В Ясную Поляну приезжают, чтобы в тишине побродить по «прешпекту» и лесным тропинкам, полюбоваться яблоневыми садами, послушать, как хрустит снег зимой или шуршит листва… Чтобы лучшие уголки музея-усадьбы ещё долго напоминали о себе, я помогу запечатлеть яркие моменты вашего путешествия на фотографиях. Подскажу, как позировать и естественно выглядеть в кадре. И поймаю в объектив ваши эмоции!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Во всех ты, душенька, нарядах хороша…
Я хорошо знаю и горячо люблю Ясную Поляну. Поэтому с первых минут наша съёмка превратится в приключение. Главный герой — вы и ваши эмоции. А декорациями станут избранные места усадьбы:
- Берёзовый мостик — здесь получаются самые трогательные фотографии
- «Прешпект» — берёзовая аллея, где вы вживётесь в роль писателя, называвшего свой неизменный променад «утренней молитвой»
- Дом Толстого — рядом с ним в тёплое время года создают красивые клумбовые композиции
- Верхний пруд — пейзаж, который практически не изменился со времён Толстого
Ясная Поляна вчера, сегодня, завтра
Переходя от одной локации к другой, вы за час откроете тайны Ясной Поляны и погрузитесь в её атмосферу. Услышите о славном прошлом усадьбы, легендах и великих событиях. Увидите архивные фотографии и раскроете интересную деталь: в романе «Война и мир» имение князя Болконского Лысые Горы неслучайно напоминает Ясную Поляну.
Организационные детали
- Фотопрогулку проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
- Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции в течение 7 дней ссылкой на облачное хранилище
- Фотограф может забрать вас на машине (до 4 человек) с остановки общественного транспорта «Ясная Поляна»
- Вход на территорию усадьбы платный: 100 ₽ с человека (приобретается на месте в кассах)
- Посещение дома-музея и других усадебных построек не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Елена, вместе с дружной командой мы создаём авторские маршруты по Туле с красивыми локациями. Наша цель: увлечь вас интересными историями и оставить профессиональные снимки на память о путешествии. До встречи на фотопрогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ратха
21 авг 2024
Очень понравилась фотосессия с фотографом Ксенией. Знаток своего дела, но истории "Ясной поляны".
Входит в следующие категории Тулы
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