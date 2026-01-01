1 день

Обзорная экскурсия по Туле и Венский концерт в Тульской филармонии

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Отправление в Тулу.

11:00 Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».

Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.

Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.

Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать:

побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;

познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;

откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;

поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна»;

побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице;

проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда».

14:00 Обед в кафе города.

Размещение в отеле Бон вояж 4*.

Подготовка к визиту в Тульскую филармонию на Венский концерт.

17:00 Венский концерт в Тульской филармонии.

Более 80 лет новогодний концерт Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венского общества друзей музыки открывает европейский музыкальный календарь и становится одним из крупнейших музыкальных событий года.

Тульский филармонический симфонический оркестр вот уже несколько сезонов радует зрителей своим собственным Венским новогодним концертом, создавая в Туле прекрасную традицию – праздновать наступление самого любимого и долгожданного праздника в году в благородной компании с классической музыкой.

В этом году в зале Тульской филармонии будут вновь звучать польки, марши и вальсы, а также мелодии западноевропейских и русских классиков, соответствующие по духу атмосфере этих волшебных зимних дней.

Великолепие и беззаботная радость музыки, роскошь новогоднего убранства зала, музыкальные шутки и сюрпризы создадут прекрасное праздничное настроение, которое останется с вами на весь год!

Возвращение в отель.

Ужин в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160