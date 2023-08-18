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Gidy Gorode Ваш гид в Тутаеве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Живописный Тутаев называют городом на семи холмах, семи оврагах и семи ключах. Наша экскурсия будет проходить по Борисоглебской стороне, которая славится своими красивыми пейзажами и множеством старых храмов. Мы пройдемся по улочкам Тутаева и полюбуемся красотой городского сквера СССР, который считается настоящим музеем под открытым небом. Далее вы сможете посетить выставку «Борисоглебская сторона», которая рассказывает о появлении в городе чайной в кустодиевском стиле, особенностях породы романовских овец, которые были выведены в Тутаеве, и других вехах развития города. Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны считается величественный Воскресенский собор, воздвигнутый во второй половине XVII столетия. Здание было построено на месте древней деревянной церквушки Бориса и Глеба, которая и дала название слободе. Внутри храма хранится множество древних икон, но основной святыней является поясной образ Спаса Борисоглебского высотой почти в три метра. По одной из легенд, он был принесен по Волге и прибит к берегу в районе бывшего Борисоглебска. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сквер СССР

Выставка «Борисоглебская сторона»

Воскресенский собор

Образ Спаса Борисоглебского Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты оплачиваются дополнительно. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.