1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку в Твери
Погрузитесь в начало 20 века и проживите день фабриканта в Морозовском городке с гидом-проводником и актерским озвучиванием
Начало: На улице Двор Пролетарки
15 июня в 13:30
23 июня в 13:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
- ААлексей3 июня 2024Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!
- ААнна10 мая 2024Спасибо большое Лизе за проведённую прогулку. Очень понравился формат экскурсии. Нам повезло - удалось попасть внутрь Парижа, что было дополнительным бонусом. Однозначно рекомендуем!
- ИИрина24 апреля 2024Время пролетело как одна минута. Очень интересно, познавательно. Доступно. Сплошной позитив. Огромное спасибо.
- ООлеся19 марта 2024Интересный формат экскурсии, как будто ты становишься участником спектакля, истории из жизни героев. Нас было 6 человек, все остались довольны, единственно я ждала, что мы зайдем в какой-нибудь дом и хоть одним глазком посмотрим.
- ННаталья24 сентября 2023Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
- ЕЕлена19 сентября 2023Добрый день, были на вашей экскурсии 9.09.2023. Очень понравилось. И организация и подача материала, все прекрасно. Советуем как лучшую экскурсию в Твери. Спасибо.
- ООльга5 июля 2023Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!
- ЛЛариса23 мая 2023Любовь прекрасный экскурсовод. Обладает фундаментальные знаниями, прекрасно разбирается в материале, умело и интересно рассказывает. Мы рады, что наше знакомство с Тверью и Тверским краем началось с её экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Морозовский городок»
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