Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
Откройте для себя Тулу: деревянная архитектура, история меценатов и сладкий сюрприз. Погрузитесь в прошлое и почувствуйте дух города
В Туле железо превращали в искусство, а муку - в символ гостеприимства. Каждый станок - страница, а пряник - сладкая глава из романа.
Участники познакомятся с успешными оружейниками, самоварщиками и кондитерами, чтобы выяснить, как Тула стала индустриальным центром. На мастер-классе по деревянной гравюре освоят ксилографию. Экскурсия предлагает прогулку по дворянским кварталам, посещение Музея станка и сладкий финал
5
4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏛 Уникальная деревянная архитектура
🛠 Музей станка с интерактивами
🎨 Мастер-класс по ксилографии
🍽 Включён обед в кафе
🍬 Сладкий сюрприз в конце
Что можно увидеть
Дворянские кварталы
Музей станка
Описание экскурсии
Деревянное кружево и дух предпринимательства. Начнём в тихих дворянских кварталах, где сохранилась уникальная деревянная архитектура. Вы прогуляетесь по улочкам, где жили знаменитые тульские династии (Баташёвы, Хрущёвы, Дьяковы). Услышите не только о бизнесе (заводы, самовары, пряники), но и о том, какие школы, больницы и приюты они строили на свои деньги.
Сытый купец — добрый меценат. Погружение в эпоху продолжится сытным обедом в кафе. Передышка и обсуждение услышанного.
Тула — мастерская России. На мультимедийной экскурсии в Музее станка история меценатов обретает материальную основу. Вы увидите и почувствуете (через звуки, проекции, интерактивы) мощь станков и заводов, на которых ковались состояния. Узнаете о промышленных инновациях и значении Тулы для страны.
Мастер-класс по ксилографии (гравюре на дереве)*. Не просто развлечение, а логичное продолжение темы. Под руководством опытного художника вы создадите рисунок, который будет напоминать о путешествии в Тулу.
Сладкий финал благого дела. Завершим день съедобным сюрпризом. Вы вспомните, как щедрость тульских промышленников делала жизнь города слаще — в прямом и переносном смысле.
На прогулке вы:
услышите о промышленной Туле — как Баташёвы создавали самоварную империю и боролись с подделками
познакомитесь с социальным меценатством — где появились первые родильный дом и детский сад, как купцы заботились о горожанах
узнаете о деревянной архитектуре — кто жил в самом длинном деревянном доме
раскроете литературные тайны — как встреча с Марией Гартунг (дочерью Пушкина) вдохновила Толстого на создание образа Анны Карениной
поймёте, как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 3 км
Радиогид для всех — вы услышите всё чётко, даже если отвлечётесь на фото
В стоимость входит обед, билеты на экспозицию Музея станка, мастер-класс и сладкий сюрприз. Дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Фёдор — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 268 туристов
Ищете гида по Тульской области? Добро пожаловать!
Меня зовут Фёдор, я — аккредитованный гид по Тульской области, ваш проводник в мир самоваров, пряников, оружейной славы и заповедных усадеб. Не просто рассказчик, читать дальше
а создатель ярких впечатлений!
Работаю не один: у меня есть надёжная команда профессионалов. Это позволяет с комфортом сопровождать группы любого размера, организовывать масштабные экскурсии и корпоративные выезды. Ваш комфорт и безопасность — наш приоритет.
Чтобы каждый участник услышал историю без помех, мы используем современные радиогиды. Слышно даже в шумных местах! Никакой толкотни вокруг гида — только чистое звучание и полное погружение в атмосферу.
Бородина
10 ноя 2025
Федор - профессиональный гид, прекрасный рассказчик. Маршрут так построен, что и пожилые и дети чувствуют себя комфортно. Было очень интересно. Полное погружение в эпоху. Много новых фактов о жизни известных читать дальше
дворян и купцов Тулы и Тульской губернии. Во второй половине экскурсии погреться в арт-пространстве (музей станка) с мастер классом, пообедать, попить кофейку с пряником очень было кстати. Экскурсия подходит для взрослых и детей. Спасибо большое. Будем рады встретиться вновь.
Вераника
4 ноя 2025
Очень познавательно, интересно, у Фёдора отличные знания и простая форма подачи. Экскурсия проходит по местам, которые не являются супер туристическими, и это прекрасное дополнение к осмотру таких "классических" достопримечательностей, как кремль. Однозначно рекомендую прогуляться с Федором и успеть увидеть деревянные дома, которые в скором будущем могут остаться, к сожалению, только на исторических фотографиях.
Н
Наталья
13 окт 2025
Большое спасибо Фёдору от всей нашей разновозрастной компании!!! Очень познавательная и неординарная экскурсия для знакомства с Тулой. Очень жалко что многие объекты, которые мы увидели на этой экскурсии, в обозримом будущем будут полностью разрушены. Замечательно, что есть такие молодые люди, которые любят свой город и знакомят туристов с его "задворками". Однозначно рекомендуем посетить Тулу и эту экскурсию!!!
Маргарита
10 сен 2025
Очень интересная экскурсия, понравился рассказ о дворянских усадьбах Тулы. Очень жаль, что с каждым годом их становится все меньше, поэтому рада, что успели столько всего посмотреть. Экскурсия разделена на 2 части (прогулка по району с дворянскими усадьбами, далее перерыв на обед и потом осмотр кластера Октава), поэтому успеваешь передохнуть и подготовиться к получению новых знаний, чтобы все не перемешалось