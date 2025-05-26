Морозовский городок в Твери - это уникальное место, где переплетаются история и архитектура. Здесь можно увидеть не только фабрику, но и театр, обсерваторию и объекты социальной инфраструктуры. Узнайте о развитии текстильного производства, особенностях застройки и судьбе расселённых казарм.
Это путешествие во времени позволяет прикоснуться к удивительной истории семьи Морозовых и понять философию их подхода к делу
Что можно увидеть
- Казарма «Париж»
- Здание театра
- Корпус бумагопрядильной фабрики
- Больница
- Роддом
- Амбулатория
- Школа
- Магазин
- Астрономическая обсерватория
Описание экскурсии
Чтобы увидеть не только парадную сторону Твери, но и место, где на рубеже 19–20 веков жили и трудились тысячи простых рабочих, мы отправимся в бывший фабричный городок.
Вы увидите:
- Казарму «Париж» — мы рассмотрим яркий образец «кирпичного стиля» эпохи модерн
- Здание театра при мануфактуре
- Корпус бывшей бумагопрядильной фабрики
- Объекты социальной инфраструктуры для рабочих: больницу, роддом, амбулаторию, школу и магазин
- Астрономическую обсерваторию над зданием казармы для рабочих
Вы узнаете:
- о предпосылках появления текстильного производства в Твери
- удивительную историю семьи Морозовых
- об особенностях местной застройки
- какая судьба ждёт расселённые казармы
Александр — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 230 туристов
Я живу в Твери много лет и люблю этот город как свою малую Родину. У меня есть историческое образование и опыт работы в сфере туризма, а также команда увлечённых своим делом гидов. Своими знаниями и любовью к этому прекрасному городу нам хочется делиться с другими!Задать вопрос
К
Косенко
26 мая 2025
Интересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 веков
Нана
20 апр 2025
Спасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он очень приятный в общении экскурсовод. Еще раз спасибо за знакомство с историей и архитектурой морозовского городка. Очень понравилось, что Игорь не перескакивал с темы на тему, а структурировано рассказывал историю показал самые красивые исторические места. Рекомендую его!
