Добрый вечер, Тула

Пешеходная экскурсия в Туле: пятивековой крепости и Казанской набережной

5
7 отзывов
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Замечали как город преображается в предзакатный час? Приглашаем Вас на вечерний променад по историческому центру Оружейной столицы.

Мы прогуляемся вдоль стен Тульского Кремля — пятивековой крепости, заглянем внутрь, сделаем памятные фото на восстановленной Казанской набережной, разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур.

Окунуться в камерную атмосферу старинной купеческой улицы Пятницкой — ныне музейного квартала — поможет увлекательный рассказ гида-историка.
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Ближайшие даты:
29
сен
6
окт

Что вас ожидает:

  • Памятник прянику
  • Площадь Ленина
  • Дома пряничников Гречихина и Белолипецкого
  • Бывший филлиповский магазин
  • Тульский Кремль
  • Памятник «Тульская азбука»
  • Казанская набережная
  • Храмы Успенского женского монастыря
  • Памятник городовому
  • Улица Металлистов - музейный квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О главных памятниках исторического центра, музеях, событиях
Мы совершим увлекательную прогулку вокруг Кремля, который выдержал множество осад на границе с Диким полем и чудом сохранился до наших дней, разберемся в его устройстве и назначении каждой башни. Вы узнаете как город-крепость превратился в город мастеров и оружейников, а далее — в центр торговли и ремесла.
О жизни старого посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия
Вы увидите памятник Мосину, главные тульские заводы, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, разгадаете значение букв «Тульской азбуки». Мы прогуляемся по возрожденной Казанской набережной с потрясающей подсветкой, заглянем внутрь крепостных стен и увидим Успенский златоглавый собор. По пути Вам встретятся городские скульптуры городового и тульского мастера.
Также гид подскажет живописные ракурсы для фото, где приобрести пряники, пастилу, сувениры или вкусно поужинать.

По пятницам в 19.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вода и напитки на протяжении пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральные пер. 18, 1 этаж. «Октава»
Завершение: Советская, 11
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Протяжённость маршрута около 2
  • 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
22 авг 2023
Экскурсию рекомендую. Оптимальная длительность экскурсии по времени и маршруту.
Экскурсовод Артем прекрасно рассказал о истории своего города, очень грамотно, живо и интересно.
Дал практические советы о других экскурсиях, о покупках и интересных местах Тулы.
Вообще, очень рада за Тулу, что за последние несколько лет весомые преобразования в облике города.
Действительно, Тула стала туристическим центром
Г
19 авг 2023
Нам очень понравилась экскурсия "Вечерняя Тула". Гид Артем так подробно и интересно рассказал о городе, его строительстве и развитии. Профессионально ответил на все интересующие нас вопросы. Время провели замечательно, много узнали нового. Большое спасибо ему за интересный рассказ.
Я
14 авг 2023
Артем- прекрасный экскурсовод, первое знакомство с городом -отлично. С огромным удовольствием прошли бы с ним весь город. Огромное спасибо!
Д
7 авг 2023
Первоклассная экскурсия! Экскурсовод выше всех похвал!!!
Л
29 июля 2023
Д
22 июля 2023
Потрясающий экскурсовод! На одном дыхании
И
15 июля 2023
Отличная экскурсия и великолепный гид Артём. . Огромное ему спасибо за эрудицию, великолепную манеру подачи информации, любовь к своему городу и его истории. .

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