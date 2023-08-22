О главных памятниках исторического центра, музеях, событиях

Мы совершим увлекательную прогулку вокруг Кремля, который выдержал множество осад на границе с Диким полем и чудом сохранился до наших дней, разберемся в его устройстве и назначении каждой башни. Вы узнаете как город-крепость превратился в город мастеров и оружейников, а далее — в центр торговли и ремесла.

О жизни старого посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия

Вы увидите памятник Мосину, главные тульские заводы, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, разгадаете значение букв «Тульской азбуки». Мы прогуляемся по возрожденной Казанской набережной с потрясающей подсветкой, заглянем внутрь крепостных стен и увидим Успенский златоглавый собор. По пути Вам встретятся городские скульптуры городового и тульского мастера.

Также гид подскажет живописные ракурсы для фото, где приобрести пряники, пастилу, сувениры или вкусно поужинать.