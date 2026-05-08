Ясная Поляна: фотопрогулка в мире Льва Толстого

Поймать своё усадебное настроение в снимках
В Ясной Поляне многое остаётся таким, каким было при Льве Толстом: аллеи, по которым он гулял, простота усадебной жизни и тишина, в которой отчётливо слышны собственные мысли. Мы пройдём по знакомым писателю тропам и увидим дом, где рождались его тексты. Вы замедлитесь — а я поймаю лучшие моменты на фото.
Описание фото-прогулки

Встретимся у главных ворот усадьбы и пойдем неспешно гулять среди аллей и полей.

В зависимости от времени года я предложу маршрут, на котором получатся самые красивые кадры.

Расскажу о месте и его настроении — без исторических фактов, но с душой.

Сделаю отличные снимки, которые будут отражать вашу индивидуальность — и атмосферу Ясной Поляны.

Организационные детали

  • Снимаю на профессиональную цифру и плёнку
  • Через несколько дней после съёмки вы получите 20 фото в авторской обработке и исходники с цветокоррекцией
  • В Ясную Поляну вы приезжаете самостоятельно
  • Дополнительные расходы: билет в парк — 100 ₽ за чел.

в пятницу и субботу в 10:30

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Ясную Поляну
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Туле
Я живу в Туле всю жизнь и очень люблю не только сам город, но и его окрестности. За это время я нашла много красивых, тихих и по-настоящему душевных мест, куда
читать дальше

не всегда доходят туристы. Тула, Ясная Поляна и Парк Богородицка для меня — это не просто точки на карте, а места с особым настроением, которое хочется передать. Я решила встречаться с путешественниками, потому что мне важно показывать не только известные локации, но и более уютную, живую сторону региона — без толп, с атмосферой и вниманием к деталям. Я с радостью подскажу, куда ещё можно съездить, если хочется почувствовать местный колорит и открыть для себя область чуть глубже. Мне хочется, чтобы Тульская область ассоциировалась не только с обязательной программой, но и с тёплым путешествием, к которому захочется вернуться.

