Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля

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1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле с посещением Кремля

Что вы увидите 🤩

  • Тульский кремль
  • Казанская набережная
  • Кремлевский сад
  • улица Металлистов
  • площадь Ленина
  • памятник тульскому прянику
  • Успенский собор
  • Спасо-Преображенский собор и др.
Прогулка по историческому центру Тулы позволит погрузиться в историю одного из старейших городов России и увидеть, как позднее средневековье переплетается с современностью. Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия.
Сразу за Тульским кремлем проходит Казанская набережная — пешеходная улица, чья история связана с Императорским оружейным заводом Тулы. Вдоль набережной тянется живописный Кремлевский сад, где установлен памятник муромским чудотворцам — Петру и Февронии.
Прогулявшись по набережной мы направимся на улицу Металлистов (бывшую Пятницкую). Она относится к старейшим в Туле и сплошь застроена купеческими особняками в стиле позднего классицизма.
В завершение экскурсии мы побываем на площади Ленина — главной в Туле. В ее центральной части возвышается памятник Владимиру Ульянову, а по соседству располагается памятник тульскому прянику. Напротив можно увидеть Успенский женский монастырь, упраздненный в 1921 году. От бывшей обители сохранились два величественных храма — Успенский собор в неорусском стиле и Спасо-Преображенский собор, построенный в XIX веке в стиле классицизма.
  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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