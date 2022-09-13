Открывая Тверь

Обзорная экскурсия по историческому центру старинного города

5
5 отзывов
Русские благоверные князья, средневековая борьба за звание столицы, городские байки и легенды — всё это ждет вас на экскурсии! Я познакомлю вас с историей зарождения Твери и происхождением ее имени.

Расскажу о разрушительном пожаре 1763 года, об основании Свято-Успенского монастыря и о регулярном плане застройки Екатерины II.
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
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Описание

Что вас ожидает

Колоритная Тверь

На главной площади вы встретитесь с небесным покровителем города — великим князем Михаилом Тверским. На парадной Волжской набережной раскроете «шифр» ее окон и полюбуетесь «единой фасадой» двухэтажных домов. Кроме того, пройдете по бывшей Восьмиугольной площади, сменившей 6 имен, и оцените восстановленный Спасо-Преображенский собор. Заглянете в курдонёр Императорского дворца и познакомитесь с этапами его строительства.

Занимательные рассказы

Вы услышите, почему Старый мост на 50 лет моложе Нового. Обидно ли называться «тверским козлом», кто первым в городе предложил ввести «налог на роскошь» и почему в ХIХ веке местные жители редко опаздывали на поезд. А еще узнаете о холерном карантине Николая I и первой в истории дистанционной исповеди. Также увидите, где в Твери жил и работал автор музыки российского и советского гимнов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • Можно провести экскурсию пешком, на вашем или арендованном транспорте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Е
13 сен 2022
Прекрасная, увлекательная и познавательная прогулка! Ольга профессионал своего дела: с первых же минут окунула в историческую атмосферу города и на протяжении 2,5 часов мы с огромным интересом погружались в события различных эпох, каждая из которых оставила свой след в архитектуре и организации одного из красивейших городов России. Нам открывались интереснейшие особенности жизни прошлого и современного времени: светской и духовной; быт и уклад горожан, вклад в развитие города градоначальников, архитекторов, меценатов, деятелей искусства. Хорошо построенный маршрут экскурсии позволил насладиться живописными видами набережных и ощутить ритм улиц, бульваров и проспектов. В приятной компании время прошло незаметно. Ольга щедро поделилась своими излюбленными местами, с помощью ее рекомендаций город стал для нас своим. С огромной благодарностью и пожеланиями дальнейших увлекательных рассказов при новых встречах!!!
О
20 авг 2022
Экскурсию нам, команде из 3 взрослых и 8-летнего ребенка, провела Александра, сестра Ольги. Время пролетело незаметно! Александра с первых минут захватила наше внимание, отлично построила маршрут, отвечала на все наши многочисленные вопросы)))! Прекрасная речь, темп повествования, тембр голоса, очень интересные факты о Твери, которые мы второй день пересказываем нашим друзьям! Александра, спасибо! От всей души рекомендуем! Решили следующим летом приехать к вам вновь.
И
17 авг 2022
Ольга - лучший гид Твери, мы сами в этом убедились! Спасибо за прекрасно проведённое время!
Анна
15 авг 2022
Я часто бывала в Твери в командировках более 10 лет назад, но кроме гостиниц и учреждений практически ничего не видела, а семьей мы в Твери впервые. Экскурсия понравилась. Мы действительно открыли для себя Тверь. 2,5 часа прошли быстро и интересно, Экскурсовод Ольга любит свой город, свою семью и свою работу. И это чувствуется. Слушать ее легко и интересно. Сложно было только 10-летнему сыну, хотя его Ольга тоже старалась вовлечь в процесс. В общем для более взрослых очень рекомендую. Впечатление от экскурсии и от Твери очень хорошие, надеюсь еще вернемся.
И
11 авг 2022
Ольга, очень интересный, приятный и профессиональный гид. Увлекает с начала и до конца маршрута. Без Ольги мы бы не смогли столько увидеть и узнать о Твери. У нас остались только приятные впечатления. СПАСИБО большое за экскурсию. От души рекомендую!

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