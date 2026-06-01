Описание тура
Откройте для себя гастрономическое богатство Тулы. Здесь вы получите возможность насладиться знаменитыми пряниками, попробовать изысканную черную икру при посещении осетровой фермы в Алексине, а также принять участие в чаепитии со свежей выпечкой в Серпухове.
Прогуляйтесь по Тульскому кремлю и уютной набережной, погрузитесь в атмосферу театрализованной экскурсии, побродите по атмосферным локациям Серпухова и полюбуйтесь живописными видами монастырей.
Программа тура по дням
Прибытие в Тулу. Обзорная экскурсия. Тульский кремль. Прогулка по кремлевскому саду
02:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы
07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.
Отъезд в Тулу (~200 км, 3 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой Вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.
Прогуляетесь по кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России. В ходе экскурсии Вы увидите основные памятники Тулы: С. И. Мосину, Левше, Петру I, памятник прянику, Н. Демидову; прогуляетесь по набережной Упы (Казанской набережной) и мн. др.
Тульский кремль (самостоятельное посещение) – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. На территории кремля расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.
Прогулка по кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни кремля.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Свободное время.
Или за доплату экскурсионный пакет:
- посещение музея «Международный пряник»;
- мастер-класс «Роспись Тульского пряника»: беседа об истории тульского пряника, роспись имбирного пряника.
Размещение в гостинице «Москва», г. Тула – 2 ночи (резервные отели «Подворье» / «Азимут Тула» / «История» / «Bon Voyage» / «Центр» или аналог по решению туроператора).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Театрализованная экскурсия «Тула самоварная». Тульский обед и экскурсии за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля.
10:00 Театрализованная экскурсия «Тула самоварная». Вы почувствуете атмосферу Тулы конца XIX в. Сначала Вас встречает мальчик-сбитенщик, который рассказывает о торговой и мастеровой Туле и ведет веселый торг сбитнем.
Можно присоединиться к нему и попробовать себя в роли продавца-разносчика. Далее Вы встретите Маланью Сидоровну – жену самоварщика. Она рассказывает о самоварных фабриках и работе своего мужа, а рядом стоящие кумушки-сплетницы рассуждают о семье самоварщиков Баташевых. В их диалоге подается интересная, неформальная информация об этой замечательной семье.
Свободное время.
Или за доплату экскурсионный пакет:
- посещение музея Оружия – одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема. Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.
Тульский обед в ресторане города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
В семье Льва Николаевича Толстого очень любили пирожки с разными фруктовыми начинками, а сам Лев Николаевич очень уважал яичницу с грибами, омлеты. Иван Сергеевич Тургенев угощал своих гостей знаменитыми куриными котлетами. А в семье Василия Дмитриевича Поленова очень уважали картошечку с лесными грибами.
Мы предлагаем Вам обед по семейным рецептам самых знаменитых туляков: салат художника (по рец. семьи В. Д. Поленова), похлебка с белыми грибами (по рец. семьи Демидовых), куриное филе в сливочно-сырном соусе с гарниром по-тургеневски, пирог Анке с мороженым (по рец. С.А. Толстой), чай с травами русского полесья (выбор блюд осуществляет Туроператор, описание носит информационный характер).
Свободное время.
Или за доплату экскурсионный пакет:
- посещение музея «Гармони деда Филимона»: в музее Вы узнаете о происхождении и развитии этого самобытного инструмента, о том, как совершенствовался промысел от миниатюрных гармоник-черепашек XIX в., которые пользовались популярностью среди эстрадных гармонистов и цирковых музыкантов, до огромных концертных баянов и аккордеонов.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Алексин - Серпухов
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Алексин (~65 км, 1,5 часа)
Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди.
Вы посетите действующее рыбоводческое хозяйство в сопровождении сотрудника «осетровой фермы», познакомитесь с особенностями разведения драгоценной рыбы в режиме реального времени, увидите огромные бассейны с осетрами и стерлядью, узнаете, чем кормят и как разводят этих самых древних (и самых вкусных) гигантов рыбного царства.
Вы узнаете, как получают черную икру и как ее готовят к дальнейшему хранению и транспортировке.
Самое вкусное приключение на «осетровой ферме» — дегустация свежей, вкуснейшей черной икры двух видов — осетровой и стерляжьей, а также дегустация копченой осетрины «самой первой свежести».
Здесь, в хозяйстве, Вы сможете приобрести 50- и 100-граммовые баночки вкуснейшей черной икры, а также «свежевыловленных» осетров и стерлядей.
Переезд в Серпухов (~85 км, 1,5 часа).
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Обзорная экскурсия по городу: ансамбль посадских церквей, торговые площади и купеческие особняки. Посещение Высоцкого или Владычного монастыря, смотровая площадка.
Посещение музея хлеба с программой «От зерна до каравая».
Приглашаем Вас на познавательную экскурсию, где Вы узнаете интересные факты о хлебе, как выращивали зерно в старину и историю хлебопечения!
Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты хлебов помогут гостям представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления исконно русского и святого продукта – хлеба.
Приятным завершением программы будет чаепитие со свежей выпечкой.
~18:00 Отправление домой.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ
00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице. Размещение в гостинице «Москва», г. Тула – 2 ночи (резервные отели «Подворье» / «Азимут Тула» / «История» / «Bon Voyage» / «Центр» или аналог по решению туроператора).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):
1. для заездов в 2026 году:
- завтрак – 23000 руб.;
- завтрак, обед – 25900 руб.;
- завтрак, обед, ужин – 28900 руб.
2. для заездов в 2027 году:
- завтрак – 25000 руб.;
- завтрак, обед – 27900 руб.;
- завтрак, обед, ужин – 30900 руб.
Доплата за одноместное размещение на заезды – 5900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Москва»
Гостиница «Москва», расположенная по адресу ул. Путейская, 3 — одна из известных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.
Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания, в каждой категории есть ванные комнаты.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.
Гостиница «Подворье»
Гостиница «Подворье» расположена в центре Тулы. Гостям с личным транспортом предоставляется парковочное место. На всей территории гостиницы работает Wi-Fi.
Номера, интерьер которых выполнен в классическом стиле, оснащены спальными местами, собственной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, кондиционером и электрическим чайником. Так же в гостинице есть библиотека, торговые автоматы и сувенирный магазин.
По необходимости есть возможность приобрести завтрак за отдельную плату. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Ближайшие достопримечательности это Тульский Кремль, Площадь Ленина, Казанская набережная, Камерный Драматический театр, Спасская башня, музей Тульские самовары.
АЗИМУТ Парк Отель Тула
«АЗИМУТ Парк Отель Тула» («AZIMUT Парк Отель Тула») расположился среди леса в нескольких километрах от знаменитой Ясной Поляны. Территория объекта включает в себя охраняемую парковку.
В отеле подготовлены 89 номеров, интерьер которых отражает окружающую историю и её атмосферу. Гости смогут отдохнуть с комфортом среди современной мягкой и корпусной мебели. В число удобств входит собственная ванная комната, укомплектованная феном и набором полотенец, Wi-Fi, ЖК-телевизор, сейф.
Ресторан отеля предлагает разнообразное меню. Так же на центральной площади размещён лобби-бар. Есть несколько многофункциональных залов для проведения конференций, бизнес-встреч, форумов и банкетов. В качестве развлечений любителем активного или семейного отдыха предлагается посетить верёвочный парк, специально организованные мастер-классы, тренировки, музыкальные вечера и праздничные программы.
Маленькие гости обязательно оценят оборудованную игровую зону.
Из местных достопримечательностей в округе располагается Музей-усадьба «Ясная Поляна», Дом Толстого и Яснополянский пруд. Расстояние до аэропорта Домодедово составляет 151,2 км, до ж/д вокзала - 14,5 км.
Гостиница «История»
Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.
Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.
Отель «Бон Вояж» 4
Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.
К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.
Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.
В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.
Гостиница «Центр»
Гостиница располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Дополнительные услуги: выбор места в автобусе - от 1200 руб. /чел. экскурсионный пакет (Тула, взрослый) - от 3000 руб. /чел. экскурсионный пакет (Тула, ребёнок до 16 лет включительно) - от 2500 руб. /чел
- Выбор места в автобусе - от 1200 руб. /чел
- Экскурсионный пакет (Тула, взрослый) - от 3000 руб. /чел
- Экскурсионный пакет (Тула, ребёнок до 16 лет включительно) - от 2500 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.