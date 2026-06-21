Детский квест в Тульском кремле

Этот квест-тур по Тульскому кремлю превращает обычную экскурсию в захватывающее приключение. Загадки и ребусы помогут вам узнать больше о фортификационных особенностях крепости, ее исторических сооружениях и значимых местах. Откройте для себя удивительные факты о Свято-Успенском и Богоявленском соборах, торговых рядах и первой городской электростанции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Шаг за шагом и ребус за ребусом вы обойдете территорию Тульского кремля. На каждой новой точке по маршруту будете открывать новые факты о создании крепости и особенностях ее фортификации. Рассмотрите кирпичные стены и башни, полюбуетесь Свято-Успенским и Богоявленским соборами, увидите торговые ряды и здание первой городской электростанции.

🗝 В итоге за час вы совершите путешествие в прошлое, представите времена, когда Тульский кремль защищал мирных жителей, и просто проведете время с пользой!

Организационные детали