Ёлка для взрослых: в гостях у Бахуса. Новогодний тур в Тулу

Встретьте Новый год в стиле русского гостеприимства! Это тур для тех, кто ценит не суету, а атмосферу. Для тех, кто любит пробовать на вкус и историю, и культуру, и крепкие
напитки. Мы собрали всё самое тёплое, вкусное и душевное, чем славится Тула зимой, в один насыщенный уик-энд.

Вас ждёт погружение в праздничную элегантность дворянских приёмов, секреты легендарного винокурения и глубина гастрономических традиций Куликова поля.

Это путешествие для гурманов, ценителей истории и всех, кто хочет провести праздники с искренним теплом.

Ёлка для взрослых: в гостях у Бахуса. Новогодний тур в ТулуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Тульский винокуренный завод. Обзорная экскурсия

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Отправление в п. Пронь.

Экскурсия на Тульский винокуренный завод 1911 года «Как появился завод и что из этого вышло».

Поговорим о богатом историческом наследии завода — от основателя, француза по происхождению, Ивана Бернарда до современных технологий, позволяющих предприятию быть одним из лидеров индустрии в производстве крепких напитков и, в первую очередь водки.

На этой экскурсии мы познакомимся с производством виски, коньяка и рома — узнаем о новейшем цехе завода, погрузимся в тонкости производственных процессов.

А также раскроем секреты наших ингредиентов и покажем одни из самых больших в России цистерн для хранения готовой продукции. Немного поговорим о ликёрной продукции предприятия.

Что увидим:

  • общая схема производства;
  • посещение коньячно-вискарного цеха;
  • склад хранения ингредиентов;
  • посещение коньячной лаборатории;
  • посещение цехов с большими ёмкостями для хранения;
  • посещение цеха розлива.

Дегустация напитков, производимых на заводе.

Покупка сувениров.

Переезд в г. Тулу.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».

Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.

Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.

Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать.

В программе:

  • вы побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;
  • познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;
  • откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;
  • поймёте, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тёщу, что порвали 3 баяна»;
  • побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице.

Размещение в отеле Бон вояж 4*.

Ужин за доп. плату (рекомендуем заказывать ужин заранее, т. к. ресторан в отеле работает только утром на завтрак).

2 день

Концерт-экскурсия. Интерактивная программа с дегустацией. Мастер-класс

Завтрак в отеле шведский стол.

Выезд из отеля с вещами.

Здание Дворянского Собрания торжественно открылось в 1856 году. На открытии присутствовали все важные персоны города, парадный зал дома был наполнен гостями.

Праздничную атмосферу поддерживали целых два музыкальных оркестра. Красота интерьеров и внутреннего убранства исторического здания никого не оставляет равнодушным.

Концерт-экскурсия «Дом Дворянского собрания».

В 2013 году дом Дворянского собрания по распоряжению Правительства Тульской области перешёл в ведение Тульской областной филармонии.

В 2014 году были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы здания.

И сейчас, как и почти два столетия назад, здесь происходят самые значимые события культурной, общественной и политической жизни.

Артисты Тульской областной филармонии расскажут вам об истории памятника архитектуры 19 века доме Дворянского собрания, о знаменитых людях (государственные деятели, музыканты, актёры, а также писатели и поэты), имена которых связаны с Тулой, Тульским краем и домом Дворянского собрания.

Познакомят с удивительными по красоте интерьерами и, конечно, главным экспонатом будет музыка.

Обед в кафе города.

Интерактивная программа с дегустацией «Зимний праздничный стол Куликова поля» (сочиво, тукмачи, кулебяка, напиток узвар).

В процессе вкусной и интересной программы вам расскажут, что было на столе у средневекового жителя времён Куликовской битвы и более поздних эпох.

Это уникальная возможность узнать о продуктах, которые были в ходу в средние века, правилах приготовления блюд, традициях, связанных с трапезой в регионе Куликова поля.

Участников программы посвятят в таинства традиционных народных обычаев приготовления будничных и праздничных угощений и блюд русской кухни, получивших своё начало в Средние века.

И, конечно же, предложат попробовать блюда, приготовленные по древним рецептам.

Мастер-класс «Свечной заводик купца Лихошерстова».

В процессе интерактивного занятия вы познакомитесь с историей свечного производства и узнаете о роли свечи в обрядовой культуре Руси.

Проникнитесь уютными традициями купеческого дома начала ХХ века и услышите историю семьи купца А. Я. Лихошерстова.

Раскроете секреты свечного производства в Туле на улице Пятницкой.

Мы покажем вам самый экологичный способ изготовления свечей и поделимся авторскими идеями свечного декорирования.

Вместе с мастером, вы своими руками создадите свечу из вощины – оригинальный подарок для себя и своих близких, который станет воплощением домашнего уюта.

17:30 Отъезд в Москву.

Возвращение к ст. м. Аннино к 21:00 (время ориентировочное).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Бон вояж» 4* г. Тулы (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное (номер стандарт)Одноместное (номер стандарт)Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
19 90024 10019 900

Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Важно! Покупку авиабилетов следует совершать после подтверждения набора группы.

Варианты проживания

Отель «Бон вояж» 4

1 ночь

Отель «Bon Voyage» находится в трех километрах от центра города Тулы. Стойка регистрации работает круглосуточно, вы сможете в любое время заселиться в забронированный номер.

Интерьер номерного фонда выполнен в индивидуальном стиле.

В ресторане подаются завтраки. Блюда русской кухни можно заказать на обед и ужин.

Ближайшие достопримечательности это памятник Л. Н. Толстому, Молодежный театр-студия Риск, Художественный музей, Филармония.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Дегустации
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужин - 800 руб. /чел
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Аннино
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать о туре?
  1. Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объёма и качества.
  3. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  4. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  5. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
  6. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Можно ли отправиться в тур с ребенком?

Участие в туре возможно только для гостей, достигших 18-летнего возраста. Посещение Винокуренного завода лицами младше 18 лет строго запрещено правилами завода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

