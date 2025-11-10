На мастер-классе по изготовлению куклы-козы с элементами традиционного тверского костюма участники смогут познакомиться с историей и культурой Твери.
Юлия Бодрова, известный историк и автор сувениров, проведет занятие, где каждый сможет создать уникальный сувенир. Козел, как символ города, давно известен в геральдике, а жители Твери гордятся своим прозвищем. Музей козла, единственный в мире, добавляет особую атмосферу этому мероприятию
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный сувенир своими руками
- 📜 Исторические факты о Твери
- 🧵 Элементы традиционного костюма
- 👩🏫 Профессиональный историк в роли наставника
- 🏛️ Посещение Музея козла
Что можно увидеть
- Музей козла
Описание мастер-классаКозел (коза) является неофициальным символом нашего города. Его изображение встречалось в тверской геральдике, а жителей много веков называют тверскими козлами. В Твери создан единственный в мире Музей козла.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Дегустация тверского мёда с тверскими баранками.
Место начала и завершения?
Ул. Желябова, д. 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
