Морозовский городок — одно из самых удивительных мест России, где рабочие жили среди неоготических дворцов.



Вы прогуляетесь по улочкам XIX века, увидите театр, школу, больницу и обсерваторию, построенные для фабричных. Узнаете о меценатах Морозовых, о жизни и быте ткачей, которые вечерами наблюдали за звёздами. Атмосфера старой Твери и дух промышленного романтизма делают эту прогулку по-настоящему особенной. 5 7 отзывов

Наталия Ваш гид в Твери Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Приглашаю вас на прогулку по Морозовскому городку — уникальному памятнику промышленной архитектуры XIX века. Этот рабочий квартал был построен купцами Морозовыми и стал первым в России образцом социального градостроительства. Здесь для фабричных рабочих возводили здания в стиле неоготики и модерна: театр, школу, больницу и даже обсерваторию. Вы узнаете, почему в провинциальной Твери появился самый красивый рабочий городок в империи и чем вдохновлялись архитекторы, создавая «русский Париж». Мы поговорим о династии Морозовых — предпринимателях, меценатах и людях, которые опередили своё время. Я покажу, какие ткани производили на фабрике, расскажу о быте рабочих конца XIX века, их зарплатах и повседневной жизни. А ещё мы обсудим удивительный факт: почему простые ткачи увлекались астрономией и как у них появилась собственная обсерватория. Эта экскурсия — возможность увидеть, как выглядела эпоха, где промышленность, культура и человек существовали в гармонии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Здание текстильной фабрики 19 века

Дома для специалистов

Народный театр для рабочих

Казармы, пожарное депо, родильный дом и ясли

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Проспект Калинина Завершение: Ул. Двор Пролетарки, 70 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1.5 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.