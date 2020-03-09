7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тверь сквозь столетия Мы начнем прогулку с площади Михаила Ярославича Тверского, где вы увидите одноименный памятник небесному покровителю города. Следом я покажу кинотеатр «Звезда», императорский дворец Екатерины II и дом Ворошиловских стрелков — яркий пример советской архитектуры Твери. Помогу отыскать старинные особняки на центральной Советской улице и раскрою непростую городскую историю на площади Ленина.
Тверь изнутри Гуляя по набережной Степана Разина, вы насладитесь видами на противоположный берег Волги со Свято-Екатерининским монастырем и речным вокзалом. Найдете тверского «Оскара», памятник рыбаку, советские кассы и полюбуетесь двумя мостами центрального района города. А еще заглянете в Городской сад, одно из любимых мест жителей Твери, и услышите о скульптуре Михаила Круга, памятнике Афанасию Никитину и обелиске Победы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная или на вашем автомобиле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на улице Советская, 23.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ярослав, я с детства увлекаюсь историей, закончил магистратуру исторического факультета в Тверском государственном университете. Более пяти лет работал учителем в школе, сейчас являюсь действующим поисковиком и изучаю военную археологию. Мое главное призвание в жизни — рассказывать людям о былом и помогать узнавать новое. Предпочитаю делать это не через даты и фамилии, а через погружение в события прошедших эпох.
Были 7 марта 2020года в твери с друзьями. Заказали экскурсию у Ярослава. Потрясающий экскурсовод, очень хорошо знает историю и не только Твери, очень интересно рассказыаает, слушали даже дети, отвечает на все вопросы. И не смотря на плохую погоду, шел дождь, хотелось слушать и слушать. Порекомендовал в какой ресторан сходить и куда еще съездить. По его совету занхали в Торжок на следующий день и не пожалели. Ярослав очень внимательный к своим слушателям, все время старался нас оградить от холода и ветра и даже завел попить кофе. Просто потрясающий экскурсовод. Рекомендую всем кто попадет в тверь. Спасибо огромное за незабываемую экскурсию
Игорь
8 марта 2020
Да ! Обязательно на эту экскурсию с Ярославом . Получите и весело , и живо , и интересно кучу знаний эмоций и впечатлений !!!
Всячески рекомендую без каких бы то ни было оговорок !
Максим
2 марта 2020
Много путешествуем, общаемся с разными гидами. Ярослав - один из лучших, встреченных нами на нашем пути. Юмор, драйв, глубокие знания, внимание к группе - все, что только можно ждать от гида. Записывайтесь, не пожалеете! Ярослав, удачи, и - возможно, до новой встречи!
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Иннусик
25 февраля 2020
Огромное спасибо за чудесный рассказ о Твери! Были в этом городе не в первый раз, несмотря на это, открыли для себя этот уголок истории по-новому! Когда экскурсовод рассказывает о городе увлечённо, интересно и захватывающе, то слушатели будто оказываются в другой эпохе, в другом веке. Нам удалось совершить такое замечательное путешествие в историю!!! Спасибо за встречу с Вами!
Константин
25 февраля 2020
Очень понравился гид Ярослав!
Профессионал своего дела. Отлично знает историю и современность Твери. Представил много интересного дополнительного материала. Несколько экскурсионных часов пролетели, как несколько минут.
Сергей
25 февраля 2020
Отличная экскурсия. Интересно, содержательно, не скучно, с юмором ! Всем советую.
Наталья
4 января 2020
Большое спасибо, Ярослав. Нам было очень интересно. Несмотря на холод, к которому не все в нашей компании подготовились, экскурсия прошла отлично. Мы узнали много интересного о родном городе. Потом долго обсуждали все дома. Даже наши вечно недовольные прдростки оценили знания, юмор и смекалку. В общем все довольны. Будем еще сотрудничать. Всем рекомендуем.
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