Морозовский городок – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Морозовский городок» в Твери, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку в Твери
Погрузитесь в начало 20 века и проживите день фабриканта в Морозовском городке с гидом-проводником и актерским озвучиванием
Начало: На улице Двор Пролетарки
15 июня в 13:30
23 июня в 13:30
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
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    очень впечатлил живой искромётный рассказ о истории этого уникального комплекса, владение обширной информацией и фактами, творческая атмосфера взаимодействия рассказчика и слушателей, воодушевление и энтузиазм настоящего знатока истории Тверского края. Даже после двухчасового хождения по городку нам не хотелось расставаться с нашим экскурсоводом. Искренняя признательность и пожелание успехов в добрых трудах!

  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Спасибо большое Лизе за проведённую прогулку. Очень понравился формат экскурсии. Нам повезло - удалось попасть внутрь Парижа, что было дополнительным бонусом. Однозначно рекомендуем!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Время пролетело как одна минута. Очень интересно, познавательно. Доступно. Сплошной позитив. Огромное спасибо.
  • О
    Олеся
    19 марта 2024
    «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Интересный формат экскурсии, как будто ты становишься участником спектакля, истории из жизни героев. Нас было 6 человек, все остались довольны, единственно я ждала, что мы зайдем в какой-нибудь дом и хоть одним глазком посмотрим.
    Интересный формат экскурсии, как будто ты становишься участником спектакля, истории из жизни героев. Нас было 6Интересный формат экскурсии, как будто ты становишься участником спектакля, истории из жизни героев. Нас было 6Интересный формат экскурсии, как будто ты становишься участником спектакля, истории из жизни героев. Нас было 6
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Добрый день, были на вашей экскурсии 9.09.2023. Очень понравилось. И организация и подача материала, все прекрасно. Советуем как лучшую экскурсию в Твери. Спасибо.
  • О
    Ольга
    5 июля 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!
  • Л
    Лариса
    23 мая 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Любовь прекрасный экскурсовод. Обладает фундаментальные знаниями, прекрасно разбирается в материале, умело и интересно рассказывает. Мы рады, что наше знакомство с Тверью и Тверским краем началось с её экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Морозовский городок»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морозовский городок - самый первый микрорайон России
  2. По Твери пешком и на автомобиле
  3. «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Морозовский городок" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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