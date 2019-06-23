3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа. Побываете в семейной церкви Льва Николаевича и вернетесь в Тулу: я покажу места, связанные с его работой и отдыхом, и поделюсь любопытными рассказами о жизни писателя.

Описание экскурсии

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Вы увидите дом, в котором Толстой жил со своей семьёй, узнаете о его укладе и привычках. Заглянете в комнаты, где создавались величайшие произведения, а в столовой услышите об обедавших здесь видных деятелях того времени. Мы прогуляемся среди прудов и увидим сад, на грядках которого граф выращивал даже ананасы. А возле могилы писателя поговорим о его последних днях.

Толстой и церковь

После вы осмотрите Свято-Никольский храм в Кочаках, где крестили Льва Николаевича. Он посещал её до тех пор, пока не поменялось его мировоззрение: я расскажу о религиозных взглядах мыслителя и отношениях с церковью. Рядом же находится некрополь, где захоронены родители, супруга, дети и многие родственники Толстого.

Тульские истории

Вернувшись в город, мы продолжим беседу об этой выдающейся личности. Вы увидите ныне недействующий Успенский женский монастырь, где писатель навещал сестру. У стен Дворянского собрания я поделюсь смешными, а иногда и грустными историями, происходившими с графом. На бывшей улице Киевской объясню, что значит «заглянуть на огонёк» и откуда Лев Николаевич взял это выражение. Вы узнаете, за что он ругал мужиков, как путешествовал, в чем состоит тайна ссоры Толстого и Тургенева — и услышите о многом другом.

Кому подойдет экскурсия

Всем слушателям старше 10 лет.

Организационные детали