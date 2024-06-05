М Мария Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле) читать дальше фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!! Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных

Н Наталья Все грани Тулы за три часа Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️

И Ирина Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.

С Светлана Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы читать дальше удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам! Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен

Т Татьяна Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.

A Alla Тула - первое знакомство читать дальше оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10! Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу

Г Галина Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!

н наталья Тула - город героев и мастеров читать дальше интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо! Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким

А Анастасия Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