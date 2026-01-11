Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода комфортная для прогулок, а исторические площади и архитектурные памятники особенно впечатляют. Май и сентябрь также подойдут для посещения, так как туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но прохладная погода может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Почтовая площадь
Восьмиугольная площадь
Театральная площадь
Соборная площадь
Спасо-Преображенский собор
Императорский путевой дворец
Описание экскурсии
История тверской застройки
Вы услышите о пожаре 1763 года, уничтожившем Тверской кремль и всю центральную часть города, и о реконструкции Твери под руководством архитектора Никитина. Узнаете о временах, когда вся Россия «рубилась», а Тверь строилась в камне, повторяя европейскую лучевую систему улиц и застройку «сплошной фасадой». Я расскажу, что значило для города быть не просто западным, но и воротами из русской Москвы в европейский Санкт-Петербург.
Почтовая площадь
С нынешней площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского началась застройка и отсюда брало начало лучевое расположение улиц. Я расскажу о бывшем здании почты, где останавливались путешественники, следующие из одной столицы в другую. Покажу подарок городу — памятник небесному покровителю Твери. А на бывшей Миллионной улице (сейчас Советской) поговорим о центральном луче, рассекшим город в 18 веке до конца.
Восьмиугольная площадь
У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная, ныне это пл. Ленина. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.
Театральная площадь
Здесь вы встретите культурные центры Твери: Драматический театр и филармонию. Увидите один из двух памятников Пушкину, установленных в городе. А на окраине площади я познакомлю вас со зданием Дворянского собрания архитектора Львова.
Соборная площадь
В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области. И, конечно, узнаете о жемчужине площади — Императорском путевом дворце, над ансамблем которого работали выдающиеся архитекторы Казаков и Росси. Во дворце находится картинная галерея, которую вы потом сможете посетить самостоятельно.
Организационные детали
Для комфортной прогулки по набережным Волги и городскому саду рекомендую позаботиться об удобной обуви
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 745 туристов
Здравствуйте! Я уроженка Твери, закончила Тверской государственный университет, исторический факультет. Работаю экскурсоводом 20 лет. Буду рада познакомить вас с историческим, архитектурным и культурным наследием нашего города, рассказав о самых ярких деталях из жизни прекрасной Твери.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
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3
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия со Светланой - интересный рассказ о городе - комбинация обширнейших знаний о культуре, и не только исторические факты, но и легенды, байки, анекдоты. Огромное спасибо за беседу; получила большое удовольствие
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Анна
Светлана - прекрасный рассказчик, подает информацию просто и живо, удерживает внимание вопросами. Погода была морозной. Почувствовав, что мы начали замерзать, Светлана предложила ненадолго зайти в кондитерскую, чтобы согреться. Экскурсия получилась информативной читать дальшеуменьшить
и запоминающейся. Думаю, что наш маршрут и рассказ даже вышел за рамки программы, т. к. Светлана согласилась показать нам дорогу до ресторана, где у нас был забронирован столик, попутно рассказывала нам о достопримечательностях. Захотелость приехать в Тверь еще раз!
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Полина
Мы были в Твери проездом, и Светлана, влюбила нас в этот замечательный город. Несмотря на дождь, мы чудесно прогулялись, узнали много нового и в нас зародилось желание побывать ещё ни раз в Твери. Тонкий юмор, Светланы, много знаний, любовь к своему городу, всё это неотъемлемые ингредиенты замечательного знакомства с городом! Рекомендую!!!
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С
Светлана
Очень понравился город. Встретил нас хорошей погодой. Мы прогулялись по красивейшим местам Твери вместе с гидом Светланой. Спасибо ей большое, интересно, понятно, с юмором. Мы были в городе одним днем читать дальшеуменьшить
и поняли, что надо еще вернуться. Не все посмотрели. И конечно в таких местах хочется задержаться и остановить время. Обедали мы в кафе "Манилов". Вкусно, домашняя уютная обстановка. У мамы было день рождения, праздник удался. Спасибо всем.
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Е
Елена
Были со Светланой по обзорной экскурсии в Твери. Раньше были в этом городе и не видели в нем ничего особенного. Светлана нам открыла необычные страницы истории этого города, рассказ и прогулка были захватывающими, мы были в восторге. Теперь хочется вернуться в Тверь вновь. Светлана, спасибо за отличный день
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А
Александр
Экскурсия очень интересная-исторические факты описаны легко и с юмором. Рассказ об архитектурных объектах сопровождаются историей их создателей и владеллцев. 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно, понравилось и взрослым и подростку 10 лет. Спасибо Светлане за профессионализм, грамотную речь и умение рассказать об истории города увлекательно!
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