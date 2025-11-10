7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя уникальные места Твери: от площади Михаила Ярославича до живописной набережной. Узнайте, как город жил в разные эпохи
На экскурсии по Твери вы увидите Советскую площадь, императорский дворец и Дом ворошиловских стрелков. Гид расскажет о значимых событиях, связанных с этими местами. Прогулка по набережной Степана Разина подарит виды на Волгу и Свято-Екатерининский монастырь. В Городском саду вы услышите истории о Михаиле Круге и Афанасии Никитине. Эта экскурсия - отличный способ погрузиться в атмосферу города и понять его историю
Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода благоприятствует длительным прогулкам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Советская площадь
Императорский дворец
Дом ворошиловских стрелков
Набережная Степана Разина
Городской сад
Описание экскурсии
Тверь сквозь столетия
Мы начнем прогулку с площади Михаила Ярославича Тверского, где вы увидите одноименный памятник небесному покровителю города. Следом я покажу кинотеатр «Звезда», императорский дворец Екатерины II и Дом ворошиловских стрелков — яркий пример советской архитектуры Твери. Помогу отыскать старинные особняки на центральной Советской улице и раскрою непростую городскую историю на площади Ленина.
Тверь изнутри
Гуляя по набережной Степана Разина, вы насладитесь видами на противоположный берег Волги со Свято-Екатерининским монастырем и речным вокзалом. Найдете тверского «Оскара», памятник рыбаку, советские кассы и полюбуетесь двумя мостами центрального района города. А еще заглянете в Городской сад, одно из любимых мест жителей Твери, и услышите о скульптуре Михаила Круга, памятнике Афанасию Никитину и обелиске Победы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная или на вашем автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Вольного Новгорода, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1224 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Ярослав, я возглавляю группу гидов-экскурсоводов, которых объединяет любовь к родному краю. Наша команда — профессионалы своего дела (у всех гидов историческое, философское или языковедческое читать дальшеуменьшить
образование). Будем рады провести для вас авторские экскурсии по Твери и Тверской области.
Во время экскурсий вы погрузитесь в удивительную атмосферу древней Твери, услышите исторические факты и легенды, которые перенесут вас в события прошедших эпох. Наши гиды познакомят вас и с новейшими страницами истории нашей области. Порекомендуют лучшие рестораны и кафе нашего города, ответят на любые вопросы. Администратор проекта всегда готова прийти на помощь и проконсультировать по инфраструктуре города, отелям и музейно-выставочным комплексам. Приезжайте! Это будет ЯрКО!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Отличный, эрудированный, интеллектуальный гид. Много фактов преподносятся интересно и связано. Переходы от эпохи к эпохе логичные и увлекательные. Прогулка неутомительная. Дочка 12 лет сначала не хотела на экскурсию, но по завершению осталась очень довольна
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Р
Роман
Ярослав - прекрасный рассказчик, который откроет вам Тверь ненавязчиво, но с большой любовью к городу, с юмором, технично подмешивая в повествование архитектурные знания и массу интересных исторических событий. Экскурсия проходит на одном дыхании, Тверь становится понятней, ближе. Рекомендуем от чистого сердца.
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Р
Руслан
Отлично провели время, большое спасибо. Ярослав прекрасно подает материал, было интересно. Вся группа осталась довольна. Всем рекомендую!
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О
Ольга
Всем рекомендую экскурсию «Удивительная Тверь» с экскурсоводом Ярославом. Ярослав - очень хороший рассказчик, по-настоящему увлеченный своим делом и своим городом. Профессиональный историк, умеющий простым языком донести свои знания до обычного читать дальшеуменьшить
человека. Экскурсия насыщенная, интересная, но не утомительная, несмотря на длительность. Узнала интересные факты об истории Твери, полюбовалась и удивилась её необычной архитектуре, обсудили перспективы её развития, как туристического города. Ярослав, ещё раз - спасибо огромное.
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Инна
Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод! Остались очень довольны экскурсией, где узнали много полезного. Кроме исторических фактов, присутствовали легенды и веселые истории. Обязательно порекомендуем друзьям, а сами вернёмся в этот чудесный город.
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Евгения
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Ярослав! Нас было 11 человек - экскурсия понравилась всем! Очень содержательная, интересная, нескучная и познавательная! Ярослав любит город, его историю, и передает эту любовь нам, слушателям! Спасибо!