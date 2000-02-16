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Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города

4.9
13 отзывов
Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Проспект Ленина — это одна из наиболее красивых 🤩 и значительных улиц нашего славного Города-героя, где постройки пестрят современной монументальностью и старинной оригинальностью.

Каждый квартал улицы имеет свой образ, свое историческое лицо: торговля, гостиничное дело, отдых, кинематографические заведения, концертные залы и театры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 375 ₽ за экскурсию

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Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города

Что вы увидите

  • Проспект Ленина (Киевская улица)

О Киевской улице:

  • упоминал в своих дневниках В. А. Жуковский,
  • о ней писал в книге «Воспоминания» В. В. Вересаев,
  • по этой улице гуляли 👣 Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, А. С. Грибоедов, М. Е. Салтыков-Щедрин и многие другие известные люди.
  • Двухчасовая прогулка познакомит с большей частью административных зданий, учебных заведений и учреждений культуры современной Тулы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев города по предварительной заявке (кроме тульского кремля)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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13 отзывов оставили туристы

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