Русские благоверные князья, средневековая борьба за звание столицы, городские байки и легенды — всё это ждет вас на экскурсии! Я познакомлю вас с историей зарождения Твери и происхождением ее имени. Расскажу о разрушительном пожаре 1763 года, об основании Свято-Успенского монастыря и о регулярном плане застройки Екатерины II.

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Описание

Что вас ожидает

Колоритная Тверь

На главной площади вы встретитесь с небесным покровителем города — великим князем Михаилом Тверским. На парадной Волжской набережной раскроете «шифр» ее окон и полюбуетесь «единой фасадой» двухэтажных домов. Кроме того, пройдете по бывшей Восьмиугольной площади, сменившей 6 имен, и оцените восстановленный Спасо-Преображенский собор. Заглянете в курдонёр Императорского дворца и познакомитесь с этапами его строительства.

Занимательные рассказы

Вы услышите, почему Старый мост на 50 лет моложе Нового. Обидно ли называться «тверским козлом», кто первым в городе предложил ввести «налог на роскошь» и почему в ХIХ веке местные жители редко опаздывали на поезд. А еще узнаете о холерном карантине Николая I и первой в истории дистанционной исповеди. Также увидите, где в Твери жил и работал автор музыки российского и советского гимнов.

Организационные детали