1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
- ДДмитрий2 июня 2024Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
- ААлександра1 июня 2024Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
- ННадежда31 мая 2024Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
- ООльга30 мая 2024Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же
- ЕЕлена28 мая 2024Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ТТатьяна26 мая 2024Экскурсию проводила для нас Анастасия, очень приятная девушка! Очень увлекательно и интересно рассказала о Туле, для детей провела небольшой квест.
- ООльга26 мая 2024Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
- ЕЕлена13 мая 2024Интересная прогулка. Удобно, что экскурсия проходит с аудио гарнитурой, все хорошо слышно. Для знакомства с городом подходит отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Памятник тульскому прянику»
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