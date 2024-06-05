Экскурсии Тулы об истории и архитектуре

Найдено 20 экскурсий в категории «История и архитектура» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульские святыни
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Групповая
1 час
1 отзыв
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500 за человека
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400 за всё до 4 чел.
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
550 за человека
Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300 за всё до 8 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомьтесь с Тулой в увлекательной пешеходной прогулке по её знаковым местам и памятникам
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
    читать дальше

    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
    Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
    Нам очень понравилась экскурсия! Артëм, Огромное Вам спасибо, за столь интересный обзор по Туле. Много что узнали, часто будем вспоминать
    читать дальше

    это путешествие. Подход к проведению экскурсии правильный. Было не скучно. Артëм полностью владеет информацией, отвечал на разные дополнительные вопросы. Всем рекомендуем!!!

  • В
    Виктория
    30 мая 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Гид Анастасия очень интересно рассказывала, с подробностями о городе, жителях. Мы начали своё путешествие с этой обзорной экскурсии и не зря, сразу настроились после неё на прекрасное путешествие. Экскурсия создала нам шикарное настроение, спасибо! Очень советуем!
  • Д
    ДМИТРИЙ
    28 мая 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Артём прекрасно и познавательно, с юмором, провел экскурсию. Всё понравилось.
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
    читать дальше

    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    У нас была обзорная 2-х часовая пешеходная экскурсия по центру Тулы. Экскурсовод Анастасия - выше всех похвал! Очень интересно, живо,
    читать дальше

    с юмором, много подробностей из истории города и неизвестных нам фактов. Познавательно и увлекательно!)) Спасибо огромное! Полюбили ваш город ещё больше!)) Обязательно приедем снова! Город меняется и становится красивее.

  • L
    Lyudmila
    25 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
    Спасибо огромное за экскурсию. Артем очень увлекательно рассказал историю города. Познавательная, позитивная и безусловно душевная прогулка. Приятно слушать увлеченного человека.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  2. О Туле - на прогулке по Старому городу
  3. Тульский кремль и Казанская набережная
  4. Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
  5. Из Тулы - на Куликово поле
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "История и архитектура" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 550 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 959 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Туле на 2024 год по теме «История и архитектура», 959 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам