Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Туле и Венский концерт в Тульской филармонии
07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.
08:00 Отправление в Тулу.
11:00 Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».
Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.
Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.
Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать:
- побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;
- познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;
- откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;
- поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна»;
- побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице;
- проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда».
14:00 Обед в кафе города.
Размещение в отеле Бон вояж 4*.
Подготовка к визиту в Тульскую филармонию на Венский концерт.
17:00 Венский концерт в Тульской филармонии.
Более 80 лет новогодний концерт Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венского общества друзей музыки открывает европейский музыкальный календарь и становится одним из крупнейших музыкальных событий года.
Тульский филармонический симфонический оркестр вот уже несколько сезонов радует зрителей своим собственным Венским новогодним концертом, создавая в Туле прекрасную традицию – праздновать наступление самого любимого и долгожданного праздника в году в благородной компании с классической музыкой.
В этом году в зале Тульской филармонии будут вновь звучать польки, марши и вальсы, а также мелодии западноевропейских и русских классиков, соответствующие по духу атмосфере этих волшебных зимних дней.
Великолепие и беззаботная радость музыки, роскошь новогоднего убранства зала, музыкальные шутки и сюрпризы создадут прекрасное праздничное настроение, которое останется с вами на весь год!
Возвращение в отель.
Ужин в отеле.
Сокровища дворянских усадеб, прогулка по Туле и мастер-класс на кондитерской фабрике
Завтрак в отеле (шведский стол).
10:00 Интерактивная экскурсия «Сокровища дворянских усадеб» в Тульском музее изобразительных искусств.
Коллекция Тульского музея изобразительных искусств — одно из крупнейших собраний Центральной России. В экспозиции представлены произведения русских и западноевропейских мастеров 16-20 веков: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Интерактивная экскурсия «Сокровища дворянских усадеб» познакомит зрителей с подлинными музейными шедеврами, поступившими в коллекцию из старинных тульских усадеб после 1919 года.
Это уникальная серия венецианского мастера Леандро Бассано «Двенадцать месяцев», масштабные исторические полотна вирутоза Луки Джордано, архитектурные пейзажи-фантазии французского живописца Гюбера Робера, а также произведения известных русских художников: В. Л. Боровиковского, В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, Б. М. Кустодиева, В. А. Серова, Д. С. Стеллецкого и многих других.
Художественная мебель, мейсенский фарфор, богемское стекло, изделия из бронзы, принадлежавшие знаменитым дворянским родам Волконских, Гагариных, Олсуфьевых, Хомяковых, Языковых, являются подлинным украшением экспозиции! Среди них есть настоящие раритеты! Например, единственный в своем роде охотничий шкаф 19 века из усадьбы Красные Буйцы.
В процессе экскурсии будет возможность узнать, как устроен столик для рукоделия, заглянуть в старинное зеркало и раскрыть тайну секретера! Также зрителей ждут старинные дворянские игры!
12:00 Экскурсия-прогулка по Тульскому кремлю, Казанской набережной и пешеходной улице Металлистов. Покупка гостинцев и сувениров.
13:45 Обед в кафе города.
15:00 Сладкий, медовый и всегда узнаваемый Тульский пряник — лучший подарок для взрослых и детей!
Этот день мы продолжим посещением кондитерской фабрики «Медовые традиции».
Приглашаем вас на интерактивный мастер-класс. Здесь Вы узнаете все о Тульском прянике — легенды и истории, секреты изготовления и многое другое!
А также сделаете своими руками настоящий Тульский сувенирный пряник именно тем способом, которым его делали более 300 лет назад и так, как его делают в настоящее время.
Мы устроим для Вас чаепитие с настоящими Тульскими пряниками и ароматным чаем.
16:30 Отъезд в Москву.
Возвращение к станции метро Аннино ориентировочно к 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Бон вояж» 4* г. Тулы (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
|18 100
|нет мест
|18 100
Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Отель «Бон вояж» 4
Отель «Бон Вояж 2 корпус» находится в городе Туле.
К заселению предлагаются комфортабельные номера, выполненные в современном стильном дизайне. В комнатах установлены две односпальные кровати, кресла, журнальный столик и ЖК — телевизор. Ванная располагает душевой кабинкой, туалетом, раковиной и феном.
В стоимость проживания входит континентальный завтрак. На территории отеля работает лаундж-бар. Для постояльцев предусмотрена доставка продуктов в номер.
Отдыхающие на личном автомобиле могут воспользоваться услугой парковки. В номерах имеется доступ к бесплатной сети Wi-Fi. До центра города 5 км. На общественном транспорте можно добраться до ЦПКиО.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (1 ночь)
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Билеты на Венский концерт в Тульской филармонии
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний
Что еще важно знать о туре?
- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объёма и качества.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
- Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.