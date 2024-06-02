А Анастасия Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤

Е Елена Поездка в Кондуки из Тулы Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.

М Марина Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻 Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️

А Анастасия Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!! Творческих успехов Ирина!!!

Е Елена Фотопрогулка по Туле читать дальше понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀 Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)

О Ольга Фотопрогулка по Туле Отличные фото, приятное общение. Рекомендую

И Ирина Поездка в Кондуки из Тулы Всё отлично!

О Ольга Фотопрогулка по Туле Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии