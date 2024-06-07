Экскурсии для студентов в Твери

Найдено 25 экскурсий в категории «Для студентов» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
151 отзыв
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670 за человека
Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
118 отзывов
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
213 отзывов
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000 за всё до 6 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
Тверь: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950 за всё до 50 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700 за всё до 6 чел.
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку в Твери
Погрузитесь в начало 20 века и проживите день фабриканта в Морозовском городке с гидом-проводником и актерским озвучиванием
Начало: На улице Двор Пролетарки
15 июня в 13:30
23 июня в 13:30
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Второй раз в Твери и второй раз с Мариной по городу. Очень доброжелательная, интересно рассказывает. Я в этот раз была
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    с пожилой мамой и тетей. Переживала за маршрут (выдержат ли мои пожилые женщины), но Марина так профессионально построила маршрут, что мои легко и с интересом прошли всю экскурсию. Марина очень много знает и интересно рассказывает. Всем советую

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Замечательная экскурсия! Решили интересно провести время с молодым человеком и посмотреть на наш родной город в ретроспективе Детальная реконструкция стен и зданий
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    Тверского кремля, периода 15-17 веков, в VR очках ощущается как в реальности! Очень интересная подача информации экскурсоводом, который хорошо знает историю и ответы на все интересующие, в процессе интерактива, вопросы! В общем нам все очень понравилось) Рекомендую к посещению как взрослым, так и детям) Большое спасибо организаторам)

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Были в Твери с 3 июня по 5 июня 2024года. Заказывали: квест- экскурсию « Гуляем по Твери» 4 июня 2024г.,
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    в 10.00 - гид Екатерина Родионова. Большое спасибо за великолепную экскурсию-квест по Твери. Всё было познавательно и хорошо организавано. Получили массу положительных эмоций. Будем рекомендовать друзьям. Были с мужем и внучкой 11 лет.

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
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    не первый раз. Подача материала органичная, темп экскурсии прогулочный, поскольку были в городе не впервые, Екатерина спросила наши пожелания по маршруту и предложила свой вариант. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем желающим прогуляться по городу в компании милой, обаятельной, внимательной к гостям девушки, отлично знающей свой город и готовой поделиться знаниями с вами.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
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    возрасту, было до +30’, и я сомневалась, не зря ли мы решили ходить по жаре 2,5 часа? Но Виктория настолько интересно рассказывала, что мы не заметили, как пролетело время. Захотелось непременно побывать ещё в некоторых местах Твери и обновить знания по истории нашего государства. Виктория - прекрасный гид! От души благодарим ее за замечательную экскурсию по красивому городу Тверь!

  • Р
    Рустам
    5 июня 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Отличная экскурсия, рассказывающая о богатой истории Твери. Очень понравилась идея показывать достопримечательности с помощью очков виртуальной реальности в том виде,
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    в котором в реальном мире уже не увидеть. У гида хороший поставленный голос и отличные знания истории. Держал интерес на протяжении всей экскурсии! Однозначно советую каждому сходить на данное мероприятие, кому не безразлична история Руси, а в частности Твери!

  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
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    13 лет. Сами живём в Твери, но некоторые моменты истории города узнали впервые. Дети активно вспоминали пройденный в школе материал, хотя с предметом не очень дружны. Хочется, чтобы подобные экскурсии разработали и по другим уголкам нашего города.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
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    очень впечатлил живой искромётный рассказ о истории этого уникального комплекса, владение обширной информацией и фактами, творческая атмосфера взаимодействия рассказчика и слушателей, воодушевление и энтузиазм настоящего знатока истории Тверского края. Даже после двухчасового хождения по городку нам не хотелось расставаться с нашим экскурсоводом. Искренняя признательность и пожелание успехов в добрых трудах!

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Для студентов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
  2. Тверь вчера и сегодня
  3. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  4. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  5. Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Для студентов" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 535 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 2358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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