Пряники, самовары, оружие — давайте выясним, чем ещё знаменита Тула! Прогуляемся по историческому центру и набережной реки Упы, посмотрим, кому туляки установили памятники, и выясним, где в старину располагались храмы и обители.
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру Тулы позволит погрузиться в историю одного из старейших городов России и увидеть, как позднее средневековье переплетается с современностью. Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия. Сразу за Тульским кремлем проходит Казанская набережная — пешеходная улица, чья история связана с Императорским оружейным заводом Тулы. Вдоль набережной тянется живописный Кремлевский сад, где установлен памятник муромским чудотворцам — Петру и Февронии. Прогулявшись по набережной мы направимся на улицу Металлистов (бывшую Пятницкую). Она относится к старейшим в Туле и сплошь застроена купеческими особняками в стиле позднего классицизма. В завершение экскурсии мы побываем на площади Ленина — главной в Туле. В ее центральной части возвышается памятник Владимиру Ульянову, а по соседству располагается памятник тульскому прянику. Напротив можно увидеть Успенский женский монастырь, упраздненный в 1921 году. От бывшей обители сохранились два величественных храма — Успенский собор в неорусском стиле и Спасо-Преображенский собор, построенный в XIX веке в стиле классицизма. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тульский кремль
- Казанская набережная
- Кремлевский сад
- Улица Металлистов
- Площадь Ленина
- Памятник тульскому прянику
- Успенский собор
- Спасо-Преображенский собор и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно - 180 руб. взрослый, 120 руб. детский.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Впервые были в Туле. Экскурсию через Спутник проводил 28.01.2023 гид Сергей.
Отличная экскурсия. Очень много нового узнали, Сергей очень много нового рассказал из истории Тулы, знает очень много, показал очень много
Отличная экскурсия. Очень много нового узнали, Сергей очень много нового рассказал из истории Тулы, знает очень много, показал очень много
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В
Впервые были в Туле. Экскурсию через Спутник проводил 28.01.2023 гид Сергей.
Отличная экскурсия. Очень много нового узнали, Сергей очень много нового рассказал из истории Тулы, знает очень много, показал очень много
Отличная экскурсия. Очень много нового узнали, Сергей очень много нового рассказал из истории Тулы, знает очень много, показал очень много
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С
Интересная обзорная пешая экскурсия, город обновился и продолжает строиться и развиваться, набережная, Кремль, памятники, музеи и конечно рекомендации куда ещё сходить, что посмотреть, что купить. Экскурсовод Артем, рассказывал интересно, ощущения, что ты на лекции не было)) Все прошло позитивно и 2 часа быстро закончились, к сожалению.
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Е
Мы были с детьми, и гид Татьяна сделала экскурсию интересной и полезной для всех. Было не только увлекательно, но девочки многое запомнили, и спустя время, делились впечатлениями, жонглируя историческими фактами.
Смело выбирайте тур для детей - запоминающееся и полезное времяпрепровождение
Смело выбирайте тур для детей - запоминающееся и полезное времяпрепровождение
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Д
Добрый день! Выражаю огромную благодарность замечательному экскурсоводу Константину, который открыл для нас прекрасный город Тулу, в который хочется возвращаться снова и снова. Время экскурсии прошло в непринуждённой обстановке, приятной беседе, очень информативно, комфортно и позитивно.
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С
Добрый день! Выражаю огромную благодарность замечательному экскурсоводу Константину, который открыл для нас прекрасный город Тулу, в который хочется возвращаться снова и снова. Время экскурсии прошло в непринуждённой обстановке, приятной беседе, очень информативно, комфортно и позитивно.
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