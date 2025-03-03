Индивидуальная
до 1 чел.
По Твери Михаила Круга
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Расписание: В любой день недели.
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
9900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс «Тверская коза»
Начало: Ул. Желябова, д. 32
Завтра в 14:00
3 мая в 10:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедоров3 марта 2025Очень информативная и интересная экскурсия.
- ААндрей6 января 2025Отличная экскурсия для тех кто любит и помнит творчество Михаила Круга.
- ММария4 января 2025Ольга Владимировна- потрясающий человек! И экскурсия великолепная! 4 часа на одном дыхании. Видно, что очень любит свой город и конечно же своего брата! Всем обязательно к посещению, но бронируйте заранее - желающих попасть к ней оооооочень много.
- ААнна9 мая 2024Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
- ААнна11 июля 2023Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
- ООльга19 июня 2023Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Музей козла»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
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