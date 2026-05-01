Экскурсионный тур «Гастрономическое путешествие по Тульской губернии» на 3 дня
Описание тура

Откройте для себя вкус настоящей Тулы — от ароматного пряника, расписанного своими руками, до царской черной икры на осетровой ферме в Алексине и душевного чаепития со свежей выпечкой в Серпухове.

Вас ждут прогулки по Тульскому кремлю и набережной, театрализованное самоварное шоу, уютные купеческие улочки Серпухова и живописные панорамы старинных монастырей.

Это яркое путешествие по гастрономическим традициям России, где каждая остановка наполнена вкусами, историей и русским гостеприимством.

Программа тура по дням

1 день

Тула: кремль, музей «Международного пряника», мастер-класс по росписи пряника

02:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.

Отъезд в Тулу (~200 км, 3 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой Вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.

Прогуляетесь по кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России. В ходе экскурсии Вы увидите основные памятники Тулы.

Тульский кремль (самостоятельное посещение) – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. На территории кремля расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни кремля.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).

Свободное время.

Или за доплату экскурсионный пакет:

  • посещение музея «Международный пряник»;
  • мастер-класс «Роспись Тульского пряника»: беседа об истории тульского пряника, роспись имбирного пряника.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Тула: музей самоваров с театрализованной программой

Завтрак в ресторане отеля.

10:00 Театрализованная экскурсия «Тула самоварная». Вы почувствуете атмосферу Тулы конца XIX в. Сначала Вас встречает мальчик-сбитенщик, который рассказывает о торговой и мастеровой Туле и ведет веселый торг сбитнем.

Можно присоединиться к нему и попробовать себя в роли продавца-разносчика. Далее Вы встретите Маланью Сидоровну – жену самоварщика. Она рассказывает о самоварных фабриках и работе своего мужа, а рядом стоящие кумушки-сплетницы рассуждают о семье самоварщиков Баташевых. В их диалоге подается интересная, неформальная информация об этой замечательной семье.

Свободное время.

Или за доплату экскурсионный пакет:

  • посещение музея Оружия – одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема. Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

Тульский обед в ресторане города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).

Мы предлагаем Вам обед по семейным рецептам самых знаменитых туляков: салат художника (по рец. семьи В. Д. Поленова), похлебка с белыми грибами (по рец. семьи Демидовых), куриное филе в сливочно-сырном соусе с гарниром по-тургеневски, пирог Анке с мороженым (по рец. С.А. Толстой), чай с травами русского полесья (выбор блюд осуществляет Туроператор, описание носит информационный характер).

Свободное время.

Или за доплату экскурсионный пакет:

  • посещение музея «Гармони деда Филимона»: в музее Вы узнаете о происхождении и развитии этого самобытного инструмента, о том, как совершенствовался промысел от миниатюрных гармоник-черепашек XIX в., которые пользовались популярностью среди эстрадных гармонистов и цирковых музыкантов, до огромных концертных баянов и аккордеонов.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

3 день

Алексин - Серпухов

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Алексин (~65 км, 1,5 часа)

Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди.

Вы посетите действующее рыбоводческое хозяйство в сопровождении сотрудника «осетровой фермы», познакомитесь с особенностями разведения драгоценной рыбы в режиме реального времени, увидите огромные бассейны с осетрами и стерлядью, узнаете, чем кормят и как разводят этих самых древних (и самых вкусных) гигантов рыбного царства.

Вы узнаете, как получают черную икру и как ее готовят к дальнейшему хранению и транспортировке.

Самое вкусное приключение на «осетровой ферме» — дегустация свежей, вкуснейшей черной икры двух видов — осетровой и стерляжьей, а также дегустация копченой осетрины «самой первой свежести».

Здесь, в хозяйстве, Вы сможете приобрести 50- и 100-граммовые баночки вкуснейшей черной икры, а также «свежевыловленных» осетров и стерлядей.

Переезд в Серпухов (~85 км, 1,5 часа).

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).

Обзорная экскурсия по городу: ансамбль посадских церквей, торговые площади и купеческие особняки. Посещение Высоцкого или Владычного монастыря, смотровая площадка.

Посещение музея хлеба с программой «От зерна до каравая».

Приглашаем Вас на познавательную экскурсию, где Вы узнаете интересные факты о хлебе, как выращивали зерно в старину и историю хлебопечения!

Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты хлебов помогут гостям представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления исконно русского и святого продукта – хлеба.

Приятным завершением программы будет чаепитие со свежей выпечкой.

~18:00 Отправление домой.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ

00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Москва», г. Тула – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

ГостиницаСтоимость на базе питания
«Москва», г. ТулаBB – завтракHB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
230002590028900

Доплата за одноместное размещение на заезды – 5900 рублей.

Скидка для взрослого на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).

Резервные отели «Подворье», «Азимут Тула», «История», «Bon Voyage», «Центр» или аналоги.

Варианты проживания

Гостиница «Москва»

1 ночь

Гостиница «Москва», расположенная по адресу ул. Путейская, 3 — одна из известных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.

Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания, в каждой категории есть ванные комнаты.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.

Гостиница «Центр»

1 ночь

Гостиница располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.

Гостиница «История»

1 ночь

Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.

Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.

В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельными креслами, системой климат-контроля, видео-монитором)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Тулы
  • Питание, не предусмотренное тарифом
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Экскурсионный пакет (музей оружия, музей международного пряника с мастер-классом, музей Гармони деда Филимона) - взрослый - 3000 руб., ребенок до 16 лет вкл. - 2500 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 5900 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • по умолчанию место посадки/высадки - г. Москва. При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки в Примечании в заказе;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

