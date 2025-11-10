7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по Твери вы увидите Советскую площадь, императорский дворец и Дом ворошиловских стрелков. Гид расскажет о значимых событиях, связанных с этими местами. Прогулка по набережной Степана Разина подарит виды на Волгу и Свято-Екатерининский монастырь. В Городском саду вы услышите истории о Михаиле Круге и Афанасии Никитине. Эта экскурсия - отличный способ погрузиться в атмосферу города и понять его историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода благоприятствует длительным прогулкам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить передвижение.

Сейчас август — это идеальное время.