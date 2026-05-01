1 день

Тула: кремль, музей «Международного пряника», мастер-класс по росписи пряника

02:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.

Отъезд в Тулу (~200 км, 3 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой Вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.

Прогуляетесь по кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России. В ходе экскурсии Вы увидите основные памятники Тулы.

Тульский кремль (самостоятельное посещение) – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. На территории кремля расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни кремля.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).

Свободное время.

Или за доплату экскурсионный пакет:

посещение музея «Международный пряник»;

мастер-класс «Роспись Тульского пряника»: беседа об истории тульского пряника, роспись имбирного пряника.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

