3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Следами Толстого по Тульской земле

Экскурсия по местам, знаковым для писателя: Ясная поляна, село Кочаки и старинная Тула

Александра
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Александра – ваш гид
Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа.

Побываете в семейной церкви Льва Николаевича и вернетесь в Тулу: я покажу места, связанные с его работой и отдыхом, и поделюсь любопытными рассказами о жизни писателя.
9800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — ул. Менделеевская, д. 8
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле

Что вас ожидает

Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Вы увидите дом, в котором Толстой жил со своей семьёй, узнаете о его укладе и привычках. Заглянете в комнаты, где создавались величайшие произведения, а в столовой услышите об обедавших здесь видных деятелях того времени. Мы прогуляемся среди прудов и увидим сад, на грядках которого граф выращивал даже ананасы. А возле могилы писателя поговорим о его последних днях.

Толстой и церковь
После вы осмотрите Свято-Никольский храм в Кочаках, где крестили Льва Николаевича. Он посещал её до тех пор, пока не поменялось его мировоззрение: я расскажу о религиозных взглядах мыслителя и отношениях с церковью. Рядом же находится некрополь, где захоронены родители, супруга, дети и многие родственники Толстого.

Тульские истории
Вернувшись в город, мы продолжим беседу об этой выдающейся личности. Вы увидите ныне недействующий Успенский женский монастырь, где писатель навещал сестру. У стен Дворянского собрания я поделюсь смешными, а иногда и грустными историями, происходившими с графом. На бывшей улице Киевской объясню, что значит «заглянуть на огонёк» и откуда Лев Николаевич взял это выражение. Вы узнаете, за что он ругал мужиков, как путешествовал, в чем состоит тайна ссоры Толстого и Тургенева — и услышите о многом другом.

Кому подойдет экскурсия

Всем слушателям старше 10 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию в Ясной поляне для вас проведут гиды музея, а я продолжу рассказ в Кочаках и Туле.
  • Так как все объекты находятся на значительном расстоянии, то экскурсия проходит либо на вашем транспорте, либо на такси. Также по предварительной заявке возможен заказ транспорта под вашу группу. При группе более 5 человек заказ программы возможен только за месяц до желаемой даты.
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле
Следами Толстого по Тульской земле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ул. Менделеевская, д. 8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Очень благодарны Александре за интересное и качественное погружение.

Было много уникальной информации о семье Толстых и городе Туле, в котором мы были впервые. Понравился маршрут. Александра - обаятельнейшая девушка и прекрасный рассказчик, на достойном уровне владеющий материалом.

Радуемся, что знакомство с городом произошло именно через такой благоприятный, живой опыт.
3 сентября 2019
Очень благодарны Александре за замечательный и содержательный день проведенный в Туле. За познавательную экскурсию, за внимательное отношение к нашим запросам и за любовь к своему родному городу, которой она с нами поделилась.
Александра прекрасный профессионал знающий предмет, но, кроме того, позитивный, отзывчивый, доброжелательный человек и, если вы договоритесь с ней на проведение экскурсии, то, считайте, вам очень повезло)
23 июня 2019
Провели эти выходные на Тульской земле. Получили огромное удовольствие. Вчера целый день провела с нами замечательный экскурсовод Александра. Это очень приветливый, располагающий к себе человек, очень лёгкий в общении. Многознающий, интересно рассказывающий экскурсовод, любящий своё дело и тех, кто приезжает. Мы с ней узнали много интересного о Козловой Засеке, Ясной Поляне и самой Туле. Александра- очень организованный человек, которая очень четко спланировала всё наше пребывание и знакомство с Тульской землёй. Саша также очень позитивный и дружелюбный человек, с ней очень приятно общаться, день пролетел незаметно. Огромное спасибо за такую замечательную поездку. Всем советую!!!

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