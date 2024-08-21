В Ясную Поляну приезжают, чтобы в тишине побродить по «прешпекту» и лесным тропинкам, полюбоваться яблоневыми садами, послушать, как хрустит снег зимой или шуршит листва… Чтобы лучшие уголки музея-усадьбы ещё долго напоминали о себе, я помогу запечатлеть яркие моменты вашего путешествия на фотографиях. Подскажу, как позировать и естественно выглядеть в кадре. И поймаю в объектив ваши эмоции!

Описание фото-прогулки

Во всех ты, душенька, нарядах хороша…

Я хорошо знаю и горячо люблю Ясную Поляну. Поэтому с первых минут наша съёмка превратится в приключение. Главный герой — вы и ваши эмоции. А декорациями станут избранные места усадьбы:

Берёзовый мостик — здесь получаются самые трогательные фотографии

«Прешпект» — берёзовая аллея, где вы вживётесь в роль писателя, называвшего свой неизменный променад «утренней молитвой»

Дом Толстого — рядом с ним в тёплое время года создают красивые клумбовые композиции

Верхний пруд — пейзаж, который практически не изменился со времён Толстого

Ясная Поляна вчера, сегодня, завтра

Переходя от одной локации к другой, вы за час откроете тайны Ясной Поляны и погрузитесь в её атмосферу. Услышите о славном прошлом усадьбы, легендах и великих событиях. Увидите архивные фотографии и раскроете интересную деталь: в романе «Война и мир» имение князя Болконского Лысые Горы неслучайно напоминает Ясную Поляну.

Организационные детали