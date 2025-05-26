Мои заказы

Загадки морозовской мануфактуры в Твери

Морозовский городок в Твери раскрывает секреты прошлого: от фабрики до театра, от обсерватории до рабочих казарм. Уникальная история и архитектура ждут вас
Морозовский городок в Твери - это уникальное место, где переплетаются история и архитектура. Здесь можно увидеть не только фабрику, но и театр, обсерваторию и объекты социальной инфраструктуры. Узнайте о развитии текстильного производства, особенностях застройки и судьбе расселённых казарм.

Это путешествие во времени позволяет прикоснуться к удивительной истории семьи Морозовых и понять философию их подхода к делу
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏭 Уникальная архитектура
  • 🎭 История театра
  • 🔭 Астрономическая обсерватория
  • 🏥 Социальная инфраструктура
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейная история Морозовых
Загадки морозовской мануфактуры в Твери© Александр
Загадки морозовской мануфактуры в Твери© Александр
Загадки морозовской мануфактуры в Твери© Александр
Ближайшие даты:
15
ноя23
ноя29
ноя
Время начала: 10:00, 11:15, 14:00

Что можно увидеть

  • Казарма «Париж»
  • Здание театра
  • Корпус бумагопрядильной фабрики
  • Больница
  • Роддом
  • Амбулатория
  • Школа
  • Магазин
  • Астрономическая обсерватория

Описание экскурсии

Чтобы увидеть не только парадную сторону Твери, но и место, где на рубеже 19–20 веков жили и трудились тысячи простых рабочих, мы отправимся в бывший фабричный городок.

Вы увидите:

  • Казарму «Париж» — мы рассмотрим яркий образец «кирпичного стиля» эпохи модерн
  • Здание театра при мануфактуре
  • Корпус бывшей бумагопрядильной фабрики
  • Объекты социальной инфраструктуры для рабочих: больницу, роддом, амбулаторию, школу и магазин
  • Астрономическую обсерваторию над зданием казармы для рабочих

Вы узнаете:

  • о предпосылках появления текстильного производства в Твери
  • удивительную историю семьи Морозовых
  • об особенностях местной застройки
  • какая судьба ждёт расселённые казармы

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки Пролетарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 230 туристов
Я живу в Твери много лет и люблю этот город как свою малую Родину. У меня есть историческое образование и опыт работы в сфере туризма, а также команда увлечённых своим делом гидов. Своими знаниями и любовью к этому прекрасному городу нам хочется делиться с другими!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Косенко
26 мая 2025
Интересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 веков
Интересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 вековИнтересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 веков
Нана
Нана
20 апр 2025
Спасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он очень приятный в общении экскурсовод. Еще раз спасибо за знакомство с историей и архитектурой морозовского городка. Очень понравилось, что Игорь не перескакивал с темы на тему, а структурировано рассказывал историю показал самые красивые исторические места. Рекомендую его!
Спасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он очень

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии из Твери

Морозовский городок. Сказки, которых не было
Пешая
1.5 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3330 ₽ за всё до 6 чел.
Тверь вчера и сегодня
Пешая
2.5 часа
556 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери