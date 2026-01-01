Мои заказы

В краю художников и мастеров. Тур в Тульскую область

Экскурсионный тур «В краю художников и мастеров. Тур в Тульскую область» на 3 дня
В краю художников и мастеров. Тур в Тульскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В краю художников и мастеров. Тур в Тульскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В краю художников и мастеров. Тур в Тульскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Три летних дня в Туле погрузят Вас в атмосферу старинного и в то же время современного города.

Вас ждут прогулки по кремлю и уютным улицам, вдохновляющие пейзажи Поленово, катание на катере по Оке и виды, от которых захватывает дух. На мастер-классе Вы проникнетесь традициями тульского чаепития и насладитесь ароматом свежего пряника.

А вишенка на торте — яркое знакомство с тульскими мастерами, оружейным искусством и задорной музыкой гармони.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классом

Прибытие в Тулу.

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Заселение после 14:00, вещи можно оставить в камере хранения.

11:30 Начало обзорной экскурсии у музея самоваров.

Музей самоваров.

Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле, ознакомитесь с выдающимися мастерами и коллекцией самоваров: от миниатюрного до огромного.

Пешеходная экскурсия по городу.

Посещение кремля.

Тула — старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. На прогулке по кварталам Старого города вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы — ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Музей пряника с мастер-классом по приготовлению.

Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах, раскроют секрет изготовления.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по выпечке. Получившийся пряник красиво упакуют, чтобы можно было забрать с собой.

Пешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классомПешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классомПешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классомПешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Поленово. Дом художника, речная прогулка на катере по Оке. Церковь в Бехово

Завтрак в гостинице

09:00 Отправление из Тулы.

Прибытие в Поленово.

Экскурсия в дом художника.

Более 100 лет на высоком холме над Окой стоит трехэтажный белый дом. Его архитектура своеобразна и оригинальна. Этот дом был построен в 1892 г. по проекту Василия Дмитриевича Поленова, знаменитого русского живописца. Музей можно с гордостью назвать памятником великому русскому живописцу.

В ходе экскурсии Вы не только насладитесь природой Тульской области, но и узнаете множество интересных фактов, например:

  • что учеником Поленова числился не кто иной, как Левитан;
  • картина Поленова «Христос и грешница» была продана Александру III за невероятную сумму, которой хватило на достройку усадьбы, постройку церкви в Бехово и создание школы для сельских детей.

Речная прогулка на катере по Оке (1 час).

Свободное время для прогулки по усадьбе, перекуса.

Поездка в Бехово.

Троицкая церковь в соседней деревне Бехово тоже была построена по проекту Поленова. Такие церкви за красоту принято называть «венчальными».

В оформлении внутренних интерьеров церкви принимали участие друзья и ученики Поленова, среди которых был даже великий русских живописец Илья Репин.

Если взобраться на холм возле села Бехово, то с него открывается величественный вид на Оку с Тарусой на горизонте.

Это место называют «Обрывом Любви». Считается, что влюбленные должны поцеловаться, стоя у края этого обрыва перед венчанием в церкви, и тогда они останутся вместе навеки.

Возвращение в Тулу.

Поленово. Дом художника, речная прогулка на катере по Оке. Церковь в БеховоПоленово. Дом художника, речная прогулка на катере по Оке. Церковь в БеховоПоленово. Дом художника, речная прогулка на катере по Оке. Церковь в БеховоПоленово. Дом художника, речная прогулка на катере по Оке. Церковь в Бехово
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Туле: оружейный завод, музей оружия, музыкальная экскурсия в музей гармони

Завтрак в гостинице.

Обзорная пешеходная экскурсия «Тула мастеровая».

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции.

Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье, увидите старинный оружейный завод, сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, увидите некрополь и памятник основателю рода.

Музей оружия «Шлем» — старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода средних веков до современности.

Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Музыкальная экскурсия в музей «Гармони деда Филимона» (включает рассказ экскурсовода в сопровождении гармониста).

Здесь Вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна: его можно носить на ногах, раздувать самовар, и даже исполнять мелодии. Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главные герои — Вы и гармонь.

Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику — непременно сюда! Гармонь — отрада, гостю рада!

Окончание программы после 17:00.

Экскурсия по Туле: оружейный завод, музей оружия, музыкальная экскурсия в музей гармониЭкскурсия по Туле: оружейный завод, музей оружия, музыкальная экскурсия в музей гармониЭкскурсия по Туле: оружейный завод, музей оружия, музыкальная экскурсия в музей гармониЭкскурсия по Туле: оружейный завод, музей оружия, музыкальная экскурсия в музей гармони
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерДоп. место

Европейский 2*

Подворье 2*

22 90021 900

Профит 3*

Черниковский 3*

Тульский Левша 2*

24 50023 500

Центр 4*

Армения 4*

София 4*

27 20026 200
SK Royal 5*30 800-

Возможность одноместного размещения можно уточнить у менеджера.

Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Европейский»

2 ночи

Отель «Европейский» распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Подворье»

2 ночи

Гостиница «Подворье» расположена в центре Тулы. Гостям с личным транспортом предоставляется парковочное место. На всей территории гостиницы работает Wi-Fi.

