Описание тура
Три летних дня в Туле погрузят Вас в атмосферу старинного и в то же время современного города.
Вас ждут прогулки по кремлю и уютным улицам, вдохновляющие пейзажи Поленово, катание на катере по Оке и виды, от которых захватывает дух. На мастер-классе Вы проникнетесь традициями тульского чаепития и насладитесь ароматом свежего пряника.
А вишенка на торте — яркое знакомство с тульскими мастерами, оружейным искусством и задорной музыкой гармони.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классом
Прибытие в Тулу.
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Заселение после 14:00, вещи можно оставить в камере хранения.
11:30 Начало обзорной экскурсии у музея самоваров.
Музей самоваров.
Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле, ознакомитесь с выдающимися мастерами и коллекцией самоваров: от миниатюрного до огромного.
Пешеходная экскурсия по городу.
Посещение кремля.
Тула — старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. На прогулке по кварталам Старого города вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.
Вы прогуляетесь по кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы — ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Музей пряника с мастер-классом по приготовлению.
Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах, раскроют секрет изготовления.
Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по выпечке. Получившийся пряник красиво упакуют, чтобы можно было забрать с собой.
Поленово. Дом художника, речная прогулка на катере по Оке. Церковь в Бехово
Завтрак в гостинице
09:00 Отправление из Тулы.
Прибытие в Поленово.
Экскурсия в дом художника.
Более 100 лет на высоком холме над Окой стоит трехэтажный белый дом. Его архитектура своеобразна и оригинальна. Этот дом был построен в 1892 г. по проекту Василия Дмитриевича Поленова, знаменитого русского живописца. Музей можно с гордостью назвать памятником великому русскому живописцу.
В ходе экскурсии Вы не только насладитесь природой Тульской области, но и узнаете множество интересных фактов, например:
- что учеником Поленова числился не кто иной, как Левитан;
- картина Поленова «Христос и грешница» была продана Александру III за невероятную сумму, которой хватило на достройку усадьбы, постройку церкви в Бехово и создание школы для сельских детей.
Речная прогулка на катере по Оке (1 час).
Свободное время для прогулки по усадьбе, перекуса.
Поездка в Бехово.
Троицкая церковь в соседней деревне Бехово тоже была построена по проекту Поленова. Такие церкви за красоту принято называть «венчальными».
В оформлении внутренних интерьеров церкви принимали участие друзья и ученики Поленова, среди которых был даже великий русских живописец Илья Репин.
Если взобраться на холм возле села Бехово, то с него открывается величественный вид на Оку с Тарусой на горизонте.
Это место называют «Обрывом Любви». Считается, что влюбленные должны поцеловаться, стоя у края этого обрыва перед венчанием в церкви, и тогда они останутся вместе навеки.
Возвращение в Тулу.
Экскурсия по Туле: оружейный завод, музей оружия, музыкальная экскурсия в музей гармони
Завтрак в гостинице.
Обзорная пешеходная экскурсия «Тула мастеровая».
В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции.
Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье, увидите старинный оружейный завод, сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, увидите некрополь и памятник основателю рода.
Музей оружия «Шлем» — старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода средних веков до современности.
Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Музыкальная экскурсия в музей «Гармони деда Филимона» (включает рассказ экскурсовода в сопровождении гармониста).
Здесь Вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна: его можно носить на ногах, раздувать самовар, и даже исполнять мелодии. Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главные герои — Вы и гармонь.
Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику — непременно сюда! Гармонь — отрада, гостю рада!
Окончание программы после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Доп. место
Европейский 2*
Подворье 2*
|22 900
|21 900
Профит 3*
Черниковский 3*
Тульский Левша 2*
|24 500
|23 500
Центр 4*
Армения 4*
София 4*
|27 200
|26 200
|SK Royal 5*
|30 800
|-
Возможность одноместного размещения можно уточнить у менеджера.
Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Европейский»
Отель «Европейский» распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.
Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.
Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.
Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.
Гостиница «Подворье»
Гостиница «Подворье» расположена в центре Тулы. Гостям с личным транспортом предоставляется парковочное место. На всей территории гостиницы работает Wi-Fi.
Номера, интерьер которых выполнен в классическом стиле, оснащены спальными местами, собственной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, кондиционером и электрическим чайником. Так же в гостинице есть библиотека, торговые автоматы и сувенирный магазин.
По необходимости есть возможность приобрести завтрак за отдельную плату. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Ближайшие достопримечательности это Тульский Кремль, Площадь Ленина, Казанская набережная, Камерный Драматический театр, Спасская башня, музей Тульские самовары.
Отель «Профит»
Отель «Профит» находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.
Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.
В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.
Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.
Отель «Черниковский»
«Черниковский» — это уютный отель, расположенный в Туле, вблизи городского кремля.
Для проживания предоставляются различные категории номеров, в каждой из которой имеются спальные места со свежим постельным бельем, комплектом полотенец и телевизором. В номерах предусмотрены: чайная станция, электрический чайник и холодильник. Поблизости работают рестораны и кафе, где гости могут перекусить.
Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,4 км, до аэропорта «Калуга» — 89,7 км.
Апарт-отель «Тульский Левша»
Апарт-отель «Тульский Левша» представляет собой современный отель, который находится в Туле рядом со Свято-Ильинским храмом.
На площади в 20 квадратных метров вы обнаружите удобную и мягкую кровать, халаты, затемненные шторы, рейл с вешалками для одежды, кондиционер, стильные светильники, телевизор, а также индивидуальный санузел, где предусмотрены душ и принадлежности для личной гигиены.
Компактная кухня позволит готовить любимые домашние блюда, поскольку она оснащена варочной панелью, микроволновой печью, чайным набором и холодильником. Уютная обеденная зона также в наличии.
В шаговой доступности Тульский государственный музей оружия, аэроклуб, Исторический музей, Церковь Успения Пресвятой Богородицы и другие городские достопримечательности. До железнодорожного вокзала — 2 км, а до ближайшего аэропорта в Калуге — 89,3 км.
Гостиница «Центр»
Гостиница располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.
Гостиница «Армения»
Гостиница «Армения» удобно располагается в центре Тулы. Внутренняя отделка отеля выполнена в классическом стиле и имеет элементы роскоши. Вы можете посмотреть фотографии и убедиться в комфортных условиях. Своим гостям отель предлагает не только уютные номера и качественный сервис, но и бассейн, ресторан, парковку, сауну и конференц-залы.
Номера оснащены спальными местами, шкафом, прикроватной мебелью, сейфом, телевизором, проведен бесплатный Wi-Fi. Санузел оборудован раковиной, ванной; для гостей предоставляются набор полотенец, средств личной гигиены, постельного белья.
В услуги гостиницы входит доставка еды и напитков в номер. Также, на территории работает ресторан.
Поблизости расположены Кремлёвский сад, Тульский кремль, театр драмы имени М. Горького. Расстояние до аэропорта Домодедово — 137,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,7 км.
Гостиница «София»
Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.
В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.
Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.
Гостиница «SK Royal»
Гостиница «SK Royal» располагается в центральном районе города Тула. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Все номера гостиничного комплекса оформлены в современном стиле, в светлых и кремовых тонах. Каждый номер оснащен сейфом и собственной ванной комнатой с душевой кабиной.
В гостинице «SK Royal» имеется свой ресторан, где предлагается большой выбор напитков, легкие закуски, разнообразные салаты и горячие блюда. По утрам в ресторане накрывается шведский стол.
Для деловых встреч и переговоров в гостинице «SK Royal» имеется три конференц-зала, все они являются трансформерами, что позволяет перестраивать их под любое количество человек.
В 10 минутах ходьбы находится Кремль, множество церквей, музеев и других достопримечательностей. В двух шагах располагается центральная площадь. Рядом также находятся различные магазины, ресторан, бары и кафе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание в выбранном отеле 2 ночи
- Питание: 2 завтрака
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Тулы и обратно
- Питание, не включенное в программу тура: обеды, ужины
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность экскурсий может быть изменена.