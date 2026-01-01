1 день

Пешеходная экскурсия по Туле с посещением кремля. Музей пряника с мастер-классом

Прибытие в Тулу.

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Заселение после 14:00, вещи можно оставить в камере хранения.

11:30 Начало обзорной экскурсии у музея самоваров.

Музей самоваров.

Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле, ознакомитесь с выдающимися мастерами и коллекцией самоваров: от миниатюрного до огромного.

Пешеходная экскурсия по городу.

Посещение кремля.

Тула — старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. На прогулке по кварталам Старого города вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы — ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Музей пряника с мастер-классом по приготовлению.

Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах, раскроют секрет изготовления.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по выпечке. Получившийся пряник красиво упакуют, чтобы можно было забрать с собой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160