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому выбирайте удобную обувь. Мы будем много ходить
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Столбова
15 окт 2024
Уважаемые пуристы, если вы хотите услышать интересную, объемную экскурсию о Туле и не только о Туле, а, в общем, на любые темы, то пожалуйста к Дмитрию.
Эрудированный, умный, внимательный.
Эрудированный, умный, внимательный.
В
Вероника
12 мая 2024
Отличный гид Татьяна, влюблённый в свой город и увлеченный своей работой. 2 часа пролетели незаметно, было очень интересно. Спасибо огромное!
И
Ирина
2 ноя 2021
Прекрасная подача материала!
М
Морозова
2 фев 2021
У нас была экскурсовод Татьяна. Очень интересно рассказывала про Тулу. Все очень понравилось. Спасибо!
К
Кирилл
7 мая 2018
Дорогая Александра! Вы познакомили нас с историей Великого города Тула!!! Большое Вам спасибо! Всем рекомендуем замечательного гида Александру! Всего Вам доброго!
С
Светлана
6 мая 2018
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Благодаря Александре мы замечательно провели время в Туле!))
В
Вишневецкая
5 мая 2018
Дорогая, веселая, умная, обаятельная, позитивная Александра! Знакомство с Вами в прекрасном городе Тула - чудесное событие в нашей жизни! Время, проведенное с Вами, Ваша интересная экскурсия, Ваши юмор и задор сделали наше пребывание в Туле незабываемым! Спасибо Вам! Люди, выбирайте Александру, не пожалеете!!!
В
Виктория
12 янв 2018
Александра! Огромное спасибо Вам за увлекательнейшую экскурсию по Вашему, а теперь и нашему любимому городу Тула. Вы самый лучший гид;-) С юмором, тайнами, сплетнями, привидениями, глубоким знанием истории и неисчерпаемым позитивом провели мы несколько часов с вами 4 января. Вы навсегда останетесь в нашем сердце. Спасибо и всяческих благ! С уважением, Виктория из Ярославля.
О
Ольга
2 мар 2017
Огромное спасибо Александре за великолепную экскурсию по Туле. Все по порядку: по стране много путешествуем и очень любим изучать новые города нашей огромной Родины, но вот до Тулы добрались только
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека