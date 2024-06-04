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понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.