От затопленной колокольни до тверской Карелии

В «столице Тверской Карелии» Лихославле вы услышите горловое кантеле и выучите карельские слова, сами слепите знаменитые «калитки», а затем окунётесь в «Мармеладную сказку», где под руководством мастеров создадите свой сладкий
читать дальше

шедевр.

В Калязине вас ждёт затопленная колокольня и улиточная ферма с дегустацией средиземноморских деликатесов под бокал вина, а в Кашине — королевская каша и интерактив с древними традициями.

Финал в Твери: Императорский путевой дворец с подлинниками Репина и Левитана, обед с местными наливочками и штурм Дмитровского кремля XII века. Три дня — три вселенных!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Лихославлю. Посещение Карельского национального краеведческого музея. Посещение Музея «Мармеладная сказка»

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.

При отправлении туристов из других городов необходимо говорить место посадки/высадки менеджеру при бронировании тура.

Переезд в Лихославль (~ 240 км).

10:30 Обзорная экскурсия по городу — «столице Тверской Карелии». Знакомство с историей возникновения города, а также именами героев войны, поэтов и святых подвижников, сыгравших в его истории значительную роль и прославивших лихославльскую землю, памятниками купечества и николаевской железной дорогой.

В экскурсию входят: Памятник «Карельский рунопевец», памятник поэту Владимиру Соколову (уроженец Лихославля, наряду с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и др. относится к поэтам-шестидесятникам.

«Последний лирик ХХ века», комплекс пристанционных зданий в том числе: деревянное здание железнодорожной амбулатории, здание железнодорожного училища, станционная водонапорная башня, купеческие дома по ул. Советской, Успенский храм г. Лихославля (с посещением).

Посещение Карельского национального краеведческого музея. Безусловно, знакомство с Тверской Карелией следует начинать с этого музея.

Вы узнаете, почему более 400 лет назад значительная часть карельского народа покинула родные места и поселилась в верховьях реки Медведицы, как смогли карелы сохранить свой язык и культуру, не ассимилировались и не растворились среди местного населения.

Познакомитесь с основами карельской культуры, её отличиями от русской и общими чертами, которых также немало.

Экспозиция музея построена на подлинном этнографическом материале, собранном в таких карельских сёлах, как Стан, Толмачи, Микшино и других, и отражает в первую очередь быт тверских карел.

Значительная часть экспозиции посвящена также истории города Лихославля, которая тесно связана с Николаевской (ныне Октябрьской) железной дорогой.

И, самое главное — здесь вы можете не только отведать знаменитые «Калитки»открытые карельские пироги из ржаного теста, но и сами научиться их готовить на мастер-классе карельских хозяюшек.

Сотрудники музея говорят как на русском, так и на карельском языке, с которым готовы вас познакомить. Вы узнаете самые распространенные карельские слова и даже сможете спеть на этом языке под аккомпанемент национального инструмента «Кантеле».

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Посещение Музея «Мармеладная сказка». Музей создан на базе известного далеко за пределами Тверской области производства натурального мармелада. Казалось бы, это лакомство простое и повседневное, однако оно имеет множество секретов.

Но почему же музей называется «Мармеладная сказка»? А потому что уже с порога гости попадают в настоящую сказку — даже ворота посетителям открывает обитатель сказочной «избушки на курьих ножках».

Под руководством мастеров вы научитесь декорированию мармелада и создадите свой мармеладный шедевр, который сможете забрать с собой.

Процесс идёт с непременной дегустацией, чтобы было интересно и вкусно!

На территории музея также работает магазин мармелада, где вы сможете приобрести вкусные подарки себе и своим близким!

Переезд в Тверь (~ 70 км).

19:00 Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

2 день

Экскурсия по Калязину. Экскурсия на улиточную ферму. Обзорная экскурсия по г. Кашину. Экскурсия в Музей Каши и Кашинских традиций

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Переезд в Калязин (~160 км).

