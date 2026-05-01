Программа тура по дням
Экскурсия по Лихославлю. Посещение Карельского национального краеведческого музея. Посещение Музея «Мармеладная сказка»
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.
При отправлении туристов из других городов необходимо говорить место посадки/высадки менеджеру при бронировании тура.
Переезд в Лихославль (~ 240 км).
10:30 Обзорная экскурсия по городу — «столице Тверской Карелии». Знакомство с историей возникновения города, а также именами героев войны, поэтов и святых подвижников, сыгравших в его истории значительную роль и прославивших лихославльскую землю, памятниками купечества и николаевской железной дорогой.
В экскурсию входят: Памятник «Карельский рунопевец», памятник поэту Владимиру Соколову (уроженец Лихославля, наряду с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и др. относится к поэтам-шестидесятникам.
«Последний лирик ХХ века», комплекс пристанционных зданий в том числе: деревянное здание железнодорожной амбулатории, здание железнодорожного училища, станционная водонапорная башня, купеческие дома по ул. Советской, Успенский храм г. Лихославля (с посещением).
Посещение Карельского национального краеведческого музея. Безусловно, знакомство с Тверской Карелией следует начинать с этого музея.
Вы узнаете, почему более 400 лет назад значительная часть карельского народа покинула родные места и поселилась в верховьях реки Медведицы, как смогли карелы сохранить свой язык и культуру, не ассимилировались и не растворились среди местного населения.
Познакомитесь с основами карельской культуры, её отличиями от русской и общими чертами, которых также немало.
Экспозиция музея построена на подлинном этнографическом материале, собранном в таких карельских сёлах, как Стан, Толмачи, Микшино и других, и отражает в первую очередь быт тверских карел.
Значительная часть экспозиции посвящена также истории города Лихославля, которая тесно связана с Николаевской (ныне Октябрьской) железной дорогой.
И, самое главное — здесь вы можете не только отведать знаменитые «Калитки» — открытые карельские пироги из ржаного теста, но и сами научиться их готовить на мастер-классе карельских хозяюшек.
Сотрудники музея говорят как на русском, так и на карельском языке, с которым готовы вас познакомить. Вы узнаете самые распространенные карельские слова и даже сможете спеть на этом языке под аккомпанемент национального инструмента «Кантеле».
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Посещение Музея «Мармеладная сказка». Музей создан на базе известного далеко за пределами Тверской области производства натурального мармелада. Казалось бы, это лакомство простое и повседневное, однако оно имеет множество секретов.
Но почему же музей называется «Мармеладная сказка»? А потому что уже с порога гости попадают в настоящую сказку — даже ворота посетителям открывает обитатель сказочной «избушки на курьих ножках».
Под руководством мастеров вы научитесь декорированию мармелада и создадите свой мармеладный шедевр, который сможете забрать с собой.
Процесс идёт с непременной дегустацией, чтобы было интересно и вкусно!
На территории музея также работает магазин мармелада, где вы сможете приобрести вкусные подарки себе и своим близким!
Переезд в Тверь (~ 70 км).
19:00 Размещение в отеле.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Экскурсия по Калязину. Экскурсия на улиточную ферму. Обзорная экскурсия по г. Кашину. Экскурсия в Музей Каши и Кашинских традиций
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Переезд в Калязин (~160 км).
11:30 Обзорная экскурсия по городу «Ах, Калязин, городок – милый сердцу уголок!». Посещение памятника Макарию Калязинскому. Прогулка по старинной купеческой улице с выходом к затопленной колокольне Николаевского собора.
Знакомство с Храмовым комплексом Вознесенской церкви и памятником русскому полководцу XVII века князю Михаилу Скопину-Шуйскому.
Экскурсия на улиточную ферму с познавательной программой «А там ещё немного и Прованс…». В программе участников ждёт знакомство с процессом выращивания и изготовления настоящих Средиземноморских деликатесов с дегустацией в антураже прованских погребов под бокал мягкого вина.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Переезд в Кашин (~25 км).
Обзорная экскурсия по г. Кашину с посещением кафедрального Вознесенского собора, где хранятся мощи святой Анны Кашинской.
Подъем на колокольню собора с лучшей обзорной площадкой (для желающих за пожертвования при оплате на месте).
Знакомство с сакральной крестово-круговой планировкой улиц и старинной купеческой архитектурой Кашина, его храмами и монастырями.
Экскурсия в Музей Каши и Кашинских традиций. Знакомство с древнеславянскими обычаями и традициями, с легендами и былями древнего Кашина, с историей Кашинских ремесел и атрибутикой кашеваров.
Редкие виды круп и секреты рассыпчатой, ароматной, исконно русской королевы Каши. Знакомство с различными способами приготовления множества видов перловки, полбы, толокна, боярской каши.
Дегустация каши с интерактивной программой.
18:00 Возвращение в Тверь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Тверь
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
10:00 Обзорная экскурсия по г. Твери. Тверь — когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.
Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:
- главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
- красивейшую набережную Степана Разина;
- не останется в стороне парадная часть города — знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец» — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века
Экскурсия в Тверской Императорский дворец. Жемчужина тверской застройки – Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке для отдыха монарших особ на пути из Санкт-Петербурга в Москву.
Автор проекта, архитектор П. Р. Никитин, избрал лаконичный стиль классицизм, дополнив его элементами вычурного барокко. В 2017 году дворец открылся после масштабной реконструкции и сегодня восхищает восстановленным в мельчайших деталях убранством залов.
В его стенах находится собрание Тверской областной картинной галереи, включающее ценнейшие коллекции живописи различных школ и декоративно-прикладного искусства, собираемые ещѐ с середины XVIII в.
В ходе экскурсии посетители познакомятся с историей Тверского императорского дворца, узнают о тех, кто бывал и жил в императорской резиденции, и посетят парадные залы с восстановленными интерьерами 60-х годов XIX века.
В ходе экскурсии посетителям также покажут полотна художников второй половины 19 века: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, В. И. Маковского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова.
Тверской обед с местными наливочками в и уютном ресторане города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Переезд в Дмитров (~185 км).
Пешеходная обзорная экскурсия по территории Дмитровского кремля, знакомство с уникальным памятником оборонного зодчества XII-XVI вв. – земляным валом, Успенским кафедральным собором, комплексом построек тюремного замка XIX в., а также скульптурной группой «Горожане XIX в.».
~17:00 Отправление домой.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.
23:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах «Пушкин», г. Тверь или аналог по решению Туроператора.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере:
|2026
|2027
|завтрак
|завтрак, обед
|завтрак, обед, ужин
|завтрак
|завтрак, обед
|завтрак, обед, ужин
|27300 рублей
|29900 рублей
|31900 рублей
|29300 рублей
|31900 рублей
|33900 рублей
Доплата за одноместное размещение – 5 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Пушкин
Отель «Пушкин» расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.
Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы.
Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля.
В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.
Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Питание вне выбранного тарифа/типа тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет)
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы
- по умолчанию место посадки/высадки - г. Москва. При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки в Примечании в заказе
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 800 рублей (3 человека в номере).