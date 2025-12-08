1 день

Тульский винокуренный завод. Обзорная экскурсия

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Отправление в п. Пронь.

Экскурсия на Тульский винокуренный завод 1911 года «Как появился завод и что из этого вышло».

Поговорим о богатом историческом наследии завода — от основателя, француза по происхождению, Ивана Бернарда до современных технологий, позволяющих предприятию быть одним из лидеров индустрии в производстве крепких напитков и, в первую очередь водки.

На этой экскурсии мы познакомимся с производством виски, коньяка и рома — узнаем о новейшем цехе завода, погрузимся в тонкости производственных процессов.

А также раскроем секреты наших ингредиентов и покажем одни из самых больших в России цистерн для хранения готовой продукции. Немного поговорим о ликёрной продукции предприятия.

Что увидим:

общая схема производства;

посещение коньячно-вискарного цеха;

склад хранения ингредиентов;

посещение коньячной лаборатории;

посещение цехов с большими ёмкостями для хранения;

посещение цеха розлива.

Дегустация напитков, производимых на заводе.

Покупка сувениров.

Переезд в г. Тулу.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».

Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.

Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.

Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать.

В программе:

вы побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;

познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;

откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;

поймёте, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тёщу, что порвали 3 баяна»;

побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице.

Размещение в отеле Бон вояж 4*.

Ужин за доп. плату (рекомендуем заказывать ужин заранее, т. к. ресторан в отеле работает только утром на завтрак).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160