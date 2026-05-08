В Ясной Поляне многое остаётся таким, каким было при Льве Толстом: аллеи, по которым он гулял, простота усадебной жизни и тишина, в которой отчётливо слышны собственные мысли. Мы пройдём по знакомым писателю тропам и увидим дом, где рождались его тексты. Вы замедлитесь — а я поймаю лучшие моменты на фото.
Описание фото-прогулки
Встретимся у главных ворот усадьбы и пойдем неспешно гулять среди аллей и полей.
В зависимости от времени года я предложу маршрут, на котором получатся самые красивые кадры.
Расскажу о месте и его настроении — без исторических фактов, но с душой.
Сделаю отличные снимки, которые будут отражать вашу индивидуальность — и атмосферу Ясной Поляны.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную цифру и плёнку
- Через несколько дней после съёмки вы получите 20 фото в авторской обработке и исходники с цветокоррекцией
- В Ясную Поляну вы приезжаете самостоятельно
- Дополнительные расходы: билет в парк — 100 ₽ за чел.
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Ясную Поляну
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Туле
Я живу в Туле всю жизнь и очень люблю не только сам город, но и его окрестности. За это время я нашла много красивых, тихих и по-настоящему душевных мест, куда
