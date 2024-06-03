А Анна Морозовский городок - самый первый микрорайон России читать дальше очень впечатлил живой искромётный рассказ о истории этого уникального комплекса, владение обширной информацией и фактами, творческая атмосфера взаимодействия рассказчика и слушателей, воодушевление и энтузиазм настоящего знатока истории Тверского края. Даже после двухчасового хождения по городку нам не хотелось расставаться с нашим экскурсоводом. Искренняя признательность и пожелание успехов в добрых трудах! Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас

А Алексей Морозовский городок - самый первый микрорайон России Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!

А Анна «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Спасибо большое Лизе за проведённую прогулку. Очень понравился формат экскурсии. Нам повезло - удалось попасть внутрь Парижа, что было дополнительным бонусом. Однозначно рекомендуем!

И Ирина Морозовский городок - самый первый микрорайон России Время пролетело как одна минута. Очень интересно, познавательно. Доступно. Сплошной позитив. Огромное спасибо.

О Олеся «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Интересный формат экскурсии, как будто ты становишься участником спектакля, истории из жизни героев. Нас было 6 человек, все остались довольны, единственно я ждала, что мы зайдем в какой-нибудь дом и хоть одним глазком посмотрим.

Н Наталья По Твери пешком и на автомобиле Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.

Е Елена «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Добрый день, были на вашей экскурсии 9.09.2023. Очень понравилось. И организация и подача материала, все прекрасно. Советуем как лучшую экскурсию в Твери. Спасибо.

О Ольга По Твери пешком и на автомобиле Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!