1 день

Экскурсия по Лихославлю. Посещение Карельского национального краеведческого музея. Посещение Музея «Мармеладная сказка»

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.

При отправлении туристов из других городов необходимо говорить место посадки/высадки менеджеру при бронировании тура.

Переезд в Лихославль (~ 240 км).

10:30 Обзорная экскурсия по городу — «столице Тверской Карелии». Знакомство с историей возникновения города, а также именами героев войны, поэтов и святых подвижников, сыгравших в его истории значительную роль и прославивших лихославльскую землю, памятниками купечества и николаевской железной дорогой.

В экскурсию входят: Памятник «Карельский рунопевец», памятник поэту Владимиру Соколову (уроженец Лихославля, наряду с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и др. относится к поэтам-шестидесятникам.

«Последний лирик ХХ века», комплекс пристанционных зданий в том числе: деревянное здание железнодорожной амбулатории, здание железнодорожного училища, станционная водонапорная башня, купеческие дома по ул. Советской, Успенский храм г. Лихославля (с посещением).

Посещение Карельского национального краеведческого музея. Безусловно, знакомство с Тверской Карелией следует начинать с этого музея.

Вы узнаете, почему более 400 лет назад значительная часть карельского народа покинула родные места и поселилась в верховьях реки Медведицы, как смогли карелы сохранить свой язык и культуру, не ассимилировались и не растворились среди местного населения.

Познакомитесь с основами карельской культуры, её отличиями от русской и общими чертами, которых также немало.

Экспозиция музея построена на подлинном этнографическом материале, собранном в таких карельских сёлах, как Стан, Толмачи, Микшино и других, и отражает в первую очередь быт тверских карел.

Значительная часть экспозиции посвящена также истории города Лихославля, которая тесно связана с Николаевской (ныне Октябрьской) железной дорогой.

И, самое главное — здесь вы можете не только отведать знаменитые «Калитки» — открытые карельские пироги из ржаного теста, но и сами научиться их готовить на мастер-классе карельских хозяюшек.

Сотрудники музея говорят как на русском, так и на карельском языке, с которым готовы вас познакомить. Вы узнаете самые распространенные карельские слова и даже сможете спеть на этом языке под аккомпанемент национального инструмента «Кантеле».

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Посещение Музея «Мармеладная сказка». Музей создан на базе известного далеко за пределами Тверской области производства натурального мармелада. Казалось бы, это лакомство простое и повседневное, однако оно имеет множество секретов.

Но почему же музей называется «Мармеладная сказка»? А потому что уже с порога гости попадают в настоящую сказку — даже ворота посетителям открывает обитатель сказочной «избушки на курьих ножках».

Под руководством мастеров вы научитесь декорированию мармелада и создадите свой мармеладный шедевр, который сможете забрать с собой.

Процесс идёт с непременной дегустацией, чтобы было интересно и вкусно!

На территории музея также работает магазин мармелада, где вы сможете приобрести вкусные подарки себе и своим близким!

Переезд в Тверь (~ 70 км).

19:00 Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

