Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Мои заказы

Тверь - европейский город 18 века

Прогулка по Твери 18 века раскроет тайны её европейской застройки и культурного наследия. Узнайте, как город стал воротами между Москвой и Петербургом
Тверь в 18 веке стала уникальным городом, построенным по лучевой системе.

На экскурсии можно узнать о реконструкции после пожара 1763 года и увидеть исторические площади, такие как Почтовая и Восьмиугольная.

Архитектурные шедевры, включая Спасо-Преображенский собор и Императорский путевой дворец, откроют свои секреты.

Прогулка подарит незабываемые впечатления от культурных центров и памятников, связанных с именами известных архитекторов и исторических личностей
5
72 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура 18 века
  • 📜 Исторические факты и события
  • 🗺️ Прогулка по лучевым улицам
  • 🎭 Культурные центры и театры
  • 🏰 Императорский путевой дворец

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода комфортная для прогулок, а исторические площади и архитектурные памятники особенно впечатляют. Май и сентябрь также подойдут для посещения, так как туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но прохладная погода может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Тверь - европейский город 18 века
Тверь - европейский город 18 века
Тверь - европейский город 18 века

Что можно увидеть

  • Почтовая площадь
  • Восьмиугольная площадь
  • Театральная площадь
  • Соборная площадь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Императорский путевой дворец

Описание экскурсии

История тверской застройки

Вы услышите о пожаре 1763 года, уничтожившем Тверской кремль и всю центральную часть города, и о реконструкции Твери под руководством архитектора Никитина. Узнаете о временах, когда вся Россия «рубилась», а Тверь строилась в камне, повторяя европейскую лучевую систему улиц и застройку «сплошной фасадой». Я расскажу, что значило для города быть не просто западным, но и воротами из русской Москвы в европейский Санкт-Петербург.

Почтовая площадь

С нынешней площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского началась застройка и отсюда брало начало лучевое расположение улиц. Я расскажу о бывшем здании почты, где останавливались путешественники, следующие из одной столицы в другую. Покажу подарок городу — памятник небесному покровителю Твери. А на бывшей Миллионной улице (сейчас Советской) поговорим о центральном луче, рассекшим город в 18 веке до конца.

Восьмиугольная площадь

У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная, ныне это пл. Ленина. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.

Театральная площадь

Здесь вы встретите культурные центры Твери: Драматический театр и филармонию. Увидите один из двух памятников Пушкину, установленных в городе. А на окраине площади я познакомлю вас со зданием Дворянского собрания архитектора Львова.

Соборная площадь

В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области. И, конечно, узнаете о жемчужине площади — Императорском путевом дворце, над ансамблем которого работали выдающиеся архитекторы Казаков и Росси. Во дворце находится картинная галерея, которую вы потом сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали

  • Для комфортной прогулки по набережным Волги и городскому саду рекомендую позаботиться об удобной обуви
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 745 туристов
Здравствуйте! Я уроженка Твери, закончила Тверской государственный университет, исторический факультет. Работаю экскурсоводом 20 лет. Буду рада познакомить вас с историческим, архитектурным и культурным наследием нашего города, рассказав о самых ярких деталях из жизни прекрасной Твери.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
3
3
2
1
Ю
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре, и не только исторические факты, но и легенды, байки, анекдоты.
Огромное спасибо за беседу; получила большое удовольствие
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре,
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре,
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре,
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре,
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре,
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре,
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Светлана - прекрасный рассказчик, подает информацию просто и живо, удерживает внимание вопросами.
Погода была морозной. Почувствовав, что мы начали замерзать, Светлана предложила ненадолго зайти в кондитерскую, чтобы согреться. Экскурсия получилась информативной
читать дальшеуменьшить

и запоминающейся. Думаю, что наш маршрут и рассказ даже вышел за рамки программы, т. к. Светлана согласилась показать нам дорогу до ресторана, где у нас был забронирован столик, попутно рассказывала нам о достопримечательностях. Захотелость приехать в Тверь еще раз!

Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь, мы чудесно прогулялись, узнали много нового и в нас зародилось желание побывать ещё ни раз в Твери. Тонкий юмор, Светланы, много знаний, любовь к своему городу, всё это неотъемлемые ингредиенты замечательного знакомства с городом! Рекомендую!!!
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь,
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь,
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь,
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь,
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь,
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень понравился город. Встретил нас хорошей погодой. Мы прогулялись по красивейшим местам Твери вместе с гидом Светланой. Спасибо ей большое, интересно, понятно, с юмором. Мы были в городе одним днем
читать дальшеуменьшить

и поняли, что надо еще вернуться. Не все посмотрели. И конечно в таких местах хочется задержаться и остановить время. Обедали мы в кафе "Манилов". Вкусно, домашняя уютная обстановка. У мамы было день рождения, праздник удался. Спасибо всем.

Очень понравился город. Встретил нас хорошей погодой. Мы прогулялись по красивейшим местам Твери вместе с гидом
Очень понравился город. Встретил нас хорошей погодой. Мы прогулялись по красивейшим местам Твери вместе с гидом
Очень понравился город. Встретил нас хорошей погодой. Мы прогулялись по красивейшим местам Твери вместе с гидом
Очень понравился город. Встретил нас хорошей погодой. Мы прогулялись по красивейшим местам Твери вместе с гидом
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели в нем ничего особенного. Светлана нам открыла необычные страницы истории этого города, рассказ и прогулка были захватывающими, мы были в восторге. Теперь хочется вернуться в Тверь вновь. Светлана, спасибо за отличный день
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень интересная-исторические факты описаны легко и с юмором. Рассказ об архитектурных объектах сопровождаются историей их создателей и владеллцев. 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно, понравилось и взрослым и подростку 10 лет. Спасибо Светлане за профессионализм, грамотную речь и умение рассказать об истории города увлекательно!
Экскурсия очень интересная-исторические факты описаны легко и с юмором. Рассказ об архитектурных объектах сопровождаются историей их
Экскурсия очень интересная-исторические факты описаны легко и с юмором. Рассказ об архитектурных объектах сопровождаются историей их
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии на «Тверь - европейский город 18 века»

Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
2 часа
283 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Завтра в 12:00
17 авг в 10:30
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Пешая
2 часа
188 отзывов
Групповая
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу в 12:00 и 16:30, в воскресенье в 12:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
750 ₽ за человека
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
Начало: На площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярос...
14 авг в 09:00
15 авг в 17:30
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Тверь многоликая
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Тверь многоликая
Составить портрет города и раскрыть его многогранный характер
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 4950 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери
от 6500 ₽ за экскурсию