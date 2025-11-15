Миниатюрные копии тракторов и трамваев, самолёты и корабли, модели педальных машинок и советские велосипеды ждут вас на этой экскурсии.
Взрослые и дети смогут насладиться интерактивными развлечениями, а также узнать интересные факты о транспорте и истории.
Понажимайте кнопки на печатной машинке, запустите поезд на игровом макете и погрузитесь в атмосферу советской эпохи. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Уникальные модели транспорта
- 🧒 Интерактивные развлечения для детей
- 📚 Интересные исторические факты
- 🖐 Возможность потрогать экспонаты
- 🎨 Наблюдение за созданием макетов
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Миниатюрные модели транспорта
- Военная экспозиция
- Советские велосипеды
- Педальные машинки
Описание экскурсии
- Вы рассмотрите экспозицию транспорта: небольшие модельки машин, тракторов, автобусов, сделанные тверскими умельцами
- А ещё — модели авиатранспорта, подводные лодки и корабли ручной работы, созданные специально для нашего музея
- Оцените военную экспозицию — здесь представлены танки, фрагменты диорам и большая диорама «Битва за Ржев»
- Затем погрузитесь в советскую эпоху. Увидите детские велосипеды, педальные машинки, игрушки и предметы быта
- Какие-то предметы можно даже потрогать! Например, понажимать кнопки на печатной машинке, освоить игру «За рулём» и многое другое
- Мы работаем над железнодорожным макетом Твери в миниатюре — и вы понаблюдаете за разными стадиями его создания
- А детям будет интересен игровой макет, где можно запустить поезд, включить огни локомотива или погудеть
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|400 ₽
|Дети до 13 лет включительно
|200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тверская область Калининский район поселок Эммаусс д. 2Д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Твери
Позвольте себе попасть в детство, туда, куда всегда хочется вернуться — сколько бы вам не было лет. Наш музей — для поклонников ретро! Вы увидите авто- и мототехнику, игрушки, масштабные модели из СССР. Коллекция нашего музея собиралась много лет и теперь мы рады показать её вам!Задать вопрос
