Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Что вас ожидает

История тверской застройки

Вы услышите о пожаре 1763 года, уничтожившем Тверской кремль и всю центральную часть города, и о реконструкции Твери под руководством архитектора Никитина. Узнаете о временах, когда вся Россия «рубилась», а Тверь строилась в камне, повторяя европейскую лучевую систему улиц и застройку «сплошной фасадой». Я расскажу, что значило для города быть не просто западным, но и воротами из русской Москвы в европейский Санкт-Петербург.

Почтовая площадь

С нынешней площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского началась застройка и отсюда брало начало лучевое расположение улиц. Я расскажу о бывшем здании почты, где останавливались путешественники, следующие из одной столицы ⭐️ в другую. Покажу подарок городу — памятник небесному покровителю Твери. А на бывшей Миллионной улице (сейчас Советской) поговорим о центральном луче, рассекшим город 🏙️ в 18 веке до конца.

Восьмиугольная площадь

У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная, ныне это пл. Ленина. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.

Театральная площадь

Здесь вы встретите культурные центры Твери: Драматический театр и филармонию. Увидите один из двух памятников Пушкину, установленных в городе. А на окраине площади я познакомлю вас со зданием Дворянского собрания архитектора Львова.

Соборная площадь

В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области. И, конечно, узнаете о жемчужине площади — Императорском путевом дворце, над ансамблем которого работали выдающиеся архитекторы Казаков и Росси. Во дворце находится картинная галерея, которую вы потом сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали