1 чел.
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Фотопрогулка
5 часов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
«На автомобиле мы отвезем вас к знаменитым карьерам с диковинными массивными «скалами», где у вас будет время для фотопрогулок и созерцания»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
«Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
«Приглашаю на фотопрогулку по уютной старинной Туле»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 июня 2024Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
- ММарина30 мая 2024Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻 Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
- ААнастасия30 мая 2024Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!! Творческих успехов Ирина!!!
- ЕЕлена28 мая 2024Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
- ООльга26 мая 2024Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично!
- ООльга10 мая 2024Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии
- ААнастасия8 мая 2024Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Фотопрогулки»
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