Памятник тульскому прянику – экскурсии в Туле

Найдено 8 экскурсий в категории «Памятник тульскому прянику» в Туле, цены от 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
121 отзыв
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550 за человека
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
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    удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
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    Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида!

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  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же
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    я восторге! К содержанию, не помню имя нашего экскурсовода, но такие вовлеченные и интересные люди попадаются не всегда, хотелось слушать бесконечно. Экскурсию очень рекомендую!!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
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    понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀

  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
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    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсию проводила для нас Анастасия, очень приятная девушка! Очень увлекательно и интересно рассказала о Туле, для детей провела небольшой квест.
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    Все остались в диком восторге, очень познавательно, интересно, уходить не хотелось. Два часа пролетели незаметно, ещё бы ровно столько же гуляли и слушали!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Интересная прогулка. Удобно, что экскурсия проходит с аудио гарнитурой, все хорошо слышно. Для знакомства с городом подходит отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Памятник тульскому прянику»

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  1. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  2. Тула для всей семьи
  3. О Туле - на прогулке по Старому городу
  4. Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
  5. Фотопрогулка по Туле
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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