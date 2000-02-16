Что вы увидите
- Проспект Ленина (Киевская улица)
О Киевской улице:
- упоминал в своих дневниках В. А. Жуковский,
- о ней писал в книге «Воспоминания» В. В. Вересаев,
- по этой улице гуляли 👣 Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский, А. С. Грибоедов, М. Е. Салтыков-Щедрин и многие другие известные люди.
- Двухчасовая прогулка познакомит с большей частью административных зданий, учебных заведений и учреждений культуры современной Тулы.
Что не входит
- Посещение музеев города по предварительной заявке (кроме тульского кремля)
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Д.
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Екатерина Д. проводит ещё 5 экскурсий
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