11:30 Обзорная экскурсия по городу «Ах, Калязин, городок – милый сердцу уголок!». Посещение памятника Макарию Калязинскому. Прогулка по старинной купеческой улице с выходом к затопленной колокольне Николаевского собора.

Знакомство с Храмовым комплексом Вознесенской церкви и памятником русскому полководцу XVII века князю Михаилу Скопину-Шуйскому.

Экскурсия на улиточную ферму с познавательной программой «А там ещё немного и Прованс…». В программе участников ждёт знакомство с процессом выращивания и изготовления настоящих Средиземноморских деликатесов с дегустацией в антураже прованских погребов под бокал мягкого вина.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Переезд в Кашин (~25 км).

Обзорная экскурсия по г. Кашину с посещением кафедрального Вознесенского собора, где хранятся мощи святой Анны Кашинской.

Подъем на колокольню собора с лучшей обзорной площадкой (для желающих за пожертвования при оплате на месте).

Знакомство с сакральной крестово-круговой планировкой улиц и старинной купеческой архитектурой Кашина, его храмами и монастырями.

Экскурсия в Музей Каши и Кашинских традиций. Знакомство с древнеславянскими обычаями и традициями, с легендами и былями древнего Кашина, с историей Кашинских ремесел и атрибутикой кашеваров.

Редкие виды круп и секреты рассыпчатой, ароматной, исконно русской королевы Каши. Знакомство с различными способами приготовления множества видов перловки, полбы, толокна, боярской каши.

Дегустация каши с интерактивной программой.

18:00 Возвращение в Тверь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

3 день

Тверь

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.

10:00 Обзорная экскурсия по г. Твери. Тверь — когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.

Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.

Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:

  • главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
  • красивейшую набережную Степана Разина;
  • не останется в стороне парадная часть города — знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец» — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века

Экскурсия в Тверской Императорский дворец. Жемчужина тверской застройки – Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке для отдыха монарших особ на пути из Санкт-Петербурга в Москву.

Автор проекта, архитектор П. Р. Никитин, избрал лаконичный стиль классицизм, дополнив его элементами вычурного барокко. В 2017 году дворец открылся после масштабной реконструкции и сегодня восхищает восстановленным в мельчайших деталях убранством залов.

В его стенах находится собрание Тверской областной картинной галереи, включающее ценнейшие коллекции живописи различных школ и декоративно-прикладного искусства, собираемые ещѐ с середины XVIII в.

В ходе экскурсии посетители познакомятся с историей Тверского императорского дворца, узнают о тех, кто бывал и жил в императорской резиденции, и посетят парадные залы с восстановленными интерьерами 60-х годов XIX века.

В ходе экскурсии посетителям также покажут полотна художников второй половины 19 века: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, В. И. Маковского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова.

Тверской обед с местными наливочками в и уютном ресторане города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Переезд в Дмитров (~185 км).

Пешеходная обзорная экскурсия по территории Дмитровского кремля, знакомство с уникальным памятником оборонного зодчества XII-XVI вв. – земляным валом, Успенским кафедральным собором, комплексом построек тюремного замка XIX в., а также скульптурной группой «Горожане XIX в.».

~17:00 Отправление домой.

20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.

23:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах «Пушкин», г. Тверь или аналог по решению Туроператора.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере:

20262027
завтракзавтрак, обедзавтрак, обед, ужинзавтракзавтрак, обедзавтрак, обед, ужин
27300 рублей29900 рублей31900 рублей29300 рублей31900 рублей33900 рублей

Доплата за одноместное размещение – 5 900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Пушкин

2 ночи

Отель «Пушкин» расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.

Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Выбрав отель «Пушкин», вы останетесь довольны проведенным временем.

Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.

В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.

Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Питание вне выбранного тарифа/типа тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва/Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет)
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы
  • по умолчанию место посадки/высадки - г. Москва. При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки в Примечании в заказе
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
  • Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора
  • Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
  • Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест
  • Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  • Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор
Какие скидки есть в туре?

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 800 рублей (3 человека в номере).

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

