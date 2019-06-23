3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)

Экскурсия по местам, знаковым для писателя: Ясная поляна, село Кочаки и старинная Тула
Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа.

Побываете в семейной церкви Льва Николаевича и вернетесь в Тулу: я покажу места, связанные с его работой и отдыхом, и поделюсь любопытными рассказами о жизни писателя.
5
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Вы увидите дом, в котором Толстой жил со своей семьёй, узнаете о его укладе и привычках. Заглянете в комнаты, где создавались величайшие произведения, а в столовой услышите об обедавших здесь видных деятелях того времени. Мы прогуляемся среди прудов и увидим сад, на грядках которого граф выращивал даже ананасы. А возле могилы писателя поговорим о его последних днях.

Толстой и церковь

После вы осмотрите Свято-Никольский храм в Кочаках, где крестили Льва Николаевича. Он посещал её до тех пор, пока не поменялось его мировоззрение: я расскажу о религиозных взглядах мыслителя и отношениях с церковью. Рядом же находится некрополь, где захоронены родители, супруга, дети и многие родственники Толстого.

Тульские истории

Вернувшись в город, мы продолжим беседу об этой выдающейся личности. Вы увидите ныне недействующий Успенский женский монастырь, где писатель навещал сестру. У стен Дворянского собрания я поделюсь смешными, а иногда и грустными историями, происходившими с графом. На бывшей улице Киевской объясню, что значит «заглянуть на огонёк» и откуда Лев Николаевич взял это выражение. Вы узнаете, за что он ругал мужиков, как путешествовал, в чем состоит тайна ссоры Толстого и Тургенева — и услышите о многом другом.

Кому подойдет экскурсия

Всем слушателям старше 10 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида
  • Экскурсию в Ясной поляне для вас проведут гиды музея (нужно купить входные билеты), а я продолжу рассказ в Кочаках и Туле
  • При группе более 5 человек заказ программы возможен только за месяц до желаемой даты
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Менделеевская, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 29417 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После
читать дальшеуменьшить

окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Провели эти выходные на Тульской земле. Получили огромное удовольствие. Вчера целый день провела с нами замечательный экскурсовод Александра. Это очень приветливый, располагающий к себе человек, очень лёгкий в общении. Многознающий,
читать дальшеуменьшить

интересно рассказывающий экскурсовод, любящий своё дело и тех, кто приезжает. Мы с ней узнали много интересного о Козловой Засеке, Ясной Поляне и самой Туле. Александра- очень организованный человек, которая очень четко спланировала всё наше пребывание и знакомство с Тульской землёй. Саша также очень позитивный и дружелюбный человек, с ней очень приятно общаться, день пролетел незаметно. Огромное спасибо за такую замечательную поездку. Всем советую!!!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень благодарны Александре за замечательный и содержательный день проведенный в Туле. За познавательную экскурсию, за внимательное отношение к нашим запросам и за любовь к своему родному городу, которой она с нами поделилась.
Александра прекрасный профессионал знающий предмет, но, кроме того, позитивный, отзывчивый, доброжелательный человек и, если вы договоритесь с ней на проведение экскурсии, то, считайте, вам очень повезло)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень благодарны Александре за интересное и качественное погружение.

Было много уникальной информации о семье Толстых и городе Туле, в котором мы были впервые. Понравился маршрут. Александра - обаятельнейшая девушка и прекрасный рассказчик, на достойном уровне владеющий материалом.

Радуемся, что знакомство с городом произошло именно через такой благоприятный, живой опыт.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Проведена Кристиной отличная экскурсия: все были в восхищении от знаний гида. Всё было интересно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии на «Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)»

Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
На машине
На поезде
5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
Пройтись по страницам жизни писателя, его усадьбе и застывшей во времени ж/д станции 19 века
Начало: В центре Тулы
14 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
О Туле - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Купеческая Тула: меценаты, старинные улочки и мастер-класс
Пешая
1.5 часа
156 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческая Тула: меценаты, старинные улочки и мастер-класс
Прогуляться по усадьбам знаменитых купцов-туляков и испечь традиционный печатный пряник
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
от 12 000 ₽ за экскурсию