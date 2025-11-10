В Туле железо превращали в искусство, а муку - в символ гостеприимства. Каждый станок - страница, а пряник - сладкая глава из романа. Участники познакомятся с успешными оружейниками, самоварщиками и кондитерами, чтобы выяснить, как Тула стала индустриальным центром. На мастер-классе по деревянной гравюре освоят ксилографию. Экскурсия предлагает прогулку по дворянским кварталам, посещение Музея станка и сладкий финал

Описание экскурсии

Деревянное кружево и дух предпринимательства. Начнём в тихих дворянских кварталах, где сохранилась уникальная деревянная архитектура. Вы прогуляетесь по улочкам, где жили знаменитые тульские династии (Баташёвы, Хрущёвы, Дьяковы). Услышите не только о бизнесе (заводы, самовары, пряники), но и о том, какие школы, больницы и приюты они строили на свои деньги.

Сытый купец — добрый меценат. Погружение в эпоху продолжится сытным обедом в кафе. Передышка и обсуждение услышанного.

Тула — мастерская России. На мультимедийной экскурсии в Музее станка история меценатов обретает материальную основу. Вы увидите и почувствуете (через звуки, проекции, интерактивы) мощь станков и заводов, на которых ковались состояния. Узнаете о промышленных инновациях и значении Тулы для страны.

Мастер-класс по ксилографии (гравюре на дереве)*. Не просто развлечение, а логичное продолжение темы. Под руководством опытного художника вы создадите рисунок, который будет напоминать о путешествии в Тулу.

Сладкий финал благого дела. Завершим день съедобным сюрпризом. Вы вспомните, как щедрость тульских промышленников делала жизнь города слаще — в прямом и переносном смысле.

На прогулке вы:

услышите о промышленной Туле — как Баташёвы создавали самоварную империю и боролись с подделками

познакомитесь с социальным меценатством — где появились первые родильный дом и детский сад, как купцы заботились о горожанах

узнаете о деревянной архитектуре — кто жил в самом длинном деревянном доме

раскроете литературные тайны — как встреча с Марией Гартунг (дочерью Пушкина) вдохновила Толстого на создание образа Анны Карениной

поймёте, как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность

