Еще несколько необычных экскурсий в Твери

  1. Россия
  2. Экскурсии

Тверь — европейский город 18 века

Открыть особенности тверского градостроительства на прогулке по четырем историческим площадям

Светлана
Светлана – Гид из Твери
В 18 веке Тверь стала единственным провинциальными европейским городом страны, вторым европейским городом России после северной столицы ⭐️ и четвертым в мире, построенным по лучевой системе после Рима, Версаля и Петербурга.

О специфике тверского облика, исторических предпосылках, знаковых архитекторах и старинных памятниках мы подробно поговорим на прогулке 👣 по центру.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тверь — европейский город 18 века
Тверь — европейский город 18 века

Что вас ожидает

История тверской застройки
Вы услышите о пожаре 1763 года, уничтожившем Тверской кремль и всю центральную часть города, и о реконструкции Твери под руководством архитектора Никитина. Узнаете о временах, когда вся Россия «рубилась», а Тверь строилась в камне, повторяя европейскую лучевую систему улиц и застройку «сплошной фасадой». Я расскажу, что значило для города быть не просто западным, но и воротами из русской Москвы в европейский Санкт-Петербург.

Почтовая площадь
С нынешней площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского началась застройка и отсюда брало начало лучевое расположение улиц. Я расскажу о бывшем здании почты, где останавливались путешественники, следующие из одной столицы ⭐️ в другую. Покажу подарок городу — памятник небесному покровителю Твери. А на бывшей Миллионной улице (сейчас Советской) поговорим о центральном луче, рассекшим город 🏙️ в 18 веке до конца.

Восьмиугольная площадь
У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная, ныне это пл. Ленина. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.

Театральная площадь
Здесь вы встретите культурные центры Твери: Драматический театр и филармонию. Увидите один из двух памятников Пушкину, установленных в городе. А на окраине площади я познакомлю вас со зданием Дворянского собрания архитектора Львова.

Соборная площадь
В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области. И, конечно, узнаете о жемчужине площади — Императорском путевом дворце, над ансамблем которого работали выдающиеся архитекторы Казаков и Росси. Во дворце находится картинная галерея, которую вы потом сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали

  • Для комфортной прогулки по набережным Волги и городскому саду рекомендую позаботиться об удобной обуви
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Тверь — европейский город 18 века
Тверь — европейский город 18 века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Я уроженка Твери, закончила Тверской государственный университет, исторический факультет. Работаю экскурсоводом 20 лет. Буду рада познакомить вас с историческим, архитектурным и культурным наследием нашего города, рассказав о самых ярких деталях из жизни прекрасной Твери.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Тверь: истории и легенды
От 3 250
2.5 часа
Тверь: истории и легенды
180 отзывов
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
Доблесть и слава Твери
От 3 250
3 часа
Доблесть и слава Твери
70 отзывов
История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии
Тверь вчера и сегодня
От 3 250
3 часа
Тверь вчера и сегодня
62 отзыва
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Добро пожаловать в Тверь!
3 000
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь!
17 отзывов
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
В гости к тверским купцам!
3 200
2.5 часа
В гости к тверским купцам!
17 отзывов
Старинные дома, знаменитые горожане и чудесные виды Волги на прогулке по историческому центру
Удивительная Тверь
3 900
3 часа
Удивительная Тверь
15 отзывов
Легенды, история, архитектура и современная жизнь города на обзорной экскурсии