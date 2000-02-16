Екатерина Д. – Гид из Тулы

Проспект Ленина — это одна из наиболее красивых 🤩 и значительных улиц нашего славного Города-героя, где постройки пестрят современной монументальностью и старинной оригинальностью.



Каждый квартал улицы имеет свой образ, свое историческое лицо: торговля, гостиничное дело, отдых, кинематографические заведения, концертные залы и театры.