Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода комфортная для прогулок, а исторические площади и архитектурные памятники особенно впечатляют. Май и сентябрь также подойдут для посещения, так как туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но прохладная погода может повлиять на комфортность прогулок.

Тверь в 18 веке стала уникальным городом, построенным по лучевой системе. На экскурсии можно узнать о реконструкции после пожара 1763 года и увидеть исторические площади, такие как Почтовая и Восьмиугольная. Архитектурные шедевры, включая Спасо-Преображенский собор и Императорский путевой дворец, откроют свои секреты. Прогулка подарит незабываемые впечатления от культурных центров и памятников, связанных с именами известных архитекторов и исторических личностей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История тверской застройки

Вы услышите о пожаре 1763 года, уничтожившем Тверской кремль и всю центральную часть города, и о реконструкции Твери под руководством архитектора Никитина. Узнаете о временах, когда вся Россия «рубилась», а Тверь строилась в камне, повторяя европейскую лучевую систему улиц и застройку «сплошной фасадой». Я расскажу, что значило для города быть не просто западным, но и воротами из русской Москвы в европейский Санкт-Петербург.

Почтовая площадь

С нынешней площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского началась застройка и отсюда брало начало лучевое расположение улиц. Я расскажу о бывшем здании почты, где останавливались путешественники, следующие из одной столицы в другую. Покажу подарок городу — памятник небесному покровителю Твери. А на бывшей Миллионной улице (сейчас Советской) поговорим о центральном луче, рассекшим город в 18 веке до конца.

Восьмиугольная площадь

У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная, ныне это пл. Ленина. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.

Театральная площадь

Здесь вы встретите культурные центры Твери: Драматический театр и филармонию. Увидите один из двух памятников Пушкину, установленных в городе. А на окраине площади я познакомлю вас со зданием Дворянского собрания архитектора Львова.

Соборная площадь

В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области. И, конечно, узнаете о жемчужине площади — Императорском путевом дворце, над ансамблем которого работали выдающиеся архитекторы Казаков и Росси. Во дворце находится картинная галерея, которую вы потом сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали