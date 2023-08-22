Пешеходная экскурсия в Туле: пятивековой крепости и Казанской набережной
Замечали как город преображается в предзакатный час? Приглашаем Вас на вечерний променад по историческому центру Оружейной столицы.
Мы прогуляемся вдоль стен Тульского Кремля — пятивековой крепости, заглянем внутрь, сделаем памятные фото на восстановленной Казанской набережной, разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур.
Окунуться в камерную атмосферу старинной купеческой улицы Пятницкой — ныне музейного квартала — поможет увлекательный рассказ гида-историка.
Мы прогуляемся вдоль стен Тульского Кремля — пятивековой крепости, заглянем внутрь, сделаем памятные фото на восстановленной Казанской набережной, разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур.
Окунуться в камерную атмосферу старинной купеческой улицы Пятницкой — ныне музейного квартала — поможет увлекательный рассказ гида-историка.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
6
окт
окт
Что вас ожидает:
- Памятник прянику
- Площадь Ленина
- Дома пряничников Гречихина и Белолипецкого
- Бывший филлиповский магазин
- Тульский Кремль
- Памятник «Тульская азбука»
- Казанская набережная
- Храмы Успенского женского монастыря
- Памятник городовому
- Улица Металлистов - музейный квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О главных памятниках исторического центра, музеях, событиях
Мы совершим увлекательную прогулку вокруг Кремля, который выдержал множество осад на границе с Диким полем и чудом сохранился до наших дней, разберемся в его устройстве и назначении каждой башни. Вы узнаете как город-крепость превратился в город мастеров и оружейников, а далее — в центр торговли и ремесла.
О жизни старого посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия
Вы увидите памятник Мосину, главные тульские заводы, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, разгадаете значение букв «Тульской азбуки». Мы прогуляемся по возрожденной Казанской набережной с потрясающей подсветкой, заглянем внутрь крепостных стен и увидим Успенский златоглавый собор. По пути Вам встретятся городские скульптуры городового и тульского мастера.
Также гид подскажет живописные ракурсы для фото, где приобрести пряники, пастилу, сувениры или вкусно поужинать.
По пятницам в 19.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Вода и напитки на протяжении пути
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Центральные пер. 18, 1 этаж. «Октава»Завершение: Советская, 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 19.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Протяжённость маршрута около 2
- 5 км
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
22 авг 2023
Экскурсию рекомендую. Оптимальная длительность экскурсии по времени и маршруту.
Экскурсовод Артем прекрасно рассказал о истории своего города, очень грамотно, живо и интересно.
Дал практические советы о других экскурсиях, о покупках и интересных местах Тулы.
Вообще, очень рада за Тулу, что за последние несколько лет весомые преобразования в облике города.
Действительно, Тула стала туристическим центром
Экскурсовод Артем прекрасно рассказал о истории своего города, очень грамотно, живо и интересно.
Дал практические советы о других экскурсиях, о покупках и интересных местах Тулы.
Вообще, очень рада за Тулу, что за последние несколько лет весомые преобразования в облике города.
Действительно, Тула стала туристическим центром
Г
Галина
19 авг 2023
Нам очень понравилась экскурсия "Вечерняя Тула". Гид Артем так подробно и интересно рассказал о городе, его строительстве и развитии. Профессионально ответил на все интересующие нас вопросы. Время провели замечательно, много узнали нового. Большое спасибо ему за интересный рассказ.
Я
Яна
14 авг 2023
Артем- прекрасный экскурсовод, первое знакомство с городом -отлично. С огромным удовольствием прошли бы с ним весь город. Огромное спасибо!
Д
Дмитрий
7 авг 2023
Первоклассная экскурсия! Экскурсовод выше всех похвал!!!
Л
Людмила
29 июля 2023
Д
Диана
22 июля 2023
Потрясающий экскурсовод! На одном дыхании
И
Ирина
15 июля 2023
Отличная экскурсия и великолепный гид Артём. . Огромное ему спасибо за эрудицию, великолепную манеру подачи информации, любовь к своему городу и его истории. .
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