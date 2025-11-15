Диана — ваша команда гидов в Твери

Позвольте себе попасть в детство, туда, куда всегда хочется вернуться — сколько бы вам не было лет. Наш музей — для поклонников ретро! Вы увидите авто- и мототехнику, игрушки, масштабные модели из СССР. Коллекция нашего музея собиралась много лет и теперь мы рады показать её вам!