Программа тура по дням
Тульский винокуренный завод. Обзорная экскурсия
07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.
08:00 Отправление в п. Пронь.
Экскурсия на Тульский винокуренный завод 1911 года «Как появился завод и что из этого вышло».
Поговорим о богатом историческом наследии завода — от основателя, француза по происхождению, Ивана Бернарда до современных технологий, позволяющих предприятию быть одним из лидеров индустрии в производстве крепких напитков и, в первую очередь водки.
На этой экскурсии мы познакомимся с производством виски, коньяка и рома — узнаем о новейшем цехе завода, погрузимся в тонкости производственных процессов.
А также раскроем секреты наших ингредиентов и покажем одни из самых больших в России цистерн для хранения готовой продукции. Немного поговорим о ликёрной продукции предприятия.
Что увидим:
- общая схема производства;
- посещение коньячно-вискарного цеха;
- склад хранения ингредиентов;
- посещение коньячной лаборатории;
- посещение цехов с большими ёмкостями для хранения;
- посещение цеха розлива.
Дегустация напитков, производимых на заводе.
Покупка сувениров.
Переезд в г. Тулу.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».
Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.
Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.
Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать.
В программе:
- вы побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;
- познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;
- откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;
- поймёте, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тёщу, что порвали 3 баяна»;
- побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице.
Размещение в отеле Бон вояж 4*.
Ужин за доп. плату (рекомендуем заказывать ужин заранее, т. к. ресторан в отеле работает только утром на завтрак).
Концерт-экскурсия. Интерактивная программа с дегустацией. Мастер-класс
Завтрак в отеле шведский стол.
Выезд из отеля с вещами.
Здание Дворянского Собрания торжественно открылось в 1856 году. На открытии присутствовали все важные персоны города, парадный зал дома был наполнен гостями.
Праздничную атмосферу поддерживали целых два музыкальных оркестра. Красота интерьеров и внутреннего убранства исторического здания никого не оставляет равнодушным.
Концерт-экскурсия «Дом Дворянского собрания».
В 2013 году дом Дворянского собрания по распоряжению Правительства Тульской области перешёл в ведение Тульской областной филармонии.
В 2014 году были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы здания.
И сейчас, как и почти два столетия назад, здесь происходят самые значимые события культурной, общественной и политической жизни.
Артисты Тульской областной филармонии расскажут вам об истории памятника архитектуры 19 века доме Дворянского собрания, о знаменитых людях (государственные деятели, музыканты, актёры, а также писатели и поэты), имена которых связаны с Тулой, Тульским краем и домом Дворянского собрания.
Познакомят с удивительными по красоте интерьерами и, конечно, главным экспонатом будет музыка.
Обед в кафе города.
Интерактивная программа с дегустацией «Зимний праздничный стол Куликова поля» (сочиво, тукмачи, кулебяка, напиток узвар).
В процессе вкусной и интересной программы вам расскажут, что было на столе у средневекового жителя времён Куликовской битвы и более поздних эпох.
Это уникальная возможность узнать о продуктах, которые были в ходу в средние века, правилах приготовления блюд, традициях, связанных с трапезой в регионе Куликова поля.
Участников программы посвятят в таинства традиционных народных обычаев приготовления будничных и праздничных угощений и блюд русской кухни, получивших своё начало в Средние века.
И, конечно же, предложат попробовать блюда, приготовленные по древним рецептам.
Мастер-класс «Свечной заводик купца Лихошерстова».
В процессе интерактивного занятия вы познакомитесь с историей свечного производства и узнаете о роли свечи в обрядовой культуре Руси.
Проникнитесь уютными традициями купеческого дома начала ХХ века и услышите историю семьи купца А. Я. Лихошерстова.
Раскроете секреты свечного производства в Туле на улице Пятницкой.
Мы покажем вам самый экологичный способ изготовления свечей и поделимся авторскими идеями свечного декорирования.
Вместе с мастером, вы своими руками создадите свечу из вощины – оригинальный подарок для себя и своих близких, который станет воплощением домашнего уюта.
17:30 Отъезд в Москву.
Возвращение к ст. м. Аннино к 21:00 (время ориентировочное).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Бон вояж» 4* г. Тулы (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
|19 900
|24 100
|19 900
Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Важно! Покупку авиабилетов следует совершать после подтверждения набора группы.
Варианты проживания
Отель «Бон вояж» 4
Отель «Bon Voyage» находится в трех километрах от центра города Тулы. Стойка регистрации работает круглосуточно, вы сможете в любое время заселиться в забронированный номер.
Интерьер номерного фонда выполнен в индивидуальном стиле.
В ресторане подаются завтраки. Блюда русской кухни можно заказать на обед и ужин.
Ближайшие достопримечательности это памятник Л. Н. Толстому, Молодежный театр-студия Риск, Художественный музей, Филармония.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (1 ночь)
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Дегустации
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужин - 800 руб. /чел
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать о туре?
- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объёма и качества.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
- Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Можно ли отправиться в тур с ребенком?
Участие в туре возможно только для гостей, достигших 18-летнего возраста. Посещение Винокуренного завода лицами младше 18 лет строго запрещено правилами завода.