Детский квест в Тульском кремле

Этот квест-тур по Тульскому кремлю превращает обычную экскурсию в захватывающее приключение.
Загадки и ребусы помогут вам узнать больше о фортификационных особенностях крепости, ее исторических сооружениях и значимых местах.
Откройте для себя удивительные факты о Свято-Успенском и Богоявленском соборах, торговых рядах и первой городской электростанции
Загадки и ребусы помогут вам узнать больше о фортификационных особенностях крепости, ее исторических сооружениях и значимых местах.
Откройте для себя удивительные факты о Свято-Успенском и Богоявленском соборах, торговых рядах и первой городской электростанции
5 причин купить этот квест
- 🗝 Увлекательный формат квеста
- 🏰 Исторические факты о Тульском кремле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🕵️♂️ Интерактивные задания
- 🕰 Путешествие в прошлое
Что можно увидеть
- Тульский кремль
- Свято-Успенский собор
- Богоявленский собор
- Торговые ряды
- Первая городская электростанция
Описание квеста
Шаг за шагом и ребус за ребусом вы обойдете территорию Тульского кремля. На каждой новой точке по маршруту будете открывать новые факты о создании крепости и особенностях ее фортификации. Рассмотрите кирпичные стены и башни, полюбуетесь Свято-Успенским и Богоявленским соборами, увидите торговые ряды и здание первой городской электростанции.
🗝 В итоге за час вы совершите путешествие в прошлое, представите времена, когда Тульский кремль защищал мирных жителей, и просто проведете время с пользой!
Организационные детали
- Квест рассчитан на семейную группу — исследователи Тулы всех возрастов почерпнут много любопытной краеведской информации!
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тула, ул. Менделеевская, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 8326 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия, были с сыном 6 лет, который также увлеченно и с интересом слушал Елену и участвовал в активностях квеста.
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С
Большое спасибо экскурсоводу Татьяне! Дочка 6 лет с удовольствием слушала, участвовала в экскурсии, запомнила много интересных фактов! Ну и мы, взрослые, тоже с удовольствием послушали)
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На квест мы попали в день праздника ретро-автомобилей. С одной стороны это было интересно: увидеть такое количество старых авто, но с другой стороны это очень мешало экскурсии. Татьяна очень старалась перекричать громкую музыку и другие посторонние шумы, иногда ей это удавалось. Квест очень интересный и познавательный! Но для внучки самым замечательным оказался приз! Это были хрустики!
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Отличный квест - для детей то, что надо!! В игровой форме изучили Кремль, ребенок узнал, а мама вспомнила историю.
По мере прохождения заданий гид давала буквы, из которых в конце надо было сложить словосочетание. Не с первой попытки, но мы справились)) и в награду получили сладости местного производства.
Остались очень приятные впечатления от экскурсии. Спасибо ❤️
По мере прохождения заданий гид давала буквы, из которых в конце надо было сложить словосочетание. Не с первой попытки, но мы справились)) и в награду получили сладости местного производства.
Остались очень приятные впечатления от экскурсии. Спасибо ❤️
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Детский квест - отличное решение для усвоение материала (маленьких непосед). Моим детям было 5 лет и 2 года. С большим удовольствием слушали экскурсию, запоминали основные моменты, а самое главное спустя время, как приятно, когда где-то сын на картинке видит Кремль и вспоминает особенности Тульского Кремля. Низкий Вам поклон. Побольше бы таких интерактивов в каждом городе и людей, любящих свое дело.
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С
Замечательное путешествие в нашу копилку впечатлений! Спасибо большое экскурсоводу Елизавете!
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Входит в следующие категории Тулы
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