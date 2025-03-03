Ф Федоров По Твери Михаила Круга Очень информативная и интересная экскурсия.

А Андрей По Твери Михаила Круга Отличная экскурсия для тех кто любит и помнит творчество Михаила Круга.

М Мария По Твери Михаила Круга Ольга Владимировна- потрясающий человек! И экскурсия великолепная! 4 часа на одном дыхании. Видно, что очень любит свой город и конечно же своего брата! Всем обязательно к посещению, но бронируйте заранее - желающих попасть к ней оооооочень много.

А Анна Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.

А Анна Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!