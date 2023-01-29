Прогулка по историческому центру Тулы позволит погрузиться в историю одного из старейших городов России и увидеть, как позднее средневековье переплетается с современностью. Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия. Сразу за Тульским кремлем проходит Казанская набережная — пешеходная улица, чья история связана с Императорским оружейным заводом Тулы. Вдоль набережной тянется живописный Кремлевский сад, где установлен памятник муромским чудотворцам — Петру и Февронии. Прогулявшись по набережной мы направимся на улицу Металлистов (бывшую Пятницкую). Она относится к старейшим в Туле и сплошь застроена купеческими особняками в стиле позднего классицизма. В завершение экскурсии мы побываем на площади Ленина — главной в Туле. В ее центральной части возвышается памятник Владимиру Ульянову, а по соседству располагается памятник тульскому прянику. Напротив можно увидеть Успенский женский монастырь, упраздненный в 1921 году. От бывшей обители сохранились два величественных храма — Успенский собор в неорусском стиле и Спасо-Преображенский собор, построенный в XIX веке в стиле классицизма. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно.