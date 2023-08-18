Описание экскурсииЖивописный Тутаев называют городом на семи холмах, семи оврагах и семи ключах. Наша экскурсия будет проходить по Борисоглебской стороне, которая славится своими красивыми пейзажами и множеством старых храмов. Мы пройдемся по улочкам Тутаева и полюбуемся красотой городского сквера СССР, который считается настоящим музеем под открытым небом. Далее вы сможете посетить выставку «Борисоглебская сторона», которая рассказывает о появлении в городе чайной в кустодиевском стиле, особенностях породы романовских овец, которые были выведены в Тутаеве, и других вехах развития города. Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны считается величественный Воскресенский собор, воздвигнутый во второй половине XVII столетия. Здание было построено на месте древней деревянной церквушки Бориса и Глеба, которая и дала название слободе. Внутри храма хранится множество древних икон, но основной святыней является поясной образ Спаса Борисоглебского высотой почти в три метра. По одной из легенд, он был принесен по Волге и прибит к берегу в районе бывшего Борисоглебска. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер СССР
- Выставка «Борисоглебская сторона»
- Воскресенский собор
- Образ Спаса Борисоглебского
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!
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