Морозовский городок в Твери - это уникальное место, где переплетаются история и архитектура. Здесь можно увидеть не только фабрику, но и театр, обсерваторию и объекты социальной инфраструктуры. Узнайте о развитии текстильного производства, особенностях застройки и судьбе расселённых казарм. Это путешествие во времени позволяет прикоснуться к удивительной истории семьи Морозовых и понять философию их подхода к делу

Описание экскурсии

Чтобы увидеть не только парадную сторону Твери, но и место, где на рубеже 19–20 веков жили и трудились тысячи простых рабочих, мы отправимся в бывший фабричный городок.

Вы увидите:

Казарму «Париж» — мы рассмотрим яркий образец «кирпичного стиля» эпохи модерн

Здание театра при мануфактуре

Корпус бывшей бумагопрядильной фабрики

Объекты социальной инфраструктуры для рабочих: больницу, роддом, амбулаторию, школу и магазин

Астрономическую обсерваторию над зданием казармы для рабочих

Вы узнаете:

о предпосылках появления текстильного производства в Твери

удивительную историю семьи Морозовых

об особенностях местной застройки

какая судьба ждёт расселённые казармы

Организационные детали

