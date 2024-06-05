1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомьтесь с Тулой в увлекательной пешеходной прогулке по её знаковым местам и памятникам
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ТТатьяна4 июня 2024Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
- ЛЛюдмила30 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Артëм, Огромное Вам спасибо, за столь интересный обзор по Туле. Много что узнали, часто будем вспоминать
- ВВиктория30 мая 2024Гид Анастасия очень интересно рассказывала, с подробностями о городе, жителях. Мы начали своё путешествие с этой обзорной экскурсии и не зря, сразу настроились после неё на прекрасное путешествие. Экскурсия создала нам шикарное настроение, спасибо! Очень советуем!
- ДДМИТРИЙ28 мая 2024Артём прекрасно и познавательно, с юмором, провел экскурсию. Всё понравилось.
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ТТатьяна25 мая 2024У нас была обзорная 2-х часовая пешеходная экскурсия по центру Тулы. Экскурсовод Анастасия - выше всех похвал! Очень интересно, живо,
- LLyudmila25 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию. Артем очень увлекательно рассказал историю города. Познавательная, позитивная и безусловно душевная прогулка. Приятно слушать увлеченного человека.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «История и архитектура»
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