3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите дом, в котором Толстой жил со своей семьёй, узнаете о его укладе и привычках. Заглянете в комнаты, где создавались величайшие произведения, а в столовой услышите об обедавших здесь видных деятелях того времени. Мы прогуляемся среди прудов и увидим сад, на грядках которого граф выращивал даже ананасы. А возле могилы писателя поговорим о его последних днях.
Толстой и церковь
После вы осмотрите Свято-Никольский храм в Кочаках, где крестили Льва Николаевича. Он посещал её до тех пор, пока не поменялось его мировоззрение: я расскажу о религиозных взглядах мыслителя и отношениях с церковью. Рядом же находится некрополь, где захоронены родители, супруга, дети и многие родственники Толстого.
Тульские истории
Вернувшись в город, мы продолжим беседу об этой выдающейся личности. Вы увидите ныне недействующий Успенский женский монастырь, где писатель навещал сестру. У стен Дворянского собрания я поделюсь смешными, а иногда и грустными историями, происходившими с графом. На бывшей улице Киевской объясню, что значит «заглянуть на огонёк» и откуда Лев Николаевич взял это выражение. Вы узнаете, за что он ругал мужиков, как путешествовал, в чем состоит тайна ссоры Толстого и Тургенева — и услышите о многом другом.
Кому подойдет экскурсия
Всем слушателям старше 10 лет.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида
Экскурсию в Ясной поляне для вас проведут гиды музея (нужно купить входные билеты), а я продолжу рассказ в Кочаках и Туле
При группе более 5 человек заказ программы возможен только за месяц до желаемой даты
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Менделеевская, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 29417 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После читать дальшеуменьшить
окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Провели эти выходные на Тульской земле. Получили огромное удовольствие. Вчера целый день провела с нами замечательный экскурсовод Александра. Это очень приветливый, располагающий к себе человек, очень лёгкий в общении. Многознающий, читать дальшеуменьшить
интересно рассказывающий экскурсовод, любящий своё дело и тех, кто приезжает. Мы с ней узнали много интересного о Козловой Засеке, Ясной Поляне и самой Туле. Александра- очень организованный человек, которая очень четко спланировала всё наше пребывание и знакомство с Тульской землёй. Саша также очень позитивный и дружелюбный человек, с ней очень приятно общаться, день пролетел незаметно. Огромное спасибо за такую замечательную поездку. Всем советую!!!
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С
Сергей
Очень благодарны Александре за замечательный и содержательный день проведенный в Туле. За познавательную экскурсию, за внимательное отношение к нашим запросам и за любовь к своему родному городу, которой она с нами поделилась. Александра прекрасный профессионал знающий предмет, но, кроме того, позитивный, отзывчивый, доброжелательный человек и, если вы договоритесь с ней на проведение экскурсии, то, считайте, вам очень повезло)
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Ю
Юлия
Очень благодарны Александре за интересное и качественное погружение.
Было много уникальной информации о семье Толстых и городе Туле, в котором мы были впервые. Понравился маршрут. Александра - обаятельнейшая девушка и прекрасный рассказчик, на достойном уровне владеющий материалом.
Радуемся, что знакомство с городом произошло именно через такой благоприятный, живой опыт.
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И
Игорь
Проведена Кристиной отличная экскурсия: все были в восхищении от знаний гида. Всё было интересно
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