Морозовский городок — одно из самых удивительных мест России, где рабочие жили среди неоготических дворцов.
Вы прогуляетесь по улочкам XIX века, увидите театр, школу, больницу и обсерваторию, построенные для фабричных. Узнаете о меценатах Морозовых, о жизни и быте ткачей, которые вечерами наблюдали за звёздами. Атмосфера старой Твери и дух промышленного романтизма делают эту прогулку по-настоящему особенной.
Описание экскурсииПриглашаю вас на прогулку по Морозовскому городку — уникальному памятнику промышленной архитектуры XIX века. Этот рабочий квартал был построен купцами Морозовыми и стал первым в России образцом социального градостроительства. Здесь для фабричных рабочих возводили здания в стиле неоготики и модерна: театр, школу, больницу и даже обсерваторию. Вы узнаете, почему в провинциальной Твери появился самый красивый рабочий городок в империи и чем вдохновлялись архитекторы, создавая «русский Париж». Мы поговорим о династии Морозовых — предпринимателях, меценатах и людях, которые опередили своё время. Я покажу, какие ткани производили на фабрике, расскажу о быте рабочих конца XIX века, их зарплатах и повседневной жизни. А ещё мы обсудим удивительный факт: почему простые ткачи увлекались астрономией и как у них появилась собственная обсерватория. Эта экскурсия — возможность увидеть, как выглядела эпоха, где промышленность, культура и человек существовали в гармонии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание текстильной фабрики 19 века
- Дома для специалистов
- Народный театр для рабочих
- Казармы, пожарное депо, родильный дом и ясли
- Прекрасный вид с моста
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Калинина
Завершение: Ул. Двор Пролетарки, 70
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 окт 2025
Интереснейшая экскурсия с погружением в историю и атмосферу времени. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и экскурсовода Наталью. Большое спасибо.
О
Оксана
27 окт 2025
Замечательная необычная экскурсия. Вместо дворцов - рабочие общежития и дома инженеров, на фоне захватывающего исторического рассказа. Дома поражают масштабом, а связанная с ними история невероятно современна. Спасибо Наталии!
Е
Евгения
26 окт 2025
Н
Надежда
22 сен 2025
Очень интересная история текстильной мануфактуры Морозова. Просто потрясающе, как в 19 веке был построен целый город для обеспечения нужжд фабрики, как были продуманы все детали быта, как эстетично были воплощены все здания на этой территории.
С большим удовольствием слушали нашего гида Наталью!
Необычное и потрясающее место с большой историей и печалью утраты такого наследия.
А
Анна
18 авг 2025
Замечательная экскурсия, очень понравилась! Замечательная экскурсовод Наталья, дала много интересной информации, и расширенно отвечала на вопросы, экскурсия была даже в формате беседы, и это было очень комфортно и интересно! 🙏🏻большое спасибо!
Е
Евгений
5 авг 2025
Ю
Юлия
25 июл 2025