Номера, интерьер которых выполнен в классическом стиле, оснащены спальными местами, собственной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, кондиционером и электрическим чайником. Так же в гостинице есть библиотека, торговые автоматы и сувенирный магазин.

По необходимости есть возможность приобрести завтрак за отдельную плату. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Ближайшие достопримечательности это Тульский Кремль, Площадь Ленина, Казанская набережная, Камерный Драматический театр, Спасская башня, музей Тульские самовары.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Профит»

2 ночи

Отель «Профит» находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.

Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.

В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.

Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.

Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Черниковский»

2 ночи

«Черниковский» — это уютный отель, расположенный в Туле, вблизи городского кремля.

Для проживания предоставляются различные категории номеров, в каждой из которой имеются спальные места со свежим постельным бельем, комплектом полотенец и телевизором. В номерах предусмотрены: чайная станция, электрический чайник и холодильник. Поблизости работают рестораны и кафе, где гости могут перекусить.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,4 км, до аэропорта «Калуга» — 89,7 км.

Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель «Тульский Левша»

2 ночи

Апарт-отель «Тульский Левша» представляет собой современный отель, который находится в Туле рядом со Свято-Ильинским храмом.

На площади в 20 квадратных метров вы обнаружите удобную и мягкую кровать, халаты, затемненные шторы, рейл с вешалками для одежды, кондиционер, стильные светильники, телевизор, а также индивидуальный санузел, где предусмотрены душ и принадлежности для личной гигиены.

Компактная кухня позволит готовить любимые домашние блюда, поскольку она оснащена варочной панелью, микроволновой печью, чайным набором и холодильником. Уютная обеденная зона также в наличии.

В шаговой доступности Тульский государственный музей оружия, аэроклуб, Исторический музей, Церковь Успения Пресвятой Богородицы и другие городские достопримечательности. До железнодорожного вокзала — 2 км, а до ближайшего аэропорта в Калуге — 89,3 км.

Апарт-отель «Тульский Левша»Апарт-отель «Тульский Левша»Апарт-отель «Тульский Левша»Апарт-отель «Тульский Левша»Апарт-отель «Тульский Левша»Апарт-отель «Тульский Левша»Апарт-отель «Тульский Левша»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Центр»

2 ночи

Гостиница располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.

Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Армения»

2 ночи

Гостиница «Армения» удобно располагается в центре Тулы. Внутренняя отделка отеля выполнена в классическом стиле и имеет элементы роскоши. Вы можете посмотреть фотографии и убедиться в комфортных условиях. Своим гостям отель предлагает не только уютные номера и качественный сервис, но и бассейн, ресторан, парковку, сауну и конференц-залы.

Номера оснащены спальными местами, шкафом, прикроватной мебелью, сейфом, телевизором, проведен бесплатный Wi-Fi. Санузел оборудован раковиной, ванной; для гостей предоставляются набор полотенец, средств личной гигиены, постельного белья.

В услуги гостиницы входит доставка еды и напитков в номер. Также, на территории работает ресторан.

Поблизости расположены Кремлёвский сад, Тульский кремль, театр драмы имени М. Горького. Расстояние до аэропорта Домодедово — 137,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,7 км.

Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «София»

2 ночи

Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.

В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.

Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «SK Royal»

2 ночи

Гостиница «SK Royal» располагается в центральном районе города Тула. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Все номера гостиничного комплекса оформлены в современном стиле, в светлых и кремовых тонах. Каждый номер оснащен сейфом и собственной ванной комнатой с душевой кабиной.

В гостинице «SK Royal» имеется свой ресторан, где предлагается большой выбор напитков, легкие закуски, разнообразные салаты и горячие блюда. По утрам в ресторане накрывается шведский стол.

Для деловых встреч и переговоров в гостинице «SK Royal» имеется три конференц-зала, все они являются трансформерами, что позволяет перестраивать их под любое количество человек.

В 10 минутах ходьбы находится Кремль, множество церквей, музеев и других достопримечательностей. В двух шагах располагается центральная площадь. Рядом также находятся различные магазины, ресторан, бары и кафе.

Гостиница «SK Royal»Гостиница «SK Royal»Гостиница «SK Royal»Гостиница «SK Royal»Гостиница «SK Royal»Гостиница «SK Royal»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание в выбранном отеле 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Тулы и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды, ужины
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность экскурсий может быть изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Тулы

Похожие туры на «В краю художников и мастеров. Тур в Тульскую область»

Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием
На автобусе
2 дня
8 отзывов
Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием
Изучить Ясную Поляну и кремль, расписать филимоновскую игрушку и испечь пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы в 11:10 или Музей самоваров в 11:3...
13 июн в 11:00
11 июл в 11:00
17 850 ₽ за человека
Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (музей «Тульские сам...
10 июл в 11:30
31 июл в 11:30
22 900 ₽ за человека
Тульские выходные
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Тульские выходные
Начало: Россия, Москва
12 июн в 10:00
27 июн в 10:00
17 490 ₽ за человека
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
На автобусе
2 дня
3 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Начало: Москва
4 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 16 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Туле
Все туры из Тулы
от 22 900 ₽ за человека