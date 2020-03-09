7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тверь сквозь столетия

Мы начнем прогулку с площади Михаила Ярославича Тверского, где вы увидите одноименный памятник небесному покровителю города. Следом я покажу кинотеатр «Звезда», императорский дворец Екатерины II и дом Ворошиловских стрелков — яркий пример советской архитектуры Твери. Помогу отыскать старинные особняки на центральной Советской улице и раскрою непростую городскую историю на площади Ленина.

Тверь изнутри

Гуляя по набережной Степана Разина, вы насладитесь видами на противоположный берег Волги со Свято-Екатерининским монастырем и речным вокзалом. Найдете тверского «Оскара», памятник рыбаку, советские кассы и полюбуетесь двумя мостами центрального района города. А еще заглянете в Городской сад, одно из любимых мест жителей Твери, и услышите о скульптуре Михаила Круга, памятнике Афанасию Никитину и обелиске Победы.