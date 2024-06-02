Фотосессии в Туле с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Туле, цены от 4 275 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в Кондуки из Тулы
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
56 отзывов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
«На автомобиле мы отвезем вас к знаменитым карьерам с диковинными массивными «скалами», где у вас будет время для фотопрогулок и созерцания»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
«Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
«Приглашаю на фотопрогулку по уютной старинной Туле»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻 Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
    Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!! Творческих успехов Ирина!!!
    Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседникЗамечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседникЗамечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
    читать дальше

    понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в Кондуки из Тулы
  2. Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
  3. Фотопрогулка по Туле
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 275 до 7 800 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Тулы, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам